Ολοκληρώνονται σήμερα οι εμφανίσεις των fashionistas που σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού πρέπει να κερδίσουν έναν έξτρα βαθμό από την guest κριτή του My Style Rocks , Έλενα Χριστοπούλου. Σε ποιες διαγωνιζόμενες έδωσε τελικά τον επιπλέον βαθμό επηρεάζοντας την τελική κατάταξη;Ο Δημήτρης Σκουλός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Στέλιος Κουδουνάρης και η Έλενα Χριστοπούλου θυμούνται προηγούμενες, χαρακτηριστικές εμφανίσεις των κοριτσιών. Πόσο απέχουν τα looks που παρουσιάζουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες από τις παλιότερες;Η συγκίνηση και η αγωνία είναι έκδηλη στα πρόσωπα των fashionistas. Η Έλενα Χριστοπούλου παραδίδει τη δική της βαθμολογία και η τελική κατάταξη αποκαλύπτει την αποχώρηση μιας ακόμα διαγωνιζόμενης από το My Style Rocks. Ποιο όνομα θα ακουστεί;