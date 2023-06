Την Κυριακή 18 Ιουνίου έχεις το πιο έξυπνο ραντεβού στο Star, με IQ 160 (στις 21:00) και FIRST DATES (στις 22:45)

Δεν χάνουμε με τίποτα τη συναρπαστική συνέχεια της σειράς IQ 160 στις 21:00, με πρωταγωνιστές τους εξαιρετικούς Σμαράγδα Καρύδη και Νίκο Κουρή και το απρόβλεπτο FIRST DATES στις 22:45, με maître d’amour τη μοναδική Ζενεβιέβ Μαζαρί!

Τι θα δούμε απόψε, Κυριακή 18 Ιουνίου στις 21:00, στο 14ο επεισόδιο του IQ 160

Ο Αργύρης φιλοξενεί προσωρινά την Πηνελόπη, ενώ η Ιωάννα προσπαθεί να κρύψει την ενόχλησή της. Ένας νεαρός άνδρας βρίσκεται δολοφονημένος στον κήπο ενός σπιτιού, το οποίο δεν είναι δικό του. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για την ταυτότητά του, εκτός από ένα τατουάζ στο χέρι του, που οδηγεί σε μια γκαλερί τέχνης. Εκεί, η Πηνελόπη και ο Αργύρης μαθαίνουν ότι ο άνδρας, που δεν ξέρουν ακόμη το όνομά του, ήταν πιλότος και είχε δεσμό με μια influencer, η οποία έχει εξαφανιστεί. Χάρις στην παρατηρητικότητα της Πηνελόπης, θα εντοπίσουν συγγενείς του θύματος, και θα μάθουν ότι τελικά δεν ήταν πιλότος, αλλά εργαζόταν ως delivery. Δεν παρέδιδε όμως μόνο φαγητό, αλλά προσέφερε και τις υπηρεσίες του σε γυναίκες, επί πληρωμή. Η Πηνελόπη εξετάζει αν ο δολοφόνος είναι μια από αυτές, αλλά δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει την ψυχρότητα των συναδέλφων της και αποφασίζει να ζητήσει μια ειλικρινή συγγνώμη. Υπάρχει όμως ένα ακόμη πρόβλημα: Συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευμένη με τον Αργύρη…

Γκεστ επεισοδίου 14:

- Νικολέτα Μπουφίδου (Μπετίνα Καζάκου)

- Ειρήνη Αγγελοπούλου (Βέρα Βασιλείου)

- Κωνσταντίνα Τάκαλου (Δήμητρα Σαμιώτη)

- Ανδριάννα Χαλκίδη (Νάντια Χαρίτου)

- Γιώργος Ζερβάκος (Γεράσιμος Λάσκαρης)

- Αρετή Τίλη (Κική)

Τι θα δούμε απόψε, Κυριακή 18 Ιουνίου στις 22:45 στο First Dates

Τα τραπέζια έχουν στρωθεί από την Κωνσταντίνα και τη Γεωργία, ο Τάσος ετοιμάζει δροσερά ποτά και οι πόρτες του First Dates ανοίγουν και αυτή την Κυριακή 18 Ιουνίου, με τη maitre d’amour Ζενεβιέβ Μαζαρί να υποδέχεται χαμογελαστή και αισιόδοξη τέσσερα μοναδικά πρώτα ραντεβού!

Άντρες και γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, προτιμήσεων και εμπειριών, έρχονται στο First Dates με κοινό στόχο να παραδοθούν στον κεραυνοβόλο έρωτα! Αν δεν τα καταφέρουν, θα έχουν περάσει, τουλάχιστον, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα βραδιά! Ποιοι είναι, όμως, οι καλεσμένοι daters αυτής της Κυριακής;

Ο 38χρονος Γιώργος φτάνει με λουλούδια στο εστιατόριο, καθώς δηλώνει λάτρης των ραντεβού αλλά και της σωστής προετοιμασίας. Ο Ανδρέας από την Πάτρα δηλώνει ότι χρειάζεται χρόνο για να νιώσει 100% ο εαυτός του. Ο δεύτερος Γιώργος της βραδιάς ξεκινά με μικρή ταχύτητα, χωρίς να ξέρει την ξέφρενη πορεία που θα πάρει το βράδυ του, ενώ ο Ηλίας υπολογίζει στην πιθανότητα να αφήσει την εργένικη ζωή, ελπίζοντας να γνωρίσει ένα κορίτσι με δυναμισμό και άποψη.

Η 23χρονη Σαββίνα δεν έχει χρόνο για χάσιμο και επιστρατεύει τον αυθορμητισμό και τη θετική της ενέργεια, προκειμένου να μη φύγει μόνη μετά το δείπνο. Ο Αλέξανδρος από την άλλη είναι εγκρατής αλλά ανοιχτός σε νέες γνωριμίες, σε αντίθεση με την έκρηξη ενέργειας που ονομάζεται Μαρία και που έρχεται με σκοπό να ξεσηκώσει όλο το μαγαζί! Τέλος, η Αλφαία είναι ένα κορίτσι του σήμερα και σίγουρα με την παρουσία και το πρωτότυπο λεξιλόγιο της δεν περνά απαρατήρητη.

Το First Dates κάνει τα μαγικά του, ώστε αυτή η νύχτα να μείνει σε όλους αξέχαστη!

Και από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, ραντεβού με το First Dates, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00!

