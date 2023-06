J2US: Εκπλήξεις, συγκίνηση και μια μεγάλη ανατροπή στην αποχώρηση- 1ο trend στο Twitter

Κλείσιμο

Με εκπλήξεις, ανατροπές και μοναδικές στιγμές, το 14o Live του Just The 2 Of Us με τον Νίκο Κοκλώνη στον Alpha ήταν για ένα ακόμα Σαββατόβραδο το πιο μεγάλο, το πιο αγαπημένο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, με μουσική, κέφι και performances που κέρδισαν τις εντυπώσεις.Ο Νίκος Κοκλώνης για μια ακόμα φορά υποδέχτηκε τους τηλεθεατές με μια θεαματική έναρξη, ερμηνεύοντας το τραγούδι Μη Ρωτάς Τους Άλλους, σε μια ενδιαφέρουσα παράφραση, καθώς όπως τραγούδησε χαρακτηριστικά «Είμαστε στο πάρτι μάτια μου, είστε ότι έχω και δεν έχω μάτια μου».Αμέσως μετά, φανερά συγκινημένος, μίλησε για την απώλεια του Γιάννη Φλωρινιώτη, με το J2US να θυμάται τα υπέροχα λόγια του Μάνου Χατζηδάκι για τον ξεχωριστό αυτό καλλιτέχνη. Το Just The 2 Of Us τίμησε τον μοναδικό Έλληνα performer με τα ζευγάρια του J2US να ερμηνεύουν αξέχαστες επιτυχίες του.Ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχτηκε στη σκηνή του J2US τον special guest της βραδιάς, Πέτρο Ιακωβίδη, έναν από τους πιο ταλαντούχους συνθέτες και ερμηνευτές της γενιάς του, με το twitter να παίρνει φωτιά και το κέφι να απογειώνεται.Η Ηρώ, coach του Just The 2 Of Us, μαγνήτισε το κοινό με την υπέροχη αισθαντική της φωνή, ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες της. H εμφάνισή της στη σκηνή ξεκίνησε με την ίδια να τραγουδά στο πιάνο το τραγούδι Η Ελλάδα (Λένγκω), σε μουσική και στίχους του Γιάννη Μαρκόπουλου, που έφυγε χθες από τη ζωή.Η Ειρήνη Μερκούρη ερμήνευσε στη σκηνή του J2US για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι Κατάλληλη Στιγμή, που κυκλοφορεί από την Panik Records.Ο Νίκος Κοκλώνης έπιασε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε για άλλη μια φορά το κοινό, με ένα medley αγαπημένων τραγουδιών.Τα 8 ζευγάρια που έφτασαν μέχρι το 14ο live για μια ακόμα φορά εντυπωσίασαν κοινό και κριτική επιτροπή με την εξέλιξη και τις δυνατές ερμηνείες τους, με τις βαθμολογίες να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.