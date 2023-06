Η Μακρυπούλια το έριξε τώρα στην πλάκα, αλλά το Twitter δεν συγχωρεί

Κλείσιμο

Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από τη στάση της μετά τα όσα είπε αφότου έχασε την πτήση της για τη Σάμο, επιχείρησε η Ζέτα Μακρυπούλια η οποία με ένα story της στο Instagram. Συγκεκριμένα η παρουσιάστρια και ηθοποιός ανέβασε μία εικόνα στην οποία φαίνεται η ίδια να κρατάει μία κάρτα που γράφει «πάω για κατούρημα» ενώ συνόδευσε την ανάρτησή με ένα emoji που «κλαίει» από τα γέλια.Υπενθυμίζεται ότι η Ζέτα Μακρυπούλια το πρωί της Κυριακής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τη δυσάρεστη εμπειρία που είχε στο αεροδρόμιο. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στη Σάμο, όταν τελικά «έχασε» την πτήση της στο αεροδρόμιο.Όπως λέει σε βίντεο που δημοσίευσε, αναφέρει τι ακριβώς συνέβη, ενώ ουσιαστικά τονίζει πως βρισκόταν στο αεροδρόμιο αρκετή ώρα πριν αναχωρήσει το αεροπλάνο.Σε βίντεο που μοιράστηκε σε story ακούγεται αρχικά, να λέει: «Γεια σας παιδιά, εγώ μόλις γύρισα από το αεροδρόμιο, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είμαι στη Σάμο αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να με έχει πάει η Sky Express στη Σάμο. Κάτι που δεν συνέβη, όπως καταλαβαίνετε και θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εμπειρία, γιατί είμαι και έξαλλη, δεν σας κρύβω».«Αυτό το αεροπλάνο το έχασα λοιπόν, εγώ. Ήμουν στο αεροδρόμιο κανονικά στην ώρα μου, ξεκίνησα να πάω για το check in. Όταν κατέβηκα κάτω, λέω "ας πάω και λίγο στην τουαλέτα 1' να μην το έχω κι αυτό στο νου μου". Φτάνω λοιπόν, στο check in κι ήταν άδειο. Ήταν δύο κοπέλες που δεν είχαν και πρόθεση να βοηθήσουν», συμπλήρωσε.Όταν κατευθύνθηκε προς το μέρος τους για να ζητήσει βοήθεια, εκείνες φρόντισαν απλά να την ενημερώσουν ότι εφόσον έχασε την πτήση της, δεν υπάρχει άλλη λύση.«Λέω "παρακαλώ για τη Σάμο;". Μου λένε "το χάσατε, έπρεπε να ήσασταν εδώ 20' πριν", λέω "μα είμαι 20' πριν εδώ". "Όχι, είναι και 43' μου απαντούν, έχετε αργήσει 3' ολόκληρα λεπτά". Λέω "κάνατε κάποια ανακοίνωση; Γιατί δεν άκουσα κάτι. Ήμουν στο αεροδρόμιο, απλά είχα μπει στην τουαλέτα". Μου απαντούν λοιπόν, ότι "δεν κάνουμε πια ανακοινώσεις, οπότε δεν υπάρχει κάποια λύση". Πρέπει να ανέβω πάλι πάνω και να δω αν υπάρχει κάποια άλλη πτήση κτλ», εξηγεί.«Πηγαίνω πάνω, ήταν μια ευγενέστατη κυρία, δεν μπορώ αν πω, η οποία όχι μόνο με ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει άλλη πτήση, όχι μόνο δεν κάνουν πια ανακοινώσεις, δεν επιστρέφουν και τα χρήματα του εισιτηρίου», περιγράφει.Τέλος, θέλησε να θέσει δύο απορίες στο κοινό της, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την πτήση. «Κάνω λοιπόν, αυτό το βιντεάκι πρώτον, γιατί κάπου θέλω κι εγώ να ξεσπάσω. Δεύτερον, έχω ταξιδέψει σε όλη τη γη και δεν μου έχει συμβεί πουθενά αυτό, ακόμα και σε στιγμές, που δεν σας κρύβω, έχω αργήσει, με έχουν βάλει με έναν τρόπο μέσα στο αεροπλάνο. Η Sky Express όχι, δεν τα κάνει αυτά. Μπήκα λίγο στο site, έψαξα κι είδα πάρα πολλά τέτοια παράπονα από πάρα πολύ κόσμο για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Οπότε έχω κάνα δύο απορίες που θέλω να μου λύσετε. Πρώτη απορία: Από πότε σταμάτησαν οι ανακοινώσεις στα αεροδρόμια; Που δεν σταμάτησαν οι ανακοινώσεις στα αεροδρόμια, σταμάτησαν οι ανακοινώσεις στη Sky Express. Γιατί άλλα last call τα άκουγα, όσο καθόμουν στο αεροδρόμιο, αποσβολωμένη από αυτό που μου είχε συμβεί. Δεύτερη απορία. Πώς μπορώ να το μάθω εγώ αυτό; Πώς μπορώ εγώ ο πελάτης σας να ενημερωθώ;», είπε κλείνοντας.«Λυπούμαστε αλλά η κυρία άργησε και η πτήση "είχε κλείσει". Υπάρχουν και άλλοι επιβάτες» ανέφεραν στο protothema.gr στελέχη της αεροπορικής εταιρείας Sky Express οι οποίοι εκλήθησαν να σχολιάσουν την ανάρτηση της Ζέτας Μακρυπούλια.Τα αυστηρά πρωτόκολλα των αεροπορικών εταιριών δεν κάνουν την χάρη ούτε στους σελέμπριτι. Αυτό αναδεικνύει με την οργισμένη ανάρτηση της η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία έχασε τη σημερινή της πτήση με την Sky Express για Σάμο. Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, περιγράφει την δυσάρεστη εμπειρία της. Όπως λέει, βρισκόταν στην ώρα της στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, λίγο πριν την επιβίβαση και πριν περιμένει για το check in, επισκέφθηκε τη τουαλέτα. Γυρνώντας αφού αντίκρισε ότι δεν υπάρχει ουρά, θέλησε να ρωτήσει εργαζόμενες για το τι συνέβη. Όπως η ίδια υποστηρίζει, της εξήγησαν ότι οι επιβάτες έχουν μπει στο αεροπλάνο και ότι καθυστέρησε 3 λεπτά.Στελέχη της Sky Express μιλώντας στο protothema.gr, σημειώνουν ότι η Ζέτα Μακρυπούλια άργησε. «Kαθημερινά οι άνθρωποι μας εφαρμόζουν με συνέπεια και υπευθυνότητα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και φροντίδας των επιβατών μας, τόσο στο έδαφος όσο και στην πτήση». Αυτή είναι η επίσημη απάντηση της αεροπορικής SKY express σε συνέχεια της ανάρτησης της Ζέτας Μακρυπούλια στα κοινωνικά δίκτυα.