, που είχε γνωστός ως πρωταγωνιστής της θρυλικής cult ταινίας της δεκαετίας του 1970, «Σαν Φρανσίσκο: Ώρα μηδέν» (Vanishing point), «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.Υποδυόταν τον Κοβάλσκι, έναν σιωπηλό πρώην αστυνομικό που έχει πια εγκαταλείψει το αστυνομικό σώμα και ζει πια μεταφέροντας αυτοκίνητα από την μια άκρη της Αμερικής στην άλλη, ο Νιούμαν αποτέλεσε με αυτόν τον ρόλο ένα σύμβολο αντίδρασης και επαναστατικότητας.Ο Μπάρι Νιούμαν επίσης έπαιξε στις ταινίες «Δικηγόρο» (The lawyer, 1970), «Ασύλληπτος φυγάς» (Fear is the key), «Άνθρωπος μας από το Σάλτσμπουργκ» (The Salzburg Connection, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να γίνει μεγάλος σταρ του κινηματογράφου και έμεινε πάντα γνωστός ως ηθοποιός της «μιας ταινίας».Ο Νιούμαν, επίσης, επανέλαβε στην τηλεόραση τον ρόλο του δικηγόρου Τόνι Πετροτσέλι που είχε παίξει στον κινηματογραφικό «Δικηγόρο». Και πράγματι, αυτή η σειρά, «Petrocelli» (1974- 1976) αποτελεί μια σημαντική στιγμή της καριέρας του, καθώς υπήρξε υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα.Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης (7 Noεμβρίου 1930), ο Νιούμαν παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στο κολέγιο δίπλα στον διάσημο εκπαιδευτή υποκριτικής Λι Στράσμπεργκ. Όταν αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Brandeis και αφού υπηρέτησε στον στρατό, ο Nιούμαν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει με τον παλιό του δάσκαλο. Ετσι μπήκε στον χώρο του θεάτρου και αργότερα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.Ο Νιούμαν αποσύρθηκε από τη σόουμπιζ το 2015. Τελευταία του ταινία ήταν το οικογενειακό δράμα «Raise Your Kids on Seltzer» και ανάμεσα στις λίγες ταινίες που έκανε τα τελευταία 20 χρόνια ανήκει και ο «Εγγλέζος» του Στίβεν Σόντερμπεργκ.