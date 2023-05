Κυριακές στο Star με IQ 160 (στις 21:00) και FIRST DATES (στις 22:30)

Τι θα δούμε απόψε, Κυριακή 28 Μαΐου στις 22:30

Κλείσιμο

Το Star μετά το επιτυχημένο IQ 160, επιφύλασσέ μια δεύτερη ανοιξιάτικη και εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη με το FIRST DATES, την πρωτότυπη, ανταγωνιστική τηλεοπτική πρόταση, που μας θυμίζει όλα τα ωραία συναισθήματα που σου προκαλεί η πρώτη γνωριμία! Χαρά, ενθουσιασμός, καρδιοχτύπι, ανυπομονησία για τη συνέχεια!Η παρουσιάστρια ή ακόμα καλύτερα η maître d’amour Ζενεβιέβ Μαζαρί είναι απολαυστική, φιλική με τους daters, παρεμβαίνει αν χρειαστεί, χωρίς όμως να τους φέρνει ποτέ σε δύσκολη θέση. Είναι η τέλεια φίλη που έχεις ανάγκη την παρουσία της, την ευγενική ειλικρίνειά της και την αφοπλιστική ατάκα της και στο δικό σου first date!Η αισιόδοξη ματιά του FIRST DATES, μας πηγαίνει πολύ! Μαζί με το IQ160 (κάθε Κυριακή στις 21:00), την καλύτερη κωμική σειρά της σεζόν, έχουν δημιουργήσει μια καινούρια αγαπημένη τηλεοπτική εμπειρία.Ένα ακόμα Κυριακάτικο βράδυ και η maitre d’amour Ζεν καλωσορίζει οκτώ ανυπόμονους daters, που φτάνουν στο εστιατόριο με την πιο ρομαντική διάθεση και με όρεξη για φλερτ!H Χαρούλα εκτιμά τις όμορφες χειρονομίες αλλά το πρώτο πράγμα που θα την κερδίσει σε ένα άντρα είναι το στυλ. Η Ιωάννα δεν θα δείξει το ενδιαφέρον της κερνώντας σφηνάκια, θα προτιμήσει να στείλει μήνυμα και σίγουρα υπονοούμενα. Η Καρίνα θέλει τον άντρα κυριολεκτικά στα «μέτρα» της! Η Μαρία δε γνωρίζει ακριβώς τον ορισμό του τζέντλεμαν αλλά σίγουρα τον φαντάζεται γλυκό, ζεστό και …με σοκολάτες στις τσέπες του.O Αχιλλέας καταφθάνει με ένα τριαντάφυλλο στο χέρι και αναζητά την αληθινή αγάπη. Ο Γιώργος θέλει μια όμορφη μελαχρινή, που θα της αρέσουν οι πανσέτες και τα μπουτάκια κοτόπουλο. Ο Έρωτας φτάνει οπλισμένος με το χαμόγελο και τα «βέλη» του για να ρίξει το άλλο του μισό. Ο Φώτης ψάχνει ένα κορίτσι διαφορετικό από αυτά της εποχής και τον περιμένει μια ευχάριστη έκπληξη.Το First Dates, σήμερα στις 22:30, «σερβίρει» αναπάντεχες συναντήσεις και όλα είναι πιθανά!