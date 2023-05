Κυριακές στο Star με IQ 160 (στις 21:00) και FIRST DATES (στις 22:30)

Sponsored Content

Το Star μετά το επιτυχημένο IQ 160, επιφύλασσέ μια δεύτερη ανοιξιάτικη και εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη με το FIRST DATES, την πρωτότυπη, ανταγωνιστική τηλεοπτική πρόταση, που μας θυμίζει όλα τα ωραία συναισθήματα που σου προκαλεί η πρώτη γνωριμία! Χαρά, ενθουσιασμός, καρδιοχτύπι, ανυπομονησία για τη συνέχεια! Με το βλέμμα στραμμένο πάντα στην επόμενη μέρα, το Star επιμένει -και πολύ σωστά- να επιλέγει καινοτόμες τηλεοπτικές προτάσεις, στις οποίες επενδύει και στηρίζει, προσφέροντας στον τηλεθεατή άρτιο αποτέλεσμα, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο εικόνας και περιεχομένου.

Η παρουσιάστρια ή ακόμα καλύτερα η maître d’amour Ζενεβιέβ Μαζαρί είναι απολαυστική, φιλική με τους daters, παρεμβαίνει αν χρειαστεί, χωρίς όμως να τους φέρνει ποτέ σε δύσκολη θέση. Είναι η τέλεια φίλη που έχεις ανάγκη την παρουσία της, την ευγενική ειλικρίνειά της και την αφοπλιστική ατάκα της και στο δικό σου first date! Η αισιόδοξη ματιά του FIRST DATES, μας πηγαίνει πολύ! Κάθε Κυριακή στις 22:30 έχουμε το εβδομαδιαίο πρώτο ραντεβού μας ξανά και ξανά, με στιγμές γέλιου αλλά και συγκίνησης!

Τι θα δούμε απόψε, Κυριακή 14 Μαΐου στις 22:30 στο FIRST DATES

Καλώς ήρθατε στο εστιατόριο του FIRST DATES για μια ακόμη Κυριακή. Η Ζεν, ο Τάσος, η Γεωργία και η Κωνσταντίνα έχουν πάρει τις θέσεις τους και είναι έτοιμοι να υποδεχτούν 8 singles απ’ όλη την Ελλάδα, που έρχονται για να γνωρίσουν, πιθανώς, το άλλο τους μισό.

Η Κατρίν από τη Θεσσαλονίκη δεν κάνει εκπτώσεις στην προσωπική της ζωή και ψάχνει ένα ταίρι που θα σταθεί απέναντί της ισάξια. Η Μαρία πιστεύει στο «άντρας με κοιλίτσα, σαν καραμελίτσα» ενώ η Δανάη περιμένει έναν gentleman να την κερδίσει. Η Αναστασία δεν έχει ιδέα ποιος θα μπορούσε να είναι ο ιδανικός σύντροφος, αρκεί να έχει πράσινα μάτια. Θα καταφέρει να βρει την απάντηση στο ραντεβού που την περιμένει;

Από τη μεριά των αντρών, ο μονογαμικός Παντελής πιστεύει στη σημασία της πρώτης εντύπωσης ενώ ο Στάθης ποντάρει στην επικοινωνία. Ο Αντώνης είναι «φρέσκος» στην Αθήνα και αναζητά την κατανόηση σε μια σύντροφο και ο Χριστόφορος, ως ξανθός, θεωρεί πως ταιριάζει καλύτερα με τις μελαχρινές.

Όλοι φτάνουν με τα θέλω και τις προσδοκίες τους στο πιο ρομαντικό εστιατόριο της Αθήνας. Η ομάδα του FIRST DATES κάνει το καλύτερο δυνατό για να εξασφαλίσει ένα αξέχαστο ραντεβού στα 4 νέα ζευγάρια μιας που, μέσα σε λίγη ώρα, καλούνται να διαπιστώσουν αν υπάρχει η χημεία για μια πετυχημένη «ερωτική» συνταγή.

Λένε ότι τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα σε μια γνωριμία είναι τα πιο κρίσιμα, καθώς η πρώτη ματιά μπορεί να πει πολλά για την εξέλιξη της βραδιάς. Άραγε, πόσοι από τους daters θα εξασφαλίσουν ένα 2ο ραντεβού και ποιοι θα αποχωρήσουν μόνοι;

Δείτε εδώ το trailer της Κυριακής 14/5

Και μην ξεχνάτε, λίγο πριν, στις 21:00, ραντεβού με το αστυνομικό μυστήριο αλλά και το γέλιο με τη σειρά «IQ 160», με πρωταγωνιστές τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή!

Δείτε εδώ το trailer της σειράς IQ 160 της Κυριακής 14/5



