Sponsored Content

Ναταλία & Γιώργος ψηφίζουν «My number one», «Σωκράτης» και «Alcohol is free» https://www.instagram.com/reel/Cr-_EdzoGFM/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==





Φελίσια & Τριαντάφυλλος ψηφίζουν «Dancing Lasha Tumbai» και «Άνοιξη» https://www.instagram.com/reel/Cr_dOzsob42/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==





Άρης & Μαριάντα ψηφίζουν «Hold me now» και «Euphoria» https://www.instagram.com/reel/CsBT1jiobZv/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==





Λουίζα & Beast ψηφίζουν «Alcohol is free» και «Euphoria» https://www.instagram.com/reel/CsCDSL8oLmA/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==





Γιώργος & Στεφανία ψηφίζουν «Hold me now», «Euphoria» και «Μάθημα Σολφέζ» https://www.instagram.com/reel/CsD3JaDIuRC/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==





Παντελής & Κατερίνα ψηφίζουν «My number one» και «Fuego» https://www.instagram.com/reel/CsErnL4pIDs/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==





Ιάσονας & Ηρώ ψηφίζουν «Apres toi» και «Hard rock hallelujah» https://www.instagram.com/reel/CsGOKJQoNqT/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==







Θα τραγουδήσει άραγε κάποιο ζευγάρι το αγαπημένο του τραγούδι;

Ανατρεπτικές εμφανίσεις των ζευγαριών, αγαπημένα τραγούδια της Eurovision, καλεσμένοι - έκπληξη, guest κριτής και πολλή λάμψη απόψε στη σκηνή του J2US!

Ο Γιάννης Πουλόπουλος με τεράστια εμπειρία σε όλα τα «γιουροβιζιονικά» νέα, θα είναι σε ρόλο έκπληξη στο αποψινό σόου! Bonus έκπληξη ο guest κριτής που σχετίζεται και με τη Eurovision!

Το #J2US έχει κέφι, έχει πάρτι, έχει ρυθμό Eurovision!

«Just the 2 of Us»

Απόψε στις 21:00 στον Alpha!

#J2US #alphatv

«Just the 2 of Us»

Τwitter: @j2us_greece

Instagram: @j2us_gr

Facebook: @Just the 2 Of Us

Tik Tok: @j2us_gr

Youtube: @J2US_GR