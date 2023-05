Alpha: J2US - Εσείς πού θα διασκεδάσετε Σάββατο βράδυ;

Θα μας εκπλήξει με τις βαθμολογίες της η κριτική επιτροπή; Θα μοιράσει απλόχερα 10άρια στα ντουέτα; Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή είναι έτοιμοι για να δώσουν ρεσιτάλ βαθμολογίας!

Τα 9 ζευγάρια βάζουν τα δυνατά τους καθώς ο ανταγωνισμός αυξάνεται με την είσοδο του πρώτου secret ζευγαριού!

Ποιο ζευγάρι θα είναι αυτό που θα ταράξει τα νερά του J2US;



Ναταλία Αργυράκη - Γιώργος Βογιατζάκης

«To μυστικό»



Γιώργος Κοψιδάς – Στεφανία Ρίζου

«Απαγορεύεται να σ’ αγαπάω»



Φοίβος Παπαδάκης – Χριστίνα Μαραγκόζη

«Κίνδυνος»



Ιάσονας Παπαματθαίου – Ηρώ

«Στην καρδιά»

Σοφία Παυλίδου – Ζερόμ Καλουτά

«Εφτά στα εφτά»



Λουίζα Πυριόχου – Biased Beas

«Kαγκέλια»Άρης Σοϊλέδης – Μαριάντα Πιερίδη

«Ιεροσυλία»



Παντελής Τουτουντζής – Κατερίνα Στανίση

«Χαιρετίσματα στην εξουσία»



Φελίσια Τσαλαπάτη – Τριαντάφυλλος

«Το αδύνατο σημείο μου»

Στηρίζοντας τα αγαπημένα σας ζευγάρια, στηρίζετε και το έργο του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, ΚΕΑΤ, αφού μέρος των εσόδων του J2US θα διατεθεί για το σκοπό αυτό.

Το πιο φαντασμαγορικό πάρτι, το «Just the 2 of Us», μας υπόσχεται άλλο ένα Σαββατόβραδο μαγικό με τον μοναδικό και αξεπέραστο Μάκη Χριστοδουλόπουλο, να μας χαρίζει όλες του τις επιτυχίες!

Στη σκηνή του J2US θα βρεθούν και ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας με τον Αναστάσιο Ράμμο σε μία αναπάντεχη συνάντηση!

Το #J2US έχει κέφι, έχει πάρτι, έχει ανατροπές και είστε όλοι καλεσμένοι!

«Just the 2 of Us»

Απόψε στις 20:00 στον Alpha!

#J2US #alphatv

«Just the 2 of Us»

Τwitter: @j2us_greece

Instagram: @j2us_gr

Facebook: @Just the 2 Of Us

Tik Tok: @j2us_gr