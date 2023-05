Περικλής Κονδυλάτος: «Ακούγεται ότι έρχεται Survivor All Star 2»

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-csas81lvj57l)

Το ενδεχόμενο να γίνει Survivor All Star 2 αποκάλυψε ο Περικλής Κονδυλάτος , ενώ ανέφερε πως έχουν ήδη «πέσει» κάποιες υπογραφές.Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα» και σχολίασε τις εξελίξεις στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.«Είναι ένα παιχνίδι που λέγεται Survivor, είναι επιβίωση, βασικά ένστικτα, όχι πολιτισμός. Αν πηγαίναμε σε έναν ψυχίατρο, θα σου έλεγε ότι ο σωστός τρόπος σκέψης για έναν άνθρωπο είναι αυτός "να μπορεί να αναγνωρίσει ότι οι πράξεις του οδηγούν σε κάποια αποτελέσματα και πρέπει να τις επωμιστεί". Δεν λειτουργεί όμως, ορθολογικά ο κόσμος, λειτουργεί συναισθηματικά», είπε αρχικά.«Το βλέπετε μόνο ως θεατές, εμείς που έχουμε υπάρξει στο Survivor δεν μπορούμε να το δούμε έτσι. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί τι τραβάνε οι κοπέλες που είναι μέσα κι έχουν μια σχέση», συμπλήρωσε στη συνέχεια.Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, μίλησε για τη Βρισηίδα Ανδριώτου, με την οποία τον συνδέει μια φιλική σχέση. «Το κατάλαβα μετέπειτα, όταν έκανα παρέα με τη Βρισηίδα, που αισθάνθηκε υπεύθυνη να υπερασπιστεί τον άνθρωπό της που είναι ακόμα μέσα. Το έχετε λίγο αυτό το μητρικό προς τον σύντροφό σας μέσα σας οι γυναίκες», τόνισε.Τέλος, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο το Survivor All Star να έχει και δεύτερο κύκλο. «Ακούγεται ότι έρχεται Survivor All Star 2. Ετοιμαστείτε, έχουν πέσει και οι υπογραφές. Δεν τα ξέρω σίγουρα. Μεταφέρω τι ακούω από τα κουτσομπολιά στα καμαρίνια, που σιγοψυθυρίζεται», είπε κλείνοντας.