Τοδιατηρεί την πρωτιά στην τηλεθέαση. Απόψε θα προβληθεί επεισόδιο με τα «Best of Survivor All Star».Οι κρίσιμες αναμετρήσεις και οι νίκες που έκαναν τη διαφορά. Πρωταγωνιστής στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού ήταν για ένα ακόμα βράδυ το «Survivor All Star».Συγκεκριμένα χθες βράδυ (11/04) διατήρησε τη θέση του στην κορυφή με ποσοστό 21,3% στο γενικό σύνολο του κοινού και 18,8% στο δυναμικό κοινό.

