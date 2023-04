Alpha: Ένα γνήσιο λαϊκό γλέντι απόψε στη σκηνή του J2US!

Sponsored Content



Το show που συγκεντρώνει σε υπερθετικό βαθμό τη λάμψη, τη διασκέδαση και τη μουσική έρχεται για να μας κρατήσει συντροφιά και αυτό το Σαββατόβραδο. Ο Νίκος Κοκλώνης με την ασυναγώνιστη ενέργεια που τον διακρίνει, έχει ετοιμάσει ένα γνήσιο λαϊκό γλέντι που θα ξεσηκώσει κοινό και τηλεθεατές.

Ο Βασίλης Τερλέγκας, η Τζένη Κατσίγιαννη, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και μια guest εμφάνιση - έκπληξη θα γεμίσουν τη σκηνή του J2US με αυθεντικές λαϊκές επιτυχίες.

Στο διαγωνιστικό μέρος του show βρίσκουμε πλέον 13 ζευγάρια, με διάχυτο κέφι για τραγούδι και ερμηνείες που δεν αφήνουν ασυγκίνητη ούτε την κριτική επιτροπή, (Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή), και θα βάλουν τα δυνατά τους να κερδίσουν τη θέση τους στο επόμενο live του J2US:

Ναταλία Αργυράκη - Γιώργος Βογιατζάκης

«Ένα ψέμα»

Σοφία Βογιατζάκη - Σαρμπέλ

«Ψεύτικα»

Εύη Δρούτσα – Bo

«Ζήλεια μου»

Γιώργος Κοψιδάς - Στεφανία Ρίζου

«Suspicious minds»

Στέφανος Κωνσταντινίδης - Λίτσα Γιαγκούση

«Ήταν ψέμα»

Φοίβος Παπαδάκης - Χριστίνα Μαραγκόζη

«Είμαι καλά»

Ιάσονας Παπαματθαίου - Ηρώ

«Ψέματα»

Σοφία Παυλίδου - Ζερόμ Καλουτά

«Μια φορά και ένα καιρό»

Λουίζα Πυριόχου - Biased Beast

«Beautiful liar»

Άρης Σοϊλέδης - Μαριάντα Πιερίδη

«Στο ημεροβίγλι (Σαντορίνη)»

Παντελής Τουτουντζής - Κατερίνα Στανίση

«Παραμυθάκι μου»

Φελίσια Τσαλαπάτη - Τριαντάφυλλος

«Σταυρούλα»

Βλάσσης Χολέβας - Μορφούλα Ιακωβίδου

«Πάει η αγάπη μου»

«Just the 2 of Us»

