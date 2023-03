Το πλατό του My Style Rocks αποκτά σήμερα αέρα μίας άλλης εποχής αφού κατακλύζεται από Pin Up Girls! Γοητευτικές παρουσίες με έντονα βλέμματα και κόκκινα χείλη που ξέρουν πως να κερδίζουν την προσοχή. Κύματα, toupees και αξεσουάρ κοσμούν τα χτενίσματα των κοριτσιών που έχουν βάλει τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν!Ο Δημήτρης Σκουλός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Στέλιος Κουδουνάρης παίρνουν μεγάλη χαρά όταν βλέπουν πως οι παροτρύνσεις τους έπιασαν τόπο! Μάλιστα για να επιβραβεύσουν τις προσπάθειες των κοριτσιών οι κριτές δίνουν σήμερα δύο πεντάρια! Ποιες διαγωνιζόμενες θα λάβουν την απόλυτη βαθμολογία;Οι δύο υποψήφιες προς αποχώρηση δυσκολεύουν πολύ την απόφαση της κριτικής επιτροπής καθώς πρόκειται για διαγωνιζόμενες που έχουν φέρει δυνατά looks στο πλατό του My Style Rocks. Ποια διαγωνιζόμενη θα αποχωρήσει;