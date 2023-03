Σύγκρουση τρένων: Οι αλλαγές στα προγράμματα των ελληνικών καναλιών

_________________________________________________________

Σήμερα, Πέμπτη 2 Μαρτίου 16:00 – 16:40 θα μεταδοθεί εκπομπή Έκτακτης Επικαιρότητας.

Οι εκπομπές «Shopping Star», «Cash or Trash», «MasterChef 2023» δεν θα μεταδοθούν. Στη θέση τους θα μεταδοθούν ξένες ταινίες.

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου, 14:00 – 15:00 και 16:00 - 16:45, θα μεταδοθούν εκπομπές Έκτακτης Επικαιρότητας.

Δεν θα μεταδοθούν η σειρά «Ντετέκτιβ Μονκ» και οι εκπομπές «Shopping Star», «Cash or Trash», «Οι 100». Στη θέση τους θα μεταδοθούν ξένες ταινίες.

11:30 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ

14:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

με τον Γιώργο Ευγενίδη

*** ΦΕΥΓΕΙ η ξένη σειρά «Ντετέκτιβ Μονκ» ***

15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Με κυλιόμενους τίτλους κύριων ειδήσεων

Με τον Γιώργο Ευγενίδη

15:50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Με υπότιτλους

16:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με τον Γιώργο Ευγενίδη

16:40 ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟΡΓΗΣ (THE BLIΝD SIDE)

18:45 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (Ε)

*** Οι εκπομπές «Shopping Star», «Cash or Trash» δεν θα μεταδοθούν***

19:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Με κυλιόμενους τίτλους κύριων ειδήσεων

Με τη Μάρα Ζαχαρέα

21:00 ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ: Η ΑΡΧΗ (ROBIN HOOD: ORIGINS)

*** ΦΕΥΓΕΙ η εκπομπή «MasterChef 2023» ***

23:00 TOMB RAIDER

*** ΦΕΥΓΕΙ η ξένη ταινία «Εκδίκηση σε δεύτερο χρόνο» ***

01:15 ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (PAYBACK)

*** ΦΕΥΓΕΙ η ξένη ταινία «Αγώνας χωρίς έλεος» ***

03:00 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΡΙΠΛΕΪ (RIPLEY’S GAME)

*** ΦΕΥΓΕΙ η ξένη σειρά «Prodigal son» ***

11:30 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ

14:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ μ

ε τον Γιώργο Ευγενίδη

*** ΦΕΥΓΕΙ η ξένη σειρά «Ντετέκτιβ Μονκ» ***

15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

15:50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

16:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

με τον Γιώργο Ευγενίδη

16:45 Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΡΖΑΝ (THE LEGEND OF TARZAN)

*** Οι εκπομπές «Shopping Star», «Cash or Trash» δεν θα μεταδοθούν***

19:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ μ

ε τη Μάρα Ζαχαρέα

21:00 MasterChef 2023

23:45 ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΠΟΡΝ (THE BOURNE ULTIMATUM)

*** ΦΕΥΓΕΙ η εκπομπή «Οι 100» ***

02:00 ΑΓΩΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ (DAMAGE)

*** ΦΕΥΓΕΙ η ξένη ταινία «Ανοιχτοί λογαριασμοί» ***

04:15 ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΟΥ 2 (FINAL DESTINATION 2)

*** ΦΕΥΓΕΙ η ξένη ταινία «Το παιχνίδι του κυρίου Ριπλέι» ***

19:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Με κυλιόμενους τίτλους κύριων ειδήσεων

Με τον Σπύρο Λάμπρου

21:00 MasterChef 2023 ***ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ***

*** ΦΕΥΓΕΙ η ξένη ταινία «Οι Κρουντς» ***

00:15 ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ (HARD TO KILL)

*** ΦΕΥΓΕΙ η ξένη ταινία «Ρομπέν των δασών: Η αρχή» ***

02:30 ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ (GODS AND GENERALS)

*** ΦΕΥΓΟΥΝ οι ξένες ταινίες «Θεωρίες Συνωμοσίες» και «Βλέπω τον θάνατό σου 2» ***

21:00 Ελληνική ταινία μ

ε περιφραστικούς υπότιτλους

Ο ΣΤΡΙΓΓΛΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑΚΙ

*** ΦΕΥΓΕΙ η ξένη ταινία «33 Ψυχές» ***

01:30 ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ (CONSPIRACY THEORY)

04:00 PRODIGAL SON

*** ΦΕΥΓΕΙ η ξένη ταινία «Θεοί και στρατηγοί» ***

04.00 ΚΕΡΑΙΑ (Ε) «Ψυχής θεραπεία» W_________________________________________________________18:30 THE CHASE [G176][E]19:45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ [B903]21:00 Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ – Επεισόδιο 11622:50 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ με τη Νίκη Λυμπεράκη [Α200552]00:30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Α FEW GOOD MEN»F003233]03:30 SWAT [D931]04:30 ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣΗ Ελληνική ταινία «ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ» [Ε001607] (23:30) & η εκπομπή «NIGHT OUT»[Ε] [G173] (01:40) δεν θα μεταδοθούν.05:00 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA [B095]10:30 MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ [G169]12:45 ΜΕGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ [B901]15:50 LIVE NEWS [B100]18:00 ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ18:30 THE CHASE [G176]19:45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ [B903]21:00 Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ – Επεισόδιο 117 + 11823:20 ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ02:20 SWAT [D931]04:20 ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣΟι εκπομπές «ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ»[G159] (10:50), «ΕΛΕΝΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ»[G168] (13:30), η σειρά «ΜΑΙΡΗ ΜΑΙΡΗ ΜΑΙΡΗ» [S248](22:40) & η εκπομπή «ΕΛΕΟΣ!» [Ε](02:20) δεν θα μεταδοθούν.05:00 MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ09:50 ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ!12:45 ΜEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ13:40 ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ(Ε)21:00 H ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ – Επεισόδιο 11922:40 EΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ» [Ε001596]01:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «ΑLPHA» [F007156]03:00 SWAT [D931]04:00 ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣΗ εκπομπή «ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ» [G175] (08:50) (4 & 5/3), η Ελληνική ταινία «ΟΥΤΕ ΓΑΤΑ ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΑ» [Ε000833] & η εκπομπή «ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA»[G157] δεν θα μεταδοθούν.05:00 MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ09:50 ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ!12:45 ΜEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ05:55 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΕΜΠΗ»07:40 HAPPY DAY, X10:00 SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΙΙ13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - «ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΕΜΠΗ»14:50 T-LIVE, III16:35 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ - «ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΕΜΠΗ»18:50 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ20:00 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ – επ. 8821:00 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ – επ. 8922:00 «ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ - KINGDOM OF HEAVEN» (ξένη ταινία)01:00 «ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΡΡΟΥΣ - COURAGE UNDER FIRE» (ξένη ταινία)03:00 HOW IT REALLY HAPPENED, I04:00 ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ (Ε)04:45 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ05:15 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΕΣ, Ι (Ε)Η ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ (06:15), η επανάληψη της εκπομπής ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, οι επαναλήψεις των ελληνικών σειρών ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ, IV και ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ, VIII, το τηλεπαιχνίδι DEAL, VII, οι ελληνικές σειρές ΣΑΣΜΟΣ, ΙΙ και ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ και η ελληνική ταινία ΛΑΡΙΣΣΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ, δεν θα μεταδοθούν.13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - «ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΕΜΠΗ»14:50 T-LIVE, III16:35 ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ16:45 ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ (Ε)18:50 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ20:00 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ – επ. 9021:00 ΣΑΣΜΟΣ, ΙΙ – επ. 8922:40 ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ – επ. 4800:45 «… ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ» (ελληνική ταινία)03:00 HOW IT REALLY HAPPENED, I04:00 ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ (Ε)04:45 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ05:15 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΕΣ, Ι (Ε)Οι επαναλήψεις των ελληνικών σειρών ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ, IV και ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ, VIII, το τηλεπαιχνίδι DEAL, VII, και η ξένη ταινία COURAGE UNDER FIRE, δεν θα μεταδοθούν.18:50 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ20:00 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ, Χ – επ. 3621:00 ΣΑΣΜΟΣ, II – επ. 9022:40 ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ – επ. 49 & 5000:45 «Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ – LA VITA E BELLA» (ξένη ταινία)03:15 ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ (Ε)04:45 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ05:15 ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΘΗ (Ε)Η εκπομπή JUST THE 2 OF US δεν θα μεταδοθεί.18:50 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ20:00 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ, Χ – επ. 3721:00 ΣΑΣΜΟΣ, II – επ. 9122:50 ΑΥΤΟΨΙΑ (Ζ)00:45 «JIU JITSU Q.R.» (ξένη ταινία)02:45 HOW IT REALLY HAPPENED, I03:45 ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ (Ε)04:45 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗΣ05:15 ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΘΗ (Ε)Η επανάληψη της ελληνικής σειράς ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ, IV και το δεύτερο επεισόδιο της σειράς ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ, Χ δεν θα μεταδοθούν.ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ18:45 ANT1 NEWS – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (L)21:00 ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΠΟΛΕΜΟΣ (ΤΑΙΝΙΑ)22:45 DRAGONS’ DEN (Ε)00:15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΛΚΥΡΙΑ (ΤΑΙΝΙΑ)02:15 VICE SPECIALS (Ε)03:15 ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΦΤΗΣ (Ε)04:00 ΜΠΡΟΥΣΚΟ (Ε)Η ψυχαγωγική εκπομπή «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» (L), οι ελληνικές σειρές «THE FRIEND» και «ΚΑΡΜΑ» (Ε), καθώς και η εκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ» δεν θα μεταδοθούν.15:00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ16:40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΟΡΑΤΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ18:50 ΑΓΡΙΑ ΓΗ19:50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΒΡΑΔΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ21:00 SURVIVOR ALL STAR00:45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: BLOOD BROTHER02:30 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ03:30 ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ (Ε)04:15 ΑΓΡΙΑ ΓΗ (Ε)