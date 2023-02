Μy Style Rocks: Μέρα Gala και οι διαγωνιζόμενες θα παρουσιάσουν το look με το οποίο θα παραβρεθούν σε Disco Party

Κλείσιμο

Μέρα Gala η σημερινή και οι διαγωνιζόμενες έχουν να παρουσιάσουν το look με το οποίο θα παραβρεθούν σε Disco Party. Ποια fashionista θα αναδειχθεί η Disco Queen του My Style Rocks αυτής της εβδομάδας;Λαμπερές και πρωτότυπες είναι οι περισσότερες εμφανίσεις του σημερινού Gala που έχει disco διάθεση. Κάποιες αποφασίζουν να τολμήσουν περισσότερο ενώ κάποιες άλλες παραμένουν σε πιο ασφαλή μονοπάτια τα οποία όμως δεν έχουν αντίκρισμα στη βαθμολογία.Αυτή τη φορά είναι η σειρά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου να σηκωθεί από τη θέση της για να επέμβει στο look μίας fashionista ξεκινώντας από το μακιγιάζ. Η Κατερίνα Καραβάτου δεν χάνει την ευκαιρία και παίρνει τη θέση της, βάζοντας επιτέλους το πολυπόθητο «5» που τόσο καιρό ζητάει από την επιτροπή!Οι προηγούμενες εμφανίσεις των fashionistas μαζί με τη βαθμολογία της σημερινής έχουν διαμορφώσει μία κατάταξη. Ποιες τρεις διαγωνιζόμενες θα βρεθούν ένα βήμα πριν από την αποχώρηση; Ποια θα παραμείνει σύμφωνα με την ψήφο των διαγωνιζόμενων και σε ποια θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία η κριτική επιτροπή;Ο Δημήτρης Σκουλός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Στέλιος Κουδουνάρης βρίσκονται άραγε σε disco mood;