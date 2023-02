Εντυπωσίασε το νέο τρέιλερ του «Just the 2 of Us»

Κλείσιμο

Το εντυπωσιακό τρέιλερ του «Just the 2 of Us» με μόλις λίγες ώρες προβολής έχει κάνει αίσθηση.23.000 views στο YouTube μέσα σε λίγες ώρες και περισσότερες από 90.000 προβολές οργανικά στο Instagram account του Alpha και του J2US αποδεικνύουν ότι η παραγωγή, το σκηνικό που επιλέχθηκε, το χιούμορ και η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που αποπνέει έκαναν τους τηλεθεατές να το αγαπήσουν.Ο Νίκος Κοκλώνης σε ρόλο μαέστρου του πιο λαμπερού show της ελληνικής τηλεόρασης, η κριτική επιτροπή και ο σκηνοθέτης του «Just the 2 of Us», Κώστας Καπετανίδης, έδωσαν στα γυρίσματα του trailer, τον καλύτερό τους εαυτό.Πρεμιέρα το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 20:00 στον Alpha