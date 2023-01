Τα πρόσωπα της τηλεόρασης που θα συζητηθούν για το 2023

Κλείσιμο

Η παρουσιάστρια του «Πρωινού μας» στον ΣΚΑΪ φέτος καλείται να αναλάβει έναν ρόλο διαφορετικό. Αυτόν της παρουσιάστριας των live του «Voice» λόγω απουσίας του Γιώργου Λιανού στον Αγιο Δομίνικο. Η πρώτη προσέγγιση έγινε και όλα δείχνουν πως οι αρχικές αντιστάσεις της θα καμφθούν λόγω αμοιβαίας εκτίμησης και καλής συνεργασίας. Αν και το «χτίσιμο» της νέας εκπομπής της δεν αφήνει πολλά περιθώρια χρόνου, η Φαίη Σκορδά έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα αρνηθεί την επιθυμία του σταθμού να τη δει στη θέση της παρουσιάστριας στο επιτυχημένο τάλεντ σόου. Εκτός απροόπτου θα τη δούμε κι εμείς για πρώτη φορά σε βραδινό ρόλο.Μετά την όχι και τόσο επιτυχημένη επιλογή να παρουσιάσει τη «Φάρμα», ο Σάκης Τανιμανίδης επιστρέφει με ένα καινοτόμο project, το οποίο έχει ήδη γυριστεί και θα ξεκινήσει άμεσα να προβάλλεται. Το «Dragons’ Den» -γνωστό και ως «Shark Tank»- προβάλλεται με επιτυχία σε 40 χώρες, εδώ και 20 χρόνια. Ιδιαίτερα project παρουσιάζονται στους πέντε Dragons (επενδυτές-χρηματοδότες) με σκοπό να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους. Οι Dragons είναι έτοιμοι να διακρίνουν τη συνταγή της επιτυχίας και να τη στηρίξουν, τόσο με το κεφάλαιο όσο και με την εμπειρία τους. Τα γυρίσματα έχουν ήδη γίνει και σε ρόλο Dragons είναι ο εφοπλιστής Χάρης Βαφειάς με τον στόλο των 91 πλοίων του, ο ιδρυτής της Coco-Mat Πολ Ευμορφίδης, η Μαρία Χατζηστεφανή των καλλυντικών Rodial, η ιδρύτρια και πρόεδρος της Power Health Λιλή Περγαντά και ο επενδυτής Λέων Γιοχάη. Για πρώτη φορά θα προβληθεί κάτι τέτοιο στην ελληνική τηλεόραση και θα έχει ενδιαφέρον να φανεί αν αυτά τα format βρίσκουν αντίκρισμα στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό, ειδικά καθώς πρόκειται για πρόταση του Σάκη Τανιμανίδη, ο οποίος το πίστεψε εξ αρχής.Ο πιο πολυσυζητημένος παραγωγός, ο άνθρωπος ο οποίος διασκεδάζει στις παραγωγές του ό,τι και να γίνει, ο παρουσιαστής που τραγουδάει, χορεύει και κάνει ό,τι του αρέσει, κάνει την κίνηση ματ και επιστρέφει με δεύτερο κύκλο «Just the two of us». Εχοντας ήδη αρκετά πρόσωπα από το κάστινγκ του προηγούμενου κύκλου, ο Νίκος Κοκλώνης συμφώνησε με τον ALPHA να τολμήσει να προχωρήσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στον β’ κύκλο του σόου. Ηδη τα πρώτα ονόματα έχουν αρχίσει να ακούγονται, οι προετοιμασίες τρέχουν και μετά την ανάπαυλα της προηγούμενης εβδομάδας οι μηχανές ξαναζεσταίνονται προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για την πρεμιέρα, η οποία, Θεού θέλοντος και παραγωγού επιτρέποντος, θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου. Η επιτροπή παραμένει ίδια και απαράλλαχτη…Κακά τα ψέματα. Εδώ και χρόνια το «MasterChef» είναι ένα ριάλιτι υψηλής αισθητικής και αγαπημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Εκτός από το αντικείμενο που γοητεύει τις αισθήσεις, υπάρχει μία καλή παραγωγή υψηλών προδιαγραφών και τρεις ιδιαίτερες περσόνες οι οποίες είναι αξιαγάπητες. Οι τρεις κορυφαίοι σεφ, Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Σωτήρης Κοντιζάς και Πάνος Ιωαννίδης αναμφισβήτητα είναι στοιχείο της επιτυχίας και γι’ αυτό ο σταθμός φρόντισε να εξασφαλίσει την παραμονή τους με ισχυρά συμβόλαια. Το ριάλιτι πέρυσι σημείωσε μία μικρή κάμψη και φέτος δέχεται ισχυρές πιέσεις από τον ανταγωνισμό, ειδικά τη μυθοπλασία, η οποία έχει ήδη διανύσει χιλιόμετρα και φυσικά και το «Survivor All Star», το οποίο είναι έτοιμο να σαρώσει το prime time. Ολα είναι ανοιχτά.Είναι μία ιδιαίτερη μεταγραφή. Απέδειξε όμως ότι μπορεί να κάνει τοκ σόου και μάλιστα με πολύ καλές προδιαγραφές από τις προσπάθειές της στο OPEN. Κάνει ωραίες συνεντεύξεις, τολμάει, τσαλακώνεται -ενδεχομένως και παραπάνω απ’ όσο πρέπει- και αυτό μέτρησε πολύ για να της προταθεί να κάνει ένα τοκ σόου με τίτλο «Ελεος» στο MEGA. Οι πρώτες πληροφορίες από τα γυρίσματα κάνουν λόγο για ένα πρόγραμμα ανατρεπτικό. Η πρεμιέρα του έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Γενάρη. Ενδιαφέρουσα πρόκληση για ένα πρόσωπο που στο παρελθόν αδίκησε τον εαυτό του τηλεοπτικά, αλλά επιμένει να προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό.