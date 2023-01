Μυθοπλασία και ψυχαγωγία στον Alpha άγγιξαν την κορυφή στο πρώτο τρίμηνο της σεζόν

Κλείσιμο

Πρώτοι Νίκος Μάνεσης, Ναταλία Γερμανού και Άκης ΠετρετζίκηςΝίκος Κοκλώνης και J2US στην κορυφή της τηλεθέασηςΨυχαγωγία, infotainment ή λαμπερό show ο Alpha έχει την πρόταση για κάθε επιλογή και οι πίνακες τηλεθέασης το αποδεικνύουν. Πρώτες τερμάτισαν οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου για το πρώτο τρίμηνο της σεζόν, «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και το «Καλύτερα δε γίνεται», «Kitchen Lab», 3 εκπομπές οι οποίες αποτελούν τα σταθερά ραντεβού των τηλεθεατών. Και φυσικά το μοναδικό show της ελληνικής τηλεόρασης, το J2US, το οποίο κάθε Σάββατο βράδυ βρίσκεται στην πρώτη θέση στην καρδιά των τηλεθεατών.Ο Νίκος Μάνεσης και το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσε 20,2% μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο σύνολο κοινού και 17,4% στο δυναμικό κοινό (18-54), καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης. Η κάμερα της εκπομπής βρίσκεται παντού και καταγράφει ό,τι αξίζει την προσοχή μας. Με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, με θεματολογία που αφορά σε όλη την Ελλάδα, με ενσυναίσθηση και αντικειμενικότητα, με διεισδυτική ματιά αλλά και τις ειδήσεις ειπωμένες… «αλλιώς», η εκπομπή έχει καταγραφεί στη συνείδηση του κοινού και μαζί της συντονίστηκαν 1.176.000 τηλεθεατές έστω για 1 λεπτό, κατά μέσο όρο (10.09.2022- 31.12.2022).Είναι η αγαπημένη συνήθεια του Σαββατοκύριακου, έχει γίνει must, η Ναταλία Γερμανού και το «Καλύτερα δε γίνεται». Η εκπομπή τερμάτισε πρώτη με 18,1% με μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο σύνολο κοινού και με 16,1% στο δυναμικό κοινό (18-54). Η Ναταλία Γερμανού με τη δύναμη της εμπειρίας, με θετική ματιά και καυστικό χιούμορ, κρατά τα ηνία της εκπομπής, την οποία είδαν 1.483.000 τηλεθεατές έστω για 1 λεπτό, κατά μέσο όρο (10.09.2022- 31.12.2022).Οι λάτρεις της μαγειρικής -και όχι μόνο- είναι συντονισμένοι στον Άκη Πετρετζίκη και το «Kitchen Lab» του, την πιο αγαπημένη μαγειρική εκπομπή της τηλεόρασης. Τις νόστιμες και πρωτότυπες συνταγές του Άκη μαγείρεψαν σε ποσοστό 16,4% στο σύνολο κοινού, ενώ τις γευστικές του προτάσεις δοκίμασαν σε ποσοστό 14,9% στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ18-54), ανεβάζοντάς τον στην κορυφή της τηλεθέασης στις συγκεκριμένες κατηγορίες (01.10.2022 – 31.12.2022).J2US: Σαρωτική πρωτιά για το μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασηςΤο «Just The 2 of Us», το μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης έχει ανεβάσει τον πήχη της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας σε άλλο επίπεδο. Ο απόλυτος showman Νίκος Κοκλώνης μας ξεσήκωσε σε ένα ξέφρενο τηλεοπτικό πάρτι με ακόμη πιο δυνατές δόσεις λάμψης, χιούμορ, συγκίνησης αλλά και έκπληξης. Μουσική, τραγούδι και χορός με την καλλιτεχνική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού πλημύρισαν τα σαββατόβραδά μας και έδωσαν την πρωτιά στο show με ποσοστό 18,3% στο σύνολο κοινού και 17,4% στο δυναμικό κοινό (18-54). Η αγωνία που χτυπούσε κόκκινο με τα ντουέτα να διεκδικούν κάθε Σάββατο την πολυπόθητη ασυλία που θα τους εξασφαλίσει την παραμονή στο σόου… μέχρι τελικής πτώσης, έδωσε στο J2US το προβάδισμα σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες κοινού, με τις γυναίκες να του δίνουν την πρωτιά με ποσοστό 20% (Γ18-54) και ποσοστό 21,5% (Γ25-44) (08.10.2022- 31.12.2022).Στην κορυφή της τηλεθέασης ο Μεγάλος Τελικός του J2US: Οι τηλεθεατές έκαναν live αλλαγή χρόνου με τον Νίκο ΚοκλώνηΣτον φαντασμαγορικό τελικό του πιο αγαπημένου σόου της ελληνικής τηλεόρασης, η πιο μεγάλη, η πιο αυθεντική τηλεοπτική παρέα υποδέχτηκε στον Alpha ζωντανά το 2023, κάτι που είχε να συμβεί τηλεοπτικά σχεδόν μια 10ετία, καταγράφοντας στην αλλαγή της χρονιάς πρωτιά σε όλες τις κατηγορίες κοινού. Το «Just The 2 of Us» βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης σε δυναμικό κοινό και σύνολο, με ποσοστά 23,5% και 22,6% αντίστοιχα. O larger than life Νίκος Κοκλώνης είχε υποσχεθεί μια βραδιά γεμάτη θαύματα, γεμάτη μουσική, σασπένς, συγκίνηση και αγάπη και την έκανε πραγματικότητα για 3.124.000 τηλεθεατές τουλάχιστον για 1 λεπτό. Στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ18-54) κατέγραψε πρωτιά με ποσοστό 25% και στις γυναίκες 15-24 έκλεισε με 26,5%. Σε επιμέρους αντρικά κοινά είχε πρωτιά με ποσοστό 26,1% (Α25-44) και με ποσοστό 21% (Α15-24).«Σασμός» και «Παράδεισος των κυριών» Νο1 στην καρδιά των τηλεθεατών για τo α΄τρίμηνο της σεζόν 2022 -2023!Η μυθοπλασία του Alpha κράτησε τα σκήπτρα της τηλεθέασης το πρώτο τρίμηνο της σεζόν 2022-2023 με δύο σειρές, τον «Σασμό» και τον «Παράδεισο των κυριών», να βρίσκονται στην κορυφή για το χρονικό διάστημα 19.09.2022 έως και 31.12.2022.Έχει αγαπηθεί, έχει εμπνεύσει, έχει δημιουργήσει φανατικό κοινό. Ο «Σασμός» αποτελεί τη δημοφιλέστερη σειρά κάθε εβδομάδα και βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με τα υψηλότερα μερίδια τηλεθέασης από κάθε άλλη σειρά μυθοπλασίας. Ο έρωτας έρχεται σε κόντρα με την βεντέτα, η οποία μοιάζει να «πνίγει» τα όποια αισθήματα ανθίζουν. Η ιστορία αποδίδεται με τρόπο ωραίο, ρεαλιστικό και κινηματογραφικό στην οθόνη μας, με ανατροπές και καταιγιστικές εξελίξεις. Ως εκ τούτου 1.323.000 τηλεθεατές δεν έχασαν στιγμή από τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα στο τρίμηνο, ενώ 2.130.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1 λεπτό. Με 29,8% στο σύνολο κοινού και 28,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 ο «Σασμός» συνεχίζει ακάθεκτός την πορεία του προς την κορυφή. Παράλληλα, το γυναικείο κοινό έδωσε την πρωτιά στη δημοφιλή σειρά του Alpha, με ποσοστά 32,5% (γυναίκες 18-54) και 32,5% (γυναίκες 25-44).Σταθερά στην πρώτη θέση και κάθε εβδομάδα πιο ψηλά με νέα ρεκόρ τηλεθέασης, η δραματική σειρά εποχής «Ο Παράδεισος των κυριών» ήλθε πρώτη στο σύνολο κοινού με 19,7% το πρώτο τρίμηνο της σεζόν 2022-2023. Το διάστημα 19.09.2022 έως και 31.12.2022, 732.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τις εξελίξεις, ενώ 1.444.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν με το υπέροχο πολυκατάστημα, τους ανθρώπους του και τα μυστικά που κρύβουν έστω για 1 λεπτό. Στη μεγάλη, πλούσια και λαμπερή παραγωγή του Alpha, η οποία μεταφέρει το θεατή στην αστική Αθήνα της δεκαετίας του ’60, έδωσαν την ψήφο τους οι γυναίκες ηλικίας 18-54 με ποσοστό 21,2% και οι γυναίκες 25-44 με 18,6%.