O Alpha στην κορυφή του prime time για το 2022

Κλείσιμο

Σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική σεζόν, οι τηλεθεατές χάρισαν στον Alpha σημαντικές πρωτιές. Το κανάλι έμεινε σταθερά στην κορυφή με μυθοπλασία πρώτης γραμμής, ψυχαγωγία και infotainment, σύγχρονη αισθητική, πρωτότυπες ιδέες και σωστό προγραμματισμό.Κεφάτη ατμόσφαιρα και ζωντανή ψυχαγωγία, μυθοπλασία με γέλιο, ρεαλισμό αλλά και συγκίνηση, είναι τα συστατικά που έδωσαν την πρωτιά στον Alpha. Ο Alpha έκοψε πρώτος το νήμα στο δυναμικό κοινό 18-54, από Δευτέρα έως Κυριακή στο prime time (20:00-24:00) για το έτος 2022 με 14,3% (για το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2022).Η σεζόν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς και έτσι συνεχίστηκε με σειρές «που γράφουν ιστορία», με ιστορίες που όλοι αγαπούν και θέλουν να παρακολουθούν. Η δυνατή πλοκή, οι καταιγιστικές εξελίξεις, τα ισχυρά διλήμματα, η δύναμη των συναισθημάτων δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για ανατροπές και δράση που οδηγεί στην κορύφωση. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, ο Alpha κατέγραψε πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54, από Δευτέρα έως Κυριακή στο prime time (20:00-24:00) για την σεζόν 2022-2023, με 16,7% (για το χρονικό διάστημα 19.09.2022 – 31.12.2022).Έγκυρη ενημέρωση, σήριαλ που καθηλώνουν, ψυχαγωγία για όλους, άριστα ζυγισμένα, έφεραν το κανάλι να ηγείται στο δυναμικό κοινό 18-54, από Δευτέρα έως Κυριακή στο σύνολο της ημέρας για την σεζόν 2022-2023 με 13,9% (για το χρονικό διάστημα 19.09.2022 – 31.12.2022). Τα σκήπτρα της τηλεθέασης κράτησε κι αυτή τη χρονιά ο Alpha, με όλες τις εκπομπές και τα προγράμματά του «χτυπάνε κόκκινο».Τέλος, η χρονιά έκλεισε με μια ακόμη σημαντική πρωτιά: ο τελευταίος μήνας του χρόνου, ο Δεκέμβριος του 2022, έφερε τον Alpha στην κορυφή στο prime time (20:00-24:00) στο δυναμικό κοινό 18-54, από Δευτέρα έως Παρασκευή με 16,8% (για το χρονικό διάστημα 01.12.2022- 31.12.2022).Σε μία περίοδο που οι εξελίξεις τρέχουν οι τηλεθεατές εμπιστεύθηκαν τον Alpha για την έγκυρη ενημέρωσή τους. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τερμάτισε πρώτο τον Δεκέμβριο του 2022 στο σύνολο κοινού με 13,9%, από Δευτέρα έως Κυριακή.Στην αλλαγή της χρονιάς οι τηλεθεατές επέλεξαν τον Alpha και το ζωντανό « Just the 2 of Us ». Το show έριξε αυλαία χαρίζοντας μία βραδιά γεμάτη λάμψη, χαρά, πάθος, μουσική, χορό, δώρα και πολύ πολύ… τραγούδι! Το σόου συγκέντρωσε στο δυναμικό κοινό (18-54) ποσοστό 23% όσο και στο σύνολο κοινού με 21,7%. Το «Just the 2 of Us» σημείωσε πρωτιές και σε διαφορετικές κατηγορίες κοινού: στο γυναικείο κοινό με ποσοστό 25,7% (Γ15-24) και 23,7% (Γ25-44), ενώ και το ανδρικό κοινό άλλαξε χρόνο με «J2US», με 26,6% (A25-44) και με 20,6% (A15-24).