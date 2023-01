Το κοινό αγκάλιασε ένα διαφορετικό ζευγάρι, αναδεικνύοντας νικητές τον Λευτέρη Μητσόπουλο και τη Λόλα (Αντώνης Παπαηλίας).Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς το J2US με τον Νίκο Κοκλώνη, βρέθηκε για μια ακόμα φορά στην κορυφή της τηλεθέασης και στην πρώτη θέση στην καρδιά των τηλεθεατών. Στον φαντασμαγορικό τελικό του πιο αγαπημένου σόου της ελληνικής τηλεόρασης, η πιο μεγάλη, η πιο κεφάτη, η πιο αυθεντική τηλεοπτική παρέα υποδέχτηκεστον Alpha ζωντανά το 2023, κάτι που είχε να συμβεί τηλεοπτικά σχεδόν μια 10ετία, καταγράφοντας στην αλλαγή της χρονιάς ποσοστό τηλεθέασης 27%, με διαφορά άνω των 6,5 μονάδων από το δεύτερο κανάλι.Το Just The 2 of Us βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης σε δυναμικό κοινό και σύνολο, με ποσοστά 22,2% και 20,9% αντίστοιχα, αγγίζοντας σε τέταρτο το 29,4%.O larger than life Νίκος Κοκλώνης είχε υποσχεθεί μια βραδιά γεμάτη θαύματα, γεμάτη μουσική, σασπένς, συγκίνηση και αγάπη και την έκανε πραγματικότητα. Στο λαμπερό πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, λίγο πριν την αλλαγή του έτους, υποδέχτηκε στη σκηνή του J2US τον σαρωτικό Χρήστο Μάστορα και τις MEΛISSES, το Nο1 συγκρότημα στην Ελλάδα, που ξεσήκωσε το κοινό με τις επιτυχίες του και στη συνέχεια συναντήθηκαν μουσικά με τη μοναδική Δέσποινα Βανδή σε ένα ξεχωριστό μουσικό performance.