Παίζει ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς εδώ στο Just και είστε όλοι καλεσμένοι!

Ο larger than life Νίκος Κοκλώνης, έχει φροντίσει να δημιουργήσει το μεγαλύτερο live πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν που έχει γίνει πότε! Σαρωτικός και απρόβλεπτος όπως πάντα ετοιμάζει ένα πάρτι που δεν θα έχει προηγούμενο!Ο Χρήστος Μάστορας και οι «ΜΕΛΙSSES», το #1 συγκρότημα της Ελλάδας, θα μας ξεσηκώσουν με τις επιτυχίες τους και η Δέσποινα Βανδή σε μία απρόσμενη εμφάνιση που θα συζητηθεί!Το πάρτι θα συνεχιστεί με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι με τον Γιάννη Καψάλη και την Χαρά Βέρρα. Δεν θα μπορούσε, όμως, να μη βάλει φωτιά και σε αυτό το πρωτοχρονιάτικο Σαββατόβραδο η μοναδική Άντζελα Δημητρίου!Στη μεγάλη βραδιά του τελικού θα ξαναβρεθούν στη σκηνή και όλα τα ζευγάρια που πέρασαν από το show και φυσικά ο αγαπημένος σε όλους, Σώτης Βολάνης, ενώ η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού θα μας συντροφεύσει στην αλλαγή της χρονιάς.Τα τέσσερα ζευγάρια των φιναλίστ που διεκδικούν τη νίκη του «Just the 2 of Us», Ιλάειρα Ζήση – Μαυρίκιος Μαυρικίου, Λευτέρης Μητσόπουλος – Λόλα, Ματίνα Νικολάου – Βασίλης Πορφυράκης και Πάνος Τριανταφύλλου – Φωτεινή Δάρρα έχουν βάλει τα δυνατά τους για την τελική αναμέτρηση που θα γίνει ανάμεσα σε τρία τραγούδια, ένα τραγούδι που έχουν ήδη τραγουδήσει στο παρελθόν, ένα τραγούδι δικής τους επιλογής και ένα τραγούδι κοινό για όλους, το «Φίλα με» σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου και στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη, ερμηνευμένο από τον Σταμάτη Κραουνάκη.Ποιο ζευγάρι θα καταφέρει να ξεχωρίσει και να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό αλλά και την πιο λαμπερή κριτική επιτροπή, Βίκυ Σταυροπούλου, Σταμάτη Φασουλή, Δέσποινα Βανδή και Καίτη Γαρμπή;Μέρος των εσόδων του φετινού J2US θα δοθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό με στήριξη στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» (πρώην κέντρο βρεφών «Μητέρα»).Το μεγαλύτερο πάρτι της τηλεόρασης που θα ξεκινήσει το 2022 και θα τελειώσει…το 2023, παίζει εδώ στο Just!Ραντεβού απόψε στις 20.00 στον μεγάλο τελικό του «Just the 2 of Us» για το πιο ξέφρενο ρεβεγιόν Παραμονής Πρωτοχρονιάς!