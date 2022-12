Κλείσιμο

γνωστή και ως «Ιουλία» από τη σειρά,επισημοποίησε τη σχέση της με τον σύντροφό της.Η ηθοποιός κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και φροντίζει να απασχολεί την επικαιρότητα μόνο με τα επαγγελματικά της βήματα. Ωστόσο, αυτή τη φορά έκανε μια σπάνια ανάρτηση στα social media και αποκάλυψε μια ευχάριστη είδηση που αφορά στα προσωπικά της.Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία η ίδια και ο σύντροφός της δείχνουν τις βέρες τους στον φωτογραφικό φακό. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε ένα μακροσκελές κείμενο-ερωτική εξομολόγηση για τον αγαπημένο της.«#mood Is All About Love. PER SEMPRE ♾️ Σε αγαπώ. Christmas, The most wonderful time of the year! Οι άνθρωποι παντα τις γιορτές είναι χαρούμενοι, γενναιόδωροι, καλοσυνάτοι.. απο μικρή θυμάμαι όμως όλες τις ταινίες να μιλούν για το πνεύμα των Χριστουγέννων κ πως η αγάπη κάνει θαύματα. Ποτέ μου δεν ονειρεύτηκα νυφικά, αλλά στα όνειρα μου ονειρευόμουν τον πατέρα του παιδιού μου κ άνδρα της ζωής μου. Έχω μια οικογένεια που με κάνει ευτυχισμένη κ ευλογημένη καθημερινά κ στα δύσκολα κ στα εύκολα εδώ κ χρόνια. Απ' την άλλη είναι τόσο όμορφο να μπορείς να το νιώθεις κ να το λες ακόμα στον άνθρωπο σου -όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανέναν κ μαζί αισθάνομαι ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα παντα- με την ίδια ανεμελιά κ αθωότητα που είχες κ όταν ήσουν παιδί κ ανακάλυπτες τον κόσμο για πρώτη φορά. Είναι μαγικό.. τελικά ναι το πνεύμα των Χριστουγέννων υπάρχει κ η αγάπη είναι το θαύμα της ζωής. Buon Natale con amore e felicità nel cuore ♥️🙏🏼🧿 Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας κ το χρόνο σας να μοιραστείτε παντα μια καλή κουβέντα στα ποστ μου. Απλώς σε αυτό το ποστ θα σας ευχηθώ εγώ να έχετε αγάπη κ ζεστασιά στη καρδιά σας γιατί τα θαύματα γίνονται σε όλους μας», έγραψε.