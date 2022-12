Νίκος Κοκλώνης: Στέλνει ευχές από το σαλόνι του και περιμένει τους μικρούς του φίλους για κάλαντα

Κλείσιμο

Από νωρίς ξύπνησε σήμερα ο Νίκος Κοκλώνης περιμένοντας τους μικρούς του φίλους να έρθουν να του πουν τα κάλαντα. Μέσα από το σαλόνι του έστειλε τις ευχές του για τα Χριστούγεννα.«Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους! Ξύπνησα νωρίς νωρίς για να περιμένω τους μικρούς μας φίλους. Σας εύχομαι υγεία, ευτυχία, αγάπη και όλες οι επιθυμίες σας να γίνουν πραγματικότητα! Και το βράδυ στις 20.00 J2US! Σας έχω εκπλήξεις και για να μην έχετε μάτι, θα περάσουμε μαζί ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς! Σας αγαπώ πολύ», είπε, δίνοντας ραντεβού στο μεγαλύτερο live τηλεοπτικό πάρτι που σήμερα υπόσχεται ένα αξέχαστο ρεβεγιόν με πολύ ξεχωριστούς καλεσμένους.Λίγη ώρα μετά τον είδαμε αγκαλιά με το μωράκι της αγαπημένης του φίλης, Νατάσας Νομικού, η οποία με την οικογένειά της τον επισκέπτεται συχνά στα live του J2US.Ο παρουσιαστής και παραγωγός του J2US προετοιμάζεται για το μεγάλο ρεβεγιόν (το πρώτο live τηλεοπτικό ρεβεγιόν μετά από πολλά χρόνια!). Απόψε θα δούμε για πρώτη φορά φέτος την Καίτη Γαρμπή να τραγουδά στη σκηνή του Just the 2 of Us τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, κάνοντας πράξη την εδώ και μήνες απαίτηση του τουίτερ! Οι καλεσμένοι του Νίκου Κοκλώνη που σήμερα θα «ρίξουν το πλατό» θα είναι και η Κατερίνα Στανίση, ο Νίκος Μακρόπουλος, ο Γιώργος Βελισσάρης και ο Μιχάλης με τον Αλέξανδρο Τζουγανάκη σε ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι.