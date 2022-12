J2US: Η αγωνία κορυφώνεται με την πρώτη διπλή αποχώρηση

Κλείσιμο

Το περασμένο Σάββατο, το J2US είχε μια μεγάλη ανατροπή. Στο φινάλε της βραδιάς, ο Νίκος Κοκλωνης ανακοίνωσε πως δεν θα γίνει κάποια αποχώρηση, εξηγώντας πως στο επόμενο live θα έχουμε για πρώτη φορά όχι ένα, αλλά δύο ζευγάρια που θα φύγουν απο το σόου.Έτσι στο J2US που θα δούμε στον Alpha απόψε στις 20.00 φτάνουν 8 ζευγάρια απο τα οποία 2 θα αποχαιρετίσουν στο τέλος της βραδιάς την παρέα του Just the 2 of Us.Μέχρι το αποψινό 11ο λαιβ έχουν φτάσει η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή (Didi) με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη, η Ιλάειρα Ζήση με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου, ο Ιωάννης Μελισσανίδης με τη Μελίνα Μακρή, ο Λευτέρης Μητσόπουλος με τη Λόλα, η Ματίνα Νικολάου με τον Βασίλη Πορφυράκη, οΤόλης Παπαδημητρίου με την Μπέσυ Αργυράκη, ο Παύλος Σταματόπουλος με την Άντζελα Δημητρίου και ο Πάνος Τριανταφύλλου με τη Φωτεινή Δάρρα.Ο ανταγωνισμός κορυφώνεται, καθώς ολα τα ζευγάρια που έχουν παραμείνει στο διαγωνιστικό σόου, έχουν εξελιχθεί πολύ και έχουν σε πολλές εμφανίσεις τους εντυπωσιάσει κοινό και κριτές με τις ερμηνείες τους. Ποιοι θα καταφέρουν απόψε να κερδίσουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό της παραμονής των Χριστουγέννων;Με δυο μόλις live για τον μεγάλο τελικό. κανένα απο τα ζευγάρια δεν θέλει να έχει φτάσει τόσο κοντά στην πηγή και τελικά να μην πιει νερό! Ποιοι όμως θα είναι οι 6 που θα καταφέρουν να φτάσουν στο επόμενο J2US;