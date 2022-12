Το πάρτι του « J2US » αρχίζει απόψε στις 20:00 στον Alpha με το πιο απολαυστικό, μαγικό, και αγαπημένο σόου της ελληνικής τηλεόρασης.Το «Just the 2 of Us», με τη θετική και απολαυστική ενέργεια του μοναδικού στο είδος του, Νίκου Κοκλώνη , επιστρέφει ακόμη ένα σαββατόβραδο με τις πιο λαμπερές παρουσίες, τις πιο εντυπωσιακές ερμηνείες, δώρα και εκπλήξεις.Αυτό το Σάββατο, ο Γιώργος Τσαλίκης θα δυναμιτίσει τη μουσική σκηνή του Just the 2 of Us, και θα τα σπάσει, μόνο για εσάς.

Το προηγούμενο Σάββατο, τα ζευγάρια μας τη γλίτωσαν, και κανένα δεν αποχώρησε. Όσο πλησιάζει ο καιρός όμως για τον τελικό, τα πράγματα ζορίζουν και τα ερωτήματα παραμένουν:



Ποιο ζευγάρι θα λάβει θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή; Ποιο ζευγάρι θα ψηφίσει το κοινό; Ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει αυτή την εβδομάδα; Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή, αξιολογούν τις εμφανίσεις τους και μαζί σας καθορίζουν το μέλλον τους:



Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν τα ζευγάρια

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή (Didi) - Παναγιώτης Ραφαηλίδης

«Αγόρι μου»

«Κόλαση»



Ιλάειρα Ζήση - Μαυρίκιος Μαυρικίου

«Έριξα λάσο»

«Grande Amore»



Ιωάννης Μελισσανίδης - Μελίνα Μακρή

«Λιανοχορταρούδια»

«Ξημερώνει και βραδιάζει»



Λευτέρης Μητσόπουλος – Λόλα

«Πριν»

«Αγριολούλουδο»



Ματίνα Νικολάου - Βασίλης Πορφυράκης

«Συρτάκι»

«Amado mio»



Τόλης Παπαδημητρίου - Μπέσυ Αργυράκη

«Πότε Βούδας»

«2400 bacci»



Παύλος Σταματόπουλος - Άντζελα Δημητρίου

«Ποια με καταράστηκε»

«Πού ‘ναι τα χρόνια»



Πάνος Τριανταφύλλου – Φωτεινή Δάρρα

«Ο βράχος»

«Vivo per lei»



Ειδήσεις σήμερα:



Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά»



Τρομερή κίνηση από την Εθνική Αργεντινής, στην... αποστολή για τον τελικό ο Αγουέρο - Δείτε βίντεο



Απόστολος Γκλέτσος: «Είναι μεγάλοι οι πειρασμοί, δύσκολο να πεις όχι»