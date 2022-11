Τζένιφερ Λόπεζ: Ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ

Κλείσιμο

Πρόσφατα η Τζένιφερ Λόπεζ ανησύχησε το κοινό της, καθώς διέγραψε όλες τις αναρτήσεις της από το Instagram κι έβαλε ως φωτογραφία προφίλ ένα μαύρο φόντο.Αν και πολλοί φαντάστηκαν πως μάλλον, πρόκειται για έναν νέο τρόπο να ανακοινώσει το νέο της εγχείρημα, κάποιοι άλλοι θεώρησαν πως δεν θα έχει ευχάριστα νέα.Ωστόσο, «έπεσαν έξω» όπως φάνηκε, καθώς η σταρ επέστρεψε δριμύτερη και ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, με τίτλο «This is me... now». Αποτελεί ένα είδος σίκουελ του παλιού της ομότιτλου άλμπουμ, που κυκλοφόρησε το 2002.20 χρόνια αργότερα, η Λατίνα τραγουδίστρια επέστρεψε με ένα παρόμοιο άλμπουμ και έκανε την είδηση γνωστή με ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.Σε αυτό, φαίνεται ο παλιός της εαυτός, όπως ήταν το 2002 και σιγά σιγά, «μεταμορφώνεται» στη γυναίκα που είναι σήμερα.Όπως φαίνεται από τους τίτλους των τραγουδιών, τα οποία και ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής της, τα περισσότερα περιστρέφονται γύρω από τον έρωτα και μάλλον, είναι επηρεασμένα από τον γάμο της με τονΓια παράδειγμα, υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται «Dear Ben pt. II», ενώ ένα άλλο ονομάζεται «Midnight Trip to Vegas» και αναφέρεται πιθανότατα, στον μυστικό γάμο του ζευγαριού στο Λας Βέγκας.Η επίσημη ανακοίνωση του 9ου στη σειρά άλμπουμ της Τζένιφερ Λόπεζ κάνει λόγο για την «ευάλωτη πλευρά που δεν έχει δείξει ποτέ μέχρι σήμερα». «Αυτό το άλμπουμ είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, μια αντανάκλασή της. Αναφέρεται στην ελπίδα, την πίστη και την αληθινή αγάπη που δεν πεθαίνει ποτέ», αναφέρεται.Shutterstock