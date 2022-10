Cash or Trash: Το αντικείμενο από την αυτοκρατορία ενός διαστημικού πολέμου που ξεχωρίζει

Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη, επέστρεψε στην οθόνη του Star ανανεωμένη για να μας παρουσιάσει ξεχωριστά, μοναδικά αντικείμενα αλλά και τις παράξενες ιστορίες τους για να είσαι εσύ ο κερδισμένος! , η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική, επέστρεψε στην οθόνη του Star ανανεωμένη για να μας παρουσιάσει ξεχωριστά, μοναδικά αντικείμενα αλλά και τις παράξενες ιστορίες τους για να είσαι εσύ ο κερδισμένος!

Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:20 στο Star και στο Cash or Trash!

Σήμερα, Σάββατο 22 Οκτωβρίου μια ακόμα δυνατή τετράδα πωλητών φέρνει τα αντικείμενά της στο Cash or Trash για να τα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής και να τα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, Ελομίδα Βισβίκη, Θάνος Μαρίνης.

Ο Τάσος παρουσιάζει στο Cash or Trash ένα αντικείμενο βγαλμένο από την αυτοκρατορία ενός διαστημικού πολέμου αλλά λαμβάνει μια αναπάντεχα μέτρια εκτίμηση, για ένα τόσο δυνατό αντικείμενο. Είναι από τις περιπτώσεις που η Δέσποινα Μοιραράκη πιστεύει ότι το αντικείμενο θα έχει εντελώς διαφορετική κατάληξη, από αυτήν της αρχικής εκτίμησης, στο δωμάτιο των αγοραστών. Με ύφος νικητή, ο Τάσος συναντά τους αγοραστές. Με όλα τα στοιχεία υπέρ του αλλά και την

απόλυτη γνώση για το αντικείμενό του, ο Τάσος επιβεβαιώνεται, βλέποντας τις πρώτες αντιδράσεις των αγοραστών. Με έναν αγοραστή να βγαίνει αρκετά νωρίς εκτός συναγωνισμού, ένας πόλεμος προσφορών ξεκινά μεταξύ δύο αγοραστών, που κανείς δεν θα περίμενε να τους δει να «μάχονται» για αυτό το είδος συλλεκτικού αντικειμένου!

Το αντικείμενο, που φέρνει ο Νίκος στο Cash Or Trash, γεμίζει το δωμάτιο εκτίμησης με μια μελαγχολική διάθεση αλλά και με την αίγλη του ελληνικού κινηματογράφου. Πρόκειται για μια ακόμη περίπτωση στο Cash or Trash που αποδεικνύεται ότι η ομορφιά κρύβεται στην απλότητα των αντικειμένων. Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου δίνει το «πράσινο φως» σε έναν ακόμα πωλητή να κερδίσει έδαφος στο δωμάτιο των αγοραστών. Αν και με χαμηλή εκτίμηση, η ποιότητα αλλά και η κινηματογραφική ιστορία του αντικειμένου προδιαθέτει αρκετά θετικά τους αγοραστές. Με τις προσφορές να κλιμακώνονται ανατρεπτικά, ο Νίκος προετοιμάζεται για μια αποχώριση εντελώς ηρωική από το Cash Or Trash.

Στο Cash or Trash έρχεται ένα αντικείμενο μανιώδη συλλέκτη, που πηγαίνει τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο μια «βόλτα» με μια iconic κόκκινη El Dorado και Rock ‘n Roll ατμόσφαιρα. Όμως, η τωρινή κατάσταση του αντικειμένου είναι αρκετή για να τραβήξει κάτι παραπάνω από τα βλέμματα, μόνο, των αγοραστών; Οι αγοραστές ανεβάζουν αργά και σταθερά τις προσφορές τους, γεμίζοντας αισιοδοξία τον πωλητή Daniel για την κατάληξη του αντικειμένου του. Μια μεταγενέστερη παρεμβολή από τον ιδιοκτήτη αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, φρενάροντας κάπως απότομα τις προσφορές των αγοραστών.

Αν η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά, τότε το αντικείμενο του Χρήστου το επιβεβαιώνει. Ένα ρετρό αντικείμενο, πάντα επίκαιρο αλλά και με ιδιαίτερη στιλιστικά εικόνα, για το οποίο ο Θάνος Λούδος έχει να δώσει αρκετές πληροφορίες. Η Δέσποινα Μοιραράκη φαίνεται να έχει πολλά κοινά με τον πωλητή και η θετική της ενέργεια του δίνει «φτερά» για να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί στο δωμάτιο των αγοραστών. Η άριστη κατάσταση του αντικειμένου βοηθά να ξεκινήσουν οι προσφορές από ένα σημείο αρκετά ελπιδοφόρο για τον πωλητή. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που ο κάθε αγοραστής μπορεί να φανταστεί το ιδιαίτερο αντικείμενο του Χρήστου και σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο. Ο αγοραστής, που κάνει εικόνα το αντικείμενο του Χρήστου στον χώρο του, θα χρειαστεί να τον πείσει, κάνοντάς του και την ανάλογη προσφορά.

Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

