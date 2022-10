Transforming high-end fashion: Sōma Luxury

Κλείσιμο

Το, που βρίσκεται στην καρδία του Κολωνακίου, στην οδό Σκουφά 20, είναι μια contemporary fashion boutique, που προσφέρει high-end είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ σε γυναίκες που αναζητούν την au courant πολυτέλεια στην μόδα.H 120 τ.μ. boutique ξεχωρίζει αμέσως για το unique point of view και έχει γίνει βασικό σημείο αναφοράς για τις ποιοτικές αγορές της πόλης μας.Το Sōma Luxury, είναι συνώνυμο της δημιουργικότητα, της καινοτομία και της μοναδικότητας και εκπλήσσει σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.Η ανάμειξη και αντιστοίχιση του στυλ αναδυόμενων σχεδιαστών με γνωστές μάρκες που παρουσιάζονται σε εκθαμβωτικά mannequin Boveri Italy και state-of-the-art concepts, κόβουν την ανάσα.Οι αποκλειστικές συνεργασίες της εταιρίας εξολοκλήρου με luxury brands του εξωτερικού, σχεδιαστές αιχμής, και νέους δημιουργούς από τη σχεδιαστική κοινότητα, καθώς και η επιλογή premium fashion items από exclusive showrooms του εξωτερικού, κάνουν το Sōma Luxury μια boutique κόσμημα.Τα avant-garde aesthetics υποστηρίζουν το όνομανα συνδέεται άμεσα με την πρωτοποριακή αισθητική, που μπορεί να αναδεικνύει μοναδικά κάθε γυναίκα σε διάθεση dressed to the nines ή/και prêt–à–porter.