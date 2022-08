Όαση δροσιάς οι ταινίες του Star το Σαββατοκύριακο 20 – 21/8

Δράση, γέλιο, αγωνία, λαμπεροί και αγαπημένοι πρωταγωνιστές, κάθε βράδυ στο αγαπημένο κανάλι των πιστών του ποιοτικού κινηματογράφου. Και μην ξεχνάτε. Φέτος το κανάλι έχει σχεδιάσει ένα ειδικό αφιέρωμα στον θρυλικό Πράκτορα 007, τον μοναδικό Τζέιμς Μποντ! Με μία ξεχωριστή αναδρομή από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα.

20/8 Σάββατο

17:00 ΤΖΕΪΜΣ ΜΠΟΝΤ ΠΡΑΚΤΩΡ 007: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΚΤΟΠΟΥΣ I ( OCTOPUSSY )

Περιπέτεια βρετανικής παραγωγής 1983.

Διάρκεια: 125’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Τζον Γκλεν

ΠΑΙΖΟΥΝ : Ρότζερ Μουρ, Μοντ Ανταμς, Λουί Ζουρντάν, Καμπίρ Μπεντί

ΥΠΟΘΕΣΗ : Οι μυστικές υπηρεσίες της Μ. Βρετανίας ανακαλύπτουν ότι κάποιος κατασκευάζει πιστά αντίγραφα των αντικειμένων, που απαρτίζουν τον θησαυρό των Ρομανόφ. Ο Τζέιμς Μποντ αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση και είναι αποφασισμένος να κινήσει γη και ουρανό, προκειμένου να σταματήσει τη δράση των πλαστογράφων. Ταξιδεύει στην Ινδία και εκεί συναντά τη μυστηριώδη και γοητευτική Οκτόπουσι, μια επικίνδυνα όμορφη γυναίκα, που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση…

21:00 THE ADVENTURER: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΙΔΑ ( THE ADVENTURER: THE CURSE OF THE MIDAS BOX)

Περιπέτεια φαντασίας βρετανικής, ισπανικής, βελγικής συμπαραγωγής 2013

Διάρκεια: 95’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Τζόναθαν Νιούμαν

ΠΑΙΖΟΥΝ : Ανερίν Μπάρναρντ, Μάικλ Σιν, Όλιβερ Σταρκ, Λίνα Χίντι, Σαμ Νιλ, Χαβιέ Άτκινς

ΥΠΟΘΕΣΗ : Η ζωή του 17χρονου Μαράια Μούντι ανατρέπεται από τη μια στιγμή στην άλλη όταν οι γονείς του εξαφανίζονται και ο αδελφός του Φέλιξ πέφτει θύµα απαγωγής. Στην προσπάθειά του να βρει την οικογένειά του, ο Μαράια ανακαλύπτει ένα κρυµµένο βασίλειο, όπου, βασιλεύει το απόλυτο κακό. Ο Μαράια θα έρθει αντιμέτωπος με απαγωγείς παιδιών με τερατόμορφη εικόνα, φονικά μυστικά και ένα, εδώ και αιώνες, χαμένο αντικείμενο, που υπόσχεται πλούτο και υπερφυσικές δυνάμεις. Έχοντας την τύχη του κόσμου στα χέρια του, ο νεαρός Μαραιά πρέπει να ξεσκεπάσει την κατάρα, που κρύβεται πίσω από το κουτί του Μίδα…

23:15 OBLIVION

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής 2013

Διάρκεια: 114’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Τζόζεφ Κοζίνσκι

Π AIZOYN : Τομ Κρουζ, Μόργκαν Φρίμαν, Ολγκα Κιριλένκο, Μελίσα Λίο

ΥΠΟΘΕΣΗ : Βρισκόμαστε στο 2077: Ο Τζακ Χάρπερ, ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες ανθρώπους στη Γη, έχει ως αποστολή του να επιδιορθώνει τα ρομποτικά σκάφη, που επιτηρούν τη Γη και την προστατεύουν από τους εισβολείς. Σε μια από τις τελευταίες περιπολίες του, προτού εγκαταλείψει κι εκείνος τη Γη, ο Τζακ θα συναντήσει μια μυστηριώδη, γοητευτική γυναίκα και οι δυο τους θα ζήσουν μια μεταφυσική εμπειρία, που θα τους αλλάξει για πάντα, ενώ την ίδια στιγμή, όλα όσα γνώριζε ο ήρωας θα τεθούν υπό αμφισβήτηση, καθώς μια εναλλακτική αλήθεια αποκαλύπτεται ολοζώντανα μπροστά του. Η μοίρα της ανθρωπότητας είναι τώρα στα χέρια ενός ανθρώπου, που πίστευε πως ο κόσμος μας ήταν προδιαγεγραμμένο να καταστραφεί…





Κλείσιμο

21/8 Κυριακή

16:45 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑΣ (ON HER MAJESTY’S SECRET SERVICE)

Ταινία δράσης, βρετανικής παραγωγής 1969

Διάρκεια: 135’



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Πίτερ Χαντ

Π AIZOYN : Τζορτζ Λάζενμπι, Νταϊάνα Ριγκ, Τέλλυ Σαβάλας, Γκάμπριελ Φερτζέτι

ΥΠΟΘΕΣΗ : Ο Πράκτορας 007 βρίσκεται στις Ελβετικές Άλπεις σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τον σατανικό Μπλόμφελντ, αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης SPECTRE, σε ένα ερευνητικό κέντρο που έχει φτιάξει, με σκοπό να δηλητηριάσει τα παγκόσμια αποθέματα τροφίμων…



Η έκτη ταινία της σειράς «Τζέιμς Μποντ» γυρίστηκε μετά την αποχώρηση του Σον Κόνερι. Στη θέση του βρίσκεται ο Τζορτζ Λάζενμπι, ο οποίος έπαιξε σ’ αυτή τη μία και μόνο ταινία Τζέιμς Μποντ.

21:00 Ο ΑΤΣΙΔΑΣ

Κωμωδία ελληνικής παραγωγής 1962

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 83’



ΣΕΝΑΡΙΟ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Δαλιανίδης



ΠΑΙΖΟΥΝ: Ζωή Λάσκαρη, Ντίνος Ηλιόπουλος, Παντελής Ζερβός, Θανάσης Βέγγος, Βαγγέλης Πρωτοπαπάς

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Αλέκος συνδέεται από καιρό με την Βούλα, χωρίς να αποφασίζει να την παντρευτεί, μέχρι που ο αδελφός της απειλεί να τον σκοτώσει αν δεν αποκαταστήσει την χαμένη τιμή της αδελφής του. Ο Αλέκος έχει και αυτός μια ανύπαντρη αδελφή, την Άννα, που χωρίς να το ξέρει συνδέεται κρυφά με έναν νεαρό, τον Αντώνη. Ο Αλέκος και ο Αντώνης συναντιούνται τυχαία σε ένα εξοχικό κέντρο, στο οποίο ο Αντώνης μαθαίνει στον Αλέκο την μέθοδο στρίβειν δια του αρραβώνος. Έτσι, εκπλήσσεται σφόδρα όταν αργότερα ανακαλύπτει ότι ο Αντώνης είναι ο μέλλων μνηστήρας της αδελφής του, με αποτέλεσμα να αρχίσουν τα μπερδέματα τόσο για τον ίδιο και την Βούλα, όσο και για την αδελφή του.

22:50 ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ

Θρίλερ ελληνικής παραγωγής 2015

Διάρκεια: 98’

ΣΕΝΑΡΙΟ : Αλέξης Γεωργούλης, Λάζαρος Μπαλαούρας, Παντελής Καλατζής

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Παντελής Καλατζής

ΠΑΙΖΟΥΝ : Αλέξης Γεωργούλης, Γιώργος Κιμούλης, Γιούλικα Σκαφίδα, Ναταλία Δραγούμη, Κλέλια Ρένεση, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Άκης Σακελλαρίου, Τάσος Νούσιας, Μάνος Βακούσης, Γιώργος Χρανιώτης

ΥΠΟΘΕΣΗ : Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Φίλιππου, ενός δημοσιογράφου, που ζει απομονωμένος σε κάποιο χωριό της Ελλάδας τα τελευταία έξι χρόνια. Η άγρια δολοφονία του αδελφικού φίλου και πρώην συνεργάτη του, Στέργιου, ανατρέπει τη ζωή του ενώ ο ίδιος γίνεται ο επόμενος στόχος. Ψάχνοντας απαντήσεις, επιστρέφει στην Αθήνα, όπου, κατά περίεργο τρόπο, πολλοί τον βοηθούν στην αναζήτησή του. Είναι όμως τα στοιχεία, που συλλέγει πραγματικά ή μια καλοστημένη παγίδα; Σύντομα ανακαλύπτει πως ο θάνατος του φίλου του συνδέεται με μια κοινή δημοσιογραφική τους έρευνα από το παρελθόν. Θα βρει τη Νικολέτα, μια νεαρή ζωγράφο και κοπέλα του Στέργιου, που του δίνει νέα δεδομένα για την υπόθεση και μαζί αναζητούν τη λύση του μυστηρίου. Αντιμέτωποι με ένα καλά κρυμμένο μυστικό, θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα φύγουν μακριά ή αν θα γίνουν «Μαριονέτες» στα χέρια ενός πανίσχυρου συστήματος…

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη Παντελή Καλατζή.

Ο ΑΤΣΙΔΑΣ & ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ - trailer block