Μπρίτνεϊ Γκράινερ για λαθρεμπορία και κατοχή ναρκωτικών.



Υπενθυμίζεται, ότι η πρωταθλήτρια του WNBA είχε συλληφθεί στις 17 Φεβρουαρίου στο αεροδρόμιο της Μόσχας με τις αρχές να εντοπίζουν ναρκωτικές ουσίες (λάδι κάνναβης) σε φιαλίδια στις αποσκευές της.



Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν για την απόφαση του δικαστηρίου και τάχθηκαν υπέρ της Γκράινερ, ήταν και ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος το πήγε μάλιστα και ένα βήμα παραπέρα.



Μέσα από τα social media του, ο διάσημος τραγουδιστής ανέβασε τη φωτογραφία της Γκράινερ και έγραψε με κεφαλαία γράμματα: «Αυτό πονάει. Όποιος ξέρει με ποιον τρόπο να βοηθήσω παρακαλώ να με ενημερώσει», έγραψε πάνω στη φωτογραφία.



Δείτε την ανάρτησή του



Σε εννέα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε από δικαστήριο στη Ρωσία ηγια λαθρεμπορία και κατοχήΥπενθυμίζεται, ότι η πρωταθλήτρια του WNBA είχε συλληφθεί στις 17 Φεβρουαρίου στο αεροδρόμιο της Μόσχας με τις αρχές να εντοπίζουν ναρκωτικές ουσίες (λάδι κάνναβης) σε φιαλίδια στις αποσκευές της.Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν για την απόφαση του δικαστηρίου και τάχθηκαν υπέρ της Γκράινερ, ήταν και ο, ο οποίος το πήγε μάλιστα και ένα βήμα παραπέρα.Μέσα από τα social media του, ο διάσημος τραγουδιστής ανέβασε τη φωτογραφία της Γκράινερ και έγραψε με κεφαλαία γράμματα: «Αυτό πονάει. Όποιος ξέρει με ποιον τρόπο να βοηθήσω παρακαλώ να με ενημερώσει», έγραψε πάνω στη φωτογραφία.









Ρώσοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία. Υποστηρίζουν, ότι η Γκράινερ -γνωστή ως «BG» στους οπαδούς του μπάσκετ- παραβίασε τους νόμους της χώρας και θα πρέπει να κριθεί αναλόγως. Σε ενδεχόμενη συμφωνία έχει αντιδράσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

"In Brittney Griner's world, this is what was expected. ... In a lot of ways, it's the closing of the first chapter and it moves her essentially closer to coming home."



—@TJQuinnESPN pic.twitter.com/XD1wxoF8D1 — ESPN (@espn) August 4, 2022

Η 31χρονη σούπερ σταρ του WNBA στην απολογία της μίλησε για λάθος.

, είπε ο Γκράινερ στο δικαστήριο πριν ξεσπάσει σε κλάματα.

«Οι γονείς μου με δίδαξαν δύο σημαντικά πράγματα: ένα, να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου και δύο, να δουλεύω σκληρά για όλα όσα αποκτώ. Γι' αυτό δήλωσα ένοχη για τις κατηγορίες μου. Καταλαβαίνω όλα όσα έχουν ειπωθεί εναντίον μου, τις κατηγορίες που είναι εναντίον μου, και γι' αυτό δήλωσα ένοχη. Αλλά δεν είχα πρόθεση να παραβιάσω κανέναν ρωσικό νόμο. Θέλω το δικαστήριο να καταλάβει ότι αυτό ήταν ένα ειλικρινές λάθος που έκανα ενώ βιαζόμουν, υπό πίεση, προσπαθώντας να συνέλθω από την Covid-19 και απλώς προσπαθούσα να επιστρέψω στην ομάδα μου», πρόσθεσε.

WNBA star Brittney Griner's trial in Russia on drug-related charges is expected to come to a close Thursday, with a verdict and sentence expected at any time.



Here's a look at how we got to this point: https://t.co/PO9QF2pTqT pic.twitter.com/yJVAb3El7Z — ESPN (@espn) August 4, 2022

Biden statement just now on Brittney Griner: pic.twitter.com/VaJpHr9xNn — Andrew deGrandpré (@adegrandpre) August 4, 2022

Κλείσιμο

«Ξέρω ότι όλοι συνεχίζουν να μιλούν για πολιτικό πιόνι και πολιτική, αλλά ελπίζω ότι αυτό απέχει πολύ από αυτή την αίθουσα του δικαστηρίου. Θέλω να πω ξανά ότι δεν είχα καμία πρόθεση να παραβιάσω οποιονδήποτε ρωσικό νόμο. Δεν είχα καμία πρόθεση, δεν συνωμότησα ή σχεδίαζα να διαπράξω αυτό το έγκλημα. Ποτέ δεν είχα σκοπό να βλάψω κανέναν. Ποτέ δεν είχα σκοπό να θέσω σε κίνδυνο τον ρωσικό πληθυσμό.Ποτέ δεν είχα σκοπό να παραβιάσω κανέναν νόμο εδώ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, τον σύλλογό μου UMMC, τους οπαδούς και την πόλη (Εκατερίνμπουργκ) για το λάθος μου και την αμηχανία που τους έφεραν. Αυτό είναι το δεύτερο σπίτι μου και το μόνο που θέλω να κάνω είναι να κερδίσω πρωταθλήματα και να τους κάνω περήφανους. Θέλω επίσης να ζητήσω συγγνώμη από τους γονείς μου, αδέρφια, την ομάδα μου στις ΗΠΑ, Φοίνιξ Μέρκιυορι, τις καταπληκτικές γυναίκες του WNBA και την καταπληκτική σύζυγό μου πίσω στο σπίτι».