Τα καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα έχουν χρώμα… Star

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Δράση, περιπέτεια, κωμωδία, και φυσικά ταινίες σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή. Αυτές τις ημέρες όλα είναι στο Star. Το κανάλι που έχει συνδέσει το όνομά του με τον αγαπημέο μας τρόπο χαλάρωσης και διασκέδασης στο σπίτι όχι μόνο διαθέτει για εμάς τις καλύτερες επιλογές αλλά έχει σχεδιάσει και ένα ειδικό αφιέρωμα στον θρυλικό Πράκτορα 007, τον μοναδικό Τζέιμς Μποντ!Με μία ξεχωριστή αναδρομή από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα. Σαββατοκύριακο 30-31/7, οι τηλεθεατές έχουν την καλύτερη παρέα!(MOONRAKER)Περιπέτεια βρετανικής παραγωγής 1979Διάρκεια: 126'ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λιούις ΓκίλμπερτΠΑΙΖΟΥΝ: Ρότζερ Μουρ, Λόις Τσιλς, Μάικλ Λονσντέιλ.ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο πράκτορας 007 αναλαμβάνει να αναζητήσει ένα διαστημόπλοιο που αγνοείται. Στην πορεία, ανακαλύπτει την πλεκτάνη που έχει στήσει ο παράφρονας πολυεκατομμυριούχος Ούγκο Ντραξ. Σκοπός του είναι να κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο, αφού καταστρέψει την ανθρωπότητα και στη συνέχεια να δημιουργήσει μια τέλεια φυλή που θα υπακούει τυφλά στις εντολές του.Είναι η ενδέκατη ταινία της σειράς και η τέταρτη με πρωταγωνιστή τον Ρότζερ Μουρ στο ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Επίσης, είναι η τρίτη και τελευταία ταινία της σειράς που σκηνοθετεί ο Λιούις Γκίλμπερτ. Τα εσωτερικά γυρίσματα έγιναν στο Studio Pinewood, καθώς και σε στούντιο της Γαλλίας. Τα εξωτερικά γυρίσματα έγιναν σε Λονδίνο, Παρίσι, Βενετία, Φλόριντα, Καλιφόρνια, Γουατεμάλα, Ρίο ντε Τζανέιρο και στους καταρράκτες Ιγκουασού στη Βραζιλία.Το τραγούδι των τίτλων ερμηνεύει η Σίρλεϊ Μπάσεϊ.Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2018Διάρκεια: 124’ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στίβεν ΣπίλμπεργκΠΑΙΖΟΥΝ: Τάι Σέρινταν, Μαρκ Ράιλανς, Ολίβια Κουκ, Μπεν Μέντελσον, Τ. Τζ. Μίλερ, Σάιμον ΠεγκΥΠΟΘΕΣΗ: Βρισκόμαστε στο 2045, ο κόσμος είναι στα όρια του χάους και της κατάρρευσης. Ο εφευρέτης ενός σύμπαντος εικονικής πραγματικότητας με τον τίτλο “Oasis”, μετά τον θάνατό του, αφήνει την αμύθητη περιουσία του και τον έλεγχο του κόσμου του, στο πρώτο άτομο που θα βρει ένα κρυμμένο ψηφιακό αντικείμενο, πυροδοτώντας ένα διαγωνισμό, που καθηλώνει όλο τον κόσμο.Όταν ένας απίθανος νεαρός ήρωας με το όνομα Γουέιντ Γουάτς αποφασίζει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, μαζί με τους φίλους του παρασύρεται σε ένα ιλιγγιώδες κυνήγι θησαυρού, που αψηφά τους κανόνες της πραγματικότητας, μέσα σε ένα φανταστικό σύμπαν μυστηρίου, ανακαλύψεων και κινδύνων…Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ, Στίβεν Σπίλμπεργκ υπογράφει τη σκηνοθεσία της ταινίας, που βασίζεται στο bestseller του Έρνεστ Κλάιν.Μουσική κομεντί αμερικανικής παραγωγής 2016Διάρκεια: 115’ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντάμιεν ΣαζέλΠΑΙΖΟΥΝ: Ράιαν Γκόσλινγκ, Έμα Στόουν, Τζον Λέτζεντ, Ρόζμαρι Ντε ΓουίτΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Σεμπάστιαν και η Μία ζουν στο Λος Άντζελες, την πόλη των ονείρων. Ο Σεμπάστιαν είναι πιανίστας, λάτρης της τζαζ και έχει ένα μεγάλο στόχο: να ανοίξει το δικό του τζαζ μπαρ. Η Μία δουλεύει σε μια καφετέρια αλλά φιλοδοξεί να γίνει σπουδαία ηθοποιός. Η πρώτη τους συνάντηση γίνεται σε έναν αυτοκινητόδρομο σε ώρα αιχμής και λογομαχούν. Λίγο αργότερα, η Μία πηγαίνει τυχαία στο μαγαζί, που παίζει μουσική ο Σεμπάστιαν, ο οποίος την αγνοεί, αφού φεύγει εξοργισμένος μετά από έναν καυγά με το αφεντικό του. Μετά από μήνες, η Μία και ο Σεμπάστιαν συναντιούνται σε ένα πάρτι και παρά το γεγονός πως αρχικά δηλώνουν ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κάτι μεταξύ τους, γίνονται ζευγάρι. Στην πορεία της σχέσης τους και οι δύο προσπαθούν να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρα τους, παρά τις αντιξοότητες και να παραμείνουν μαζί, κάτι που αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο…Η ταινία ισοφάρισε το ρεκόρ των υποψηφιοτήτων σε Όσκαρ των ταινιών «Τιτανικός» και «Όλα για την Εύα» λαμβάνοντας συνολικά 14 υποψηφιότητες: καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και πρωτότυπου σεναρίου, Α' Ανδρικού ρόλου, Α' Γυναικείου ρόλου, μουσικής επένδυσης, τραγουδιού (2 υποψηφιότητες), φωτογραφίας, μοντάζ ταινίας, μοντάζ ήχου, μίξης ήχου, κοστουμιών και σχεδιασμού παραγωγής. Τελικά κέρδισε 6 Όσκαρ : Α' Γυναικείου Ρόλου, Σκηνοθεσίας, Φωτογραφίας, Καλύτερης Μουσικής, Καλύτερου Τραγουδιού, Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.Στις «Χρυσές Σφαίρες» η ταινία ήταν υποψήφια σε 7 κατηγορίες και κέρδισε σε όλες: καλύτερης ταινίας (κωμωδία ή μιούζικαλ), καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου σεναρίου, Α' Ανδρικού ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ, Α' Γυναικείου ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ, καλύτερης πρωτότυπης μουσικής, καλύτερου τραγουδιού.Με υπότιτλουςΠεριπέτεια βρετανικής παραγωγής 1963Διάρκεια: 109'ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τέρενς ΓιανγκΠΑΙΖΟΥΝ: Σον Κόνερι, Λότε Λένια, Ντανιέλα Μπιάνκι, Ρόμπερτ ΣοΥΠΟΘΕΣΗ: Ο βρετανός μυστικός πράκτορας Τζέιμς Μποντ αναλαμβάνει να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη και να κλέψει μία σοβιετική εφεύρεση αποκωδικοποίησης. Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες φοβούνται πως ίσως πρόκειται για παγίδα, αλλά παρόλα αυτά αποφασίζουν να το ρισκάρουν. Η όλη επιτυχία του εγχειρήματος του Μποντ εξαρτάται από τη βοήθεια μίας όμορφης Ρωσίδας πράκτορος, της Τατιάνα Ρομάνοβα. Η Τατιάνα θα βοηθήσει τον Μποντ με αντάλλαγμα τη βοήθεια του για να αυτομολήσει στη Δύση. Στην πραγματικότητα όμως η Τατιάνα εξακολουθεί να εργάζεται για τη ρωσική κυβέρνηση και δεν έχει καμία πρόθεση να προδώσει την πατρίδα της...Η δεύτερη ταινία με ήρωα τον θρυλικό πράκτορα και σύμφωνα με τους κριτικούς, η καλύτερη του είδους της. Η σκηνοθεσία είναι του Τέρενς Γιανγκ με τον Σον Κόνερι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Παρτενέρ του η Ντανιέλα Μπιάνκι, στο ρόλο της σαγηνευτικής Ρωσίδας πράκτορος. Αξέχαστη παραμένει η αυστριακή καρατερίστα και σύζυγος του Κουρτ Βάιλ, Λότε Λένια στο ρόλο της σατανικής Ρόζας Κλεμπ καθώς και ο Ρόμπερτ Σο, που ενσαρκώνει τον κυνικό δολοφόνο Ρεντ Γκραντ.Κωμωδία ελληνικής παραγωγής 2008ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 83’ΣΕΝΑΡΙΟ: Ιφιγένεια ΚοτσώνηΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κριστίν ΚρόκοςΠΑΙΖΟΥΝ: Άλεξ Δημητριάδης, Φαίη Ξυλά, Γιώργος Καραμίχος, Μπέττυ Μαγγίρα, Χρήστος Μπίρος, Χρύσα Ρώπα, Βίλμα Τσακίρη, Τάκης Χρυσικάκος.ΜΟΥΣΙΚΗ: LOCOMONDOΑκούγονται τα τραγούδια "Αν η Αγάπη" Μάνος Πυροβολάκης, "When you call me baby" C:REAL, "Δεν θέλω πια να ξαναρθείς" Imam Baildi, "Γαμήλιο Party (Ό,τι και αν συμβεί)" LocomondoΥΠΟΘΕΣΗ: Μία απολαυστική περιπέτεια για τα απίστευτα της ημέρας του γάμου ενός ζευγαριού και τις απεγνωσμένες προσπάθειες των καλεσμένων τους να φθάσουν στο γαμήλιο party…Ιούλιος. Ο Ηλίας και η Μαρίνα καταφθάνουν στην Κρήτη για να ενώσουν τις ζωές τους με τα ιερά δεσμά ενός γάμου, που συγγενείς και φίλοι περιμένουν με αγωνία! Ο γάμος τελείται κανονικά και όλοι ετοιμάζονται να το γλεντήσουν. Η μοίρα όμως τους επιφυλάσσει εκπλήξεις… Ένα μικρό αλλά σημαντικό τυπογραφικό λάθος στο προσκλητήριο, τους στέλνει όλους στα… πέντε σημεία του ορίζοντα! Καταδιώξεις, ατυχήματα, απανωτές παρεξηγήσεις, αλλά και μια πυρκαγιά σηκώνουν όλο το νησί στον αέρα και κάνουν για όλους το δρόμο προς το γαμήλιο party μια τρελή πορεία προς το άγνωστο...Κωμωδία ελληνικής παραγωγής 2016Διάρκεια: 97’ΣΕΝΑΡΙΟ: Έλενα Σολωμού, Κώστας ΠαπαδόπουλοςΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Χρήστος ΔήμαςΠΑΙΖΟΥΝ: Μάκης Παπαδημητρίου, Ζέτα Δούκα, Ελένη Κοκκίδου, Κώστας Κόκλας, Αθηνά Οικονομάκου, Λευτέρης Ελευθερίου, Τάκης ΠαπαματθαίουΤο πρωί έφορος αρχαιοτήτων, το απόγευμα υπάλληλος σε συνεργείο αυτοκινήτων. Αυτή είναι η πληκτική καθημερινότητα του 35χρονου Κλεάνθη. Από τη μέρα που θα ανακαλύψει έναν «μαγικό καθρέφτη», που πραγματοποιεί και τα πιο τρελά όνειρα, ο Κλεάνθης αρπάζει την ευκαιρία να ζητήσει αυτά που θα αλλάξουν τη ζωή του για πάντα. Έχει μάλιστα τη δυνατότητα να επαναδιατυπώσει την ευχή του όσες φορές θέλει. Οι επιθυμίες του θα εκπληρωθούν, όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Υπάρχει πάντα κάτι που του διαφεύγει και ο Κλεάνθης δεν μπορεί να βρει την πραγματική ευτυχία πουθενά. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζει…