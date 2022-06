Στο «Cash or Trash» η Δέσποινα Μοιραράκη καλωσορίζει μια ροκ πωλήτρια

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, μια από τις πιο πετυχημένες εκπομπές στην Ευρώπη, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδικήΜε πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:30 στο Star και στο Cash or Trash!Σήμερα, Κυριακή 26 Ιουνίου, η Δέσποινα Μοιραράκη μας καλωσορίζει σε ένα επεισόδιο του Cash or Trash, που θα γράψει ιστορία! Ο Θάνος Λούδος θα δώσει τις εκτιμήσεις του για τα αντικείμενα, που θα παρουσιαστούν και οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, θα τα διεκδικήσουν!Η Δέσποινα Μοιραράκη έχει τη χαρά να καλωσορίσει μια ροκ πωλήτρια στο νέο επεισόδιο του Cash Or Trash. Η συνταξιούχος πρώην εκπαιδευτικός Γίγη αφήνει τα πολύχρωμα αντικείμενά της για εκτίμηση στα χέρια του Θάνου Λούδου. Αν και ελαφρώς ανικανοποίητη, η Γίγη πηγαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών με διάθεση ανεβασμένη και σίγουρη πως θα ακολουθήσουν δυναμικές προσφορές. Η Άντα Πανά, ο Δημήτρης Δεμετρζής, ο Γεώργιος Καράμπελλας, η Ιόλη Χιωτίνη και ο Φοίβος Στρουγγάρης, υποδέχονται τη Γίγη και ανταλλάσσουν ροκ απόψεις και ιδέες για στέκια με ανάλογη μουσική. Η συγκεκριμένη πωλήτρια ανήκει στις περιπτώσεις όπου η ξεχωριστή προσωπικότητα ίσως και να ξεπερνά σε ενδιαφέρον και το ίδιο το αντικείμενο. Κάπου μεταξύ προτάσεων λαϊκού ρεπερτορίου με τάσεις pop και soft goth μουσικής, η Γίγη καταφέρνει να «μαγέψει» τους πέντε αγοραστές. Αν και οι προσφορές δεν φτάνουν το απόλυτο προσδοκώμενο ποσό για τη Γίγη, μια ακόμα επιτυχής συμφωνία κλείνεται στο Cash or Trash, κρατώντας και τις δύο πλευρές ικανοποιημένες.Η επόμενη περίπτωση αντικειμένου, που παρουσιάζεται στο Cash Or Trash, είναι για τα μάτια των τηλεθεατών! Η TikToker από την Κεφαλλονιά φέρνει ένα αντικείμενο από το σπίτι του αγαπημένου της παππού. Η Ανδριάννα θυμάται τον εαυτό της από μικρή να έχει πάντα την περιέργεια να το επεξεργαστεί και ίσως φέρνοντάς το στο Cash Or Trash να έχει έρθει και η ώρα να το αποχωριστεί. Ο Θάνος Λούδος έχει την τιμή να συστήσει στους φανατικούς τηλεθεατές της εκπομπής ένα αντικείμενο, που θα μπορούσε κάποιος να το συναντήσει μόνο σε κάποια εξεζητημένη συλλογή ή σε μουσείο φωτογραφίας. Η Ανδριάννα, αν και αρκετά εξοικειωμένη με την προβολή, διαπιστώνει ότι η τηλεόραση είναι ένα εντελώς διαφορετικό μέσο, από αυτό που την έχει κάνει δημοφιλή. Με τη βοήθεια και την αμεσότητα της Δέσποινας Μοιραράκη ξεπερνά το άγχος και αφήνει το δωμάτιο του εκτιμητή, έτοιμη να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο αξίζει το αντικείμενό της. Με πληροφορίες για ένα αντικείμενο που βρίσκεται πάνω από έναν αιώνα στα χέρια της, η πωλήτρια ξεκινά δειλά-δειλά να διεκδικεί την καλύτερη προσφορά από τους πέντε συλλέκτες. Οι ελλείψεις και κάποια ελαττώματα στο αντικείμενο της νεαρής TikToker ρίχνουν τις προσδοκίες της και το τραπέζι για γεύμα με τον φανταστικό άνδρα της ζωής της, που ονειρεύεται, ίσως να γίνει τελικά στο…παγκάκι.Ο δημιουργός ενός concept store έρχεται στην εκπομπή της Δέσποινας Μοιραράκη, με ένα αντικείμενο εμπνευσμένο από το διάστημα! Ο Διονύσης, παίρνοντας όλη την αγάπη για τα παλιά αντικείμενα από τον παππού του και στη συνέχεια από τον πατέρα του, έγινε συλλέκτης με πάθος για το παλιό. Ακούραστος, καταπιάνεται αρκετά χρόνια με τα ρετρό αντικείμενα, καταφέρνοντας έτσι το πάθος του να το κάνει και δουλειά. Ο Θάνος Λούδος δίνει στον Διονύση όλες τις πληροφορίες, που δεν γνώριζε, για το παράξενο αντικείμενό του αλλά η εκτίμησή του δεν τον αφήνει απόλυτα ευχαριστημένο. Τίποτα όμως δεν μπορεί να σταματήσει την κατάκτηση του απόλυτου στο επόμενο δωμάτιο. Ο Φοίβος Στρουγγάρης, έχοντας μεγάλη συλλογή από ιδιαίτερα, σπάνια αλλά και παράξενα αντικείμενα, διεκδικεί με πάθος τη συγκεκριμένη περίπτωση, κόντρα στην Ιόλη Χιωτίνη, που αγαπά το ιδιαίτερο design στις φόρμες των αντικειμένων. Μια από τις πιο ανατρεπτικές δημοπρασίες, όπου ο αποχωρισμός και η προσφορά συγκρούονται!Όταν το απόλυτο τρίπτυχο, αντικείμενο- πωλητής-ιστορία, συνδυάζονται στο Cash Or Trash τότε το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί η Δέσποινα Μοιραράκη, ως οικοδέσποινα της εκπομπής αλλά και ο Θάνος Λούδος, ως εκτιμητής, είναι η επιτυχία. Η σοπράνο κολορατούρα Βασιλική Καραγιάννη, φέρνει ένα αντικείμενο, που βρισκόταν στα χέρια μιας θαυμαστής παρουσίας και είδωλο έμπνευσης για την ίδια. Εκπροσωπώντας έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συλλέκτες αντικειμένων της κορυφαίας και παγκοσμίου φήμης Ελληνίδας υψιφώνου Μαρίας Κάλλας, η Βασιλική Καραγιάννη παρουσιάζει ένα αντικείμενο, που μας φέρνει πολύ κοντά στη μεγάλη προσωπικότητα, που το κρατούσε. Στο δωμάτιο των αγοραστών, αποκαλύπτεται η απλότητα της Μαρίας Κάλλας, μέσα από ένα καθημερινό αξεσουάρ. Οι πέντε συλλέκτες υποκλίνονται με σεβασμό, καθώς έχουν την ιδιαίτερη τιμή να έχουν μπροστά τους ένα προσωπικό αντικείμενο της Μαρίας Κάλλας, το οποίο κοιτάζουν με δέος! Από τη μεγαλύτερη συλλογή, Έλληνα συλλέκτη, ίσως για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση ένα τόσο σπάνιο και προσωπικό αντικείμενο παίρνει τη θέση που του αξίζει, μέσα από το Cash Or Trash.Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!Δείτε εδώ το τρέιλερ των συμμετοχών: https://youtu.be/gNDoxXaOiMc

Παραγωγός; Νίκος ΧριστοφόρουProject Manager: Γιώργος ΕυφραιμίδηςΣκηνοθεσία: Jo ΣισμάνογλουHead of Productions: Σάββας ΒέλλαςExecutive Producer: Βασίλης ΓεωργιάδηςΔ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος ΜιχελήςΟργάνωση Παραγωγής: Μαρία ΔημάκουΔ/νση Παραγωγής: Γιάννης Χάλκος, Σπύρος ΤριανταφύλλουΣκηνογράφος: Τζιοβάνι ΤζανετήςΕκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions