Thor: Love and Thunder Ένα νέο teaser από την πολυαναμενόμενη ταινία της Marvel με τίτλο «

Κρις Χέμσγουορθ, ως Thor. », έδωσε στη δημοσιότητα ο επίσημος λογαριασμός του φιλμ στο Instagram και η Marvel Studios, μέσω YouTube. Ο λόγος, ήταν η ανακοίνωση σχετικά με την προπώληση των εισιτηρίων που ξεκινά λίαν συντόμως, ενώ το κλιπ διαθέτει και αρκετές νέες σκηνές, όπου για ακόμη μία φορά γίνεται αντιληπτή η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του, ως Thor.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Marvel, η προπώληση των εισιτηρίων για την τέταρτη «σόλο» ταινία Thor, αναμένεται να ξεκινήσει παγκοσμίως, την ερχόμενη Δευτέρα στις 13 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται, ότι η ταινία βρίσκει τον Thor σε ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά: την αναζήτηση της εσωτερικής του ηρεμίας, αλλά η απόσυρσή του διακόπτεται από τον Gorr the God Butcher, ο οποίος ζητά την εξόντωση όλων των θεών. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, ο Thor στρατεύει την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster, η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor. Μαζί θα ξεκινήσουν μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο πίσω από την δίψα για εκδίκηση του God Butcher και να τον σταματήσουν πριν είναι αργά.

Το cast περιλαμβάνει τους Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster-Mighty Thor), Tessa Thompson (King Valkyrie) και Jaimie Alexander (Lady Sif), Russell Crowe (Δίας), Christian Bale (Gorr the Butcher). Επίσης οι Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista και Pom Klementieff θα υποδυθούν τους Star-Lord, Nebula, Drax και Mantis, μαζί με τους Groot (Vin Diesel) και Rocket Racoon (Bradley Cooper), στη νέα σύνθεση των Guardians of the Galaxy.

Επίσης ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει ως Fake Loki, μαζί με τον Σαμ Νέιλ ως Fake Odin και την Μελίσα Μακ Κάρθι ως Fake Hela.

Το «Thor: Love and Thunder» θα προβληθεί στις αίθουσες στις 8 Ιουλίου.

