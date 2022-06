Δέσποινα Μοιραράκη! μια από τις πιο πετυχημένες εκπομπές στην Ευρώπη, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική

Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:30 στο Star και στο Cash or Trash!

Σήμερα, Κυριακή 5 Ιουνίου, στο Cash or Trash, τέσσερα νέα, ιδιαίτερα και ασυνήθιστα αντικείμενα θα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής και θα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης.



Τι κοινό μπορεί να έχει μια αγρότισσα, ένα πρώην μοντέλο και μια τραγουδίστρια; Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται την Μαρίνα στα κόκκινα και δίνονται όλες οι απαντήσεις! Η ιδιοκτήτρια του πρώτου αντικειμένου της εκπομπής είναι μια πολυτάλαντη, δυναμική και άκρως σύγχρονη γυναίκα. Με την αυτοπεποίθηση της γυναίκας που γνωρίζει τον στόχο της, η αγρότισσα περνάει μηνύματα σε όλες τις γυναίκες, ότι η ομορφιά και η περιποίηση είναι κανόνας για όλες ανεξαρτήτως επαγγέλματος. Η Λαρισαία πωλήτρια αφήνει όχι και τόσο ευχαριστημένη το δωμάτιο





εκτίμησης. Παρά την αλλαγή των προσδοκιών της με την τελική εκτίμηση, προχωρά για το δωμάτιο των αγοραστών, με όπλα της τον δυναμικό της χαρακτήρα αλλά και το χιούμορ της. Στο δωμάτιο των 5 συλλεκτών οι αρχικές προσφορές έρχονται να ανατρέψουν τις διαθέσεις της Μαρίνας ενώ εκείνη με τον ανοιχτόκαρδο χαρακτήρα της και με μια αφιέρωση τους κάνει να αναθεωρήσουν. Περιμένοντας τον γενναιόδωρο αγοραστή της παρέας να την ικανοποιήσει με τις προσφορές του, η περίπτωση της Μαρίνας είναι από εκείνες που το αντικείμενο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία χάρη στην προσωπικότητα της πωλήτριας. Είναι αρκετό όμως αυτό για τους απαιτητικούς αγοραστές του Cash or Trash;

Έναν συλλέκτη με αγάπη, περασμένη από τον παππού του, για το παλιό αντικείμενο, καλωσορίζει η Δέσποινα Μοιραράκη. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα έθνικ αντικείμενα, ο Θάνος Λούδος ξεκινά την περιγραφή των στοιχείων του αντικειμένου, που φέρνει ο Γιάννης στο Cash or Trash. Στοιχεία που ανεβάζουν την εκτίμηση αλλά επισημαίνουν και τα μεμπτά σημεία του αντικείμενου. Ο Γιάννης αποχωρεί για τον χώρο των 5 συλλεκτών έχοντας κάποιους άσσους στο μανίκι του, μα κυρίως το ίδιο το αντικείμενο, που γνωρίζει ότι υπάρχει γενικά έντονο συλλεκτικό ενδιαφέρον για το είδος του. Με μια ιστορία δυνατή από ένα ταξίδι του παππού του στη Σρι Λάνκα,

ο νέος πωλητής από την Αθήνα βρίσκεται στο δωμάτιο των αγοραστών έτοιμος να υπερασπιστεί και να προωθήσει το αντικείμενο του, φτάνοντάς το στην υψηλότερη θέση ζήτησης. Η επιθετική τακτική και η ξαφνική συμμετοχή στις προσφορές κάποιων που έκαναν πίσω από νωρίς στη δημοπρασία, ανεβάζει τη θερμοκρασία στον χώρο των συλλεκτών.



Ένα ακόμα ιδιαίτερο αντικείμενο έρχεται στο Cash or Trash. Η Δέσποινα Μοιραράκη και ο Θάνος Λούδος υποδέχονται τον Ριχάρδο από την Κέρκυρα. Με μητέρα Άγγλο-Ιρλανδή και πατέρα Έλληνα, ο Ριχάρδος χαίρεται, που κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, συμμετέχοντας σε μια ελληνική τηλεοπτική δημοπρασία. Δύο ιδιαίτεροι προβολείς, που τα χρώματά τους φέρνουν εικόνες από ασπρόμαυρη πολεμική ταινία, δίνουν τροφή στον εκτιμητή Θάνο Λούδο για πληροφορίες και σχετικές αναφορές σε παγκόσμιους πολέμους. Με ικανότητες στη διπλωματία, ο Ριχάρδος βρίσκεται μπροστά στους 5 συλλέκτες και διευθύνοντας με απόλυτη μαεστρία την όλη διαδικασία, στο δωμάτιο των αγοραστών τα πράγματα αποκτούν αναπάντεχο ενδιαφέρον. Παρά τις υψηλές προσφορές, ο Ριχάρδος θα πουλήσει ένα αντικείμενο, κειμήλιο από την κληρονομιά, που του άφησε ο παππούς του;



Αν κάποτε χανόταν κάποιος στα ανοιχτά της θάλασσας μέσα σε ομίχλη , τότε σίγουρα θα χρειαζόταν το αντικείμενο του Νικόλα! Με έναν χαρακτηριστικό ήχο, ενός αντικειμένου που θα μπορούσε για μερικούς να αποτελέσει σπαζοκεφαλιά η χρηστικότητά του, η Δέσποινα Μοιραράκη μαθαίνει τα πάντα για τον Νικόλα και την αγάπη του για τα ναυτικά αντικείμενα, που έμελλε να γίνει και το επάγγελμά του με τα χρόνια. Έχοντας ιδιαίτερη αδυναμία σε ό,τι θυμίζει το Ναυτικό, η Δέσποινα Μοιραράκη κρέμεται από τα λόγια του Θάνου Λούδου, που για ακόμα μια φορά φέρνει τις ξεχωριστές πληροφορίες του αντικειμένου στην επιφάνεια. Γνώστης του αντικειμένου αλλά και ήρεμη δύναμη, ο Νικόλας μπαίνει με έναν άλλο αέρα στο δωμάτιο των αγοραστών, γνωρίζοντας ότι έχει ένα συλλεκτικό αντικείμενο στα χέρια του. Με την Άντα Πανά να αγαπά τα ναυτικά αντικείμενα λόγω καταγωγής, την Ιόλη Χιωτίνη, που αρέσκεται στο να βλέπει σχεδόν πάντα αναδομημένο ένα αντικείμενο στο μυαλό της αλλά και τον Γιώργο Τσαγκαράκη, που του αρέσει η αρχική μορφή ενός αντικείμενου για τις συλλογές του, το παιχνίδι της δημοπρασίας ξεκινά δυναμικά! Η χαρακτηριστική ερώτηση του Δημήτρη Δεμερτζή, αν ο πωλητής είναι έτοιμος να αποχωριστεί το αντικείμενό του, φαίνεται να ξεπερνά τη δύναμη των προσφορών που παίρνει ο Νικόλας.



Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!



Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!



Παραγωγός; Νίκος Χριστοφόρου

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Jo Σισμάνογλου

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Δημάκου

Δ/νση Παραγωγής: Γιάννης Χάλκος, Σπύρος Τριανταφύλλου

Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανετής

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions



