Ελληνικό χρώμα στο Φεστιβάλ των Καννών - Πως ο «Μαζώ» πάτησε στο κόκκινο χαλί

Το καστ της ταινίας «Dodo» στο κόκκινο χαλί: από αριστερά, Μαριέλλα Σαββίδου, Κρις Ραντάνοφ, Σμαράγδα Καρύδη, ο σκηνοθέτης Πάνος Κούτρας και ο Ακης Σακελλαρίου

O Γιώργος Μαζωνάκης, πρωταγωνιστής της ταινίας της Εύης Καλογηροπούλου «Στον θρόνο του Ξέρξη», η οποία βραβεύτηκε στις Κάννες

Το καστ της ταινίας «Crimes of the Future». Από αριστερά, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σκοτ Σπίντμαν, ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, Λεά Σεϊντού, Βίγκο Μόρτενσεν και Κρίστεν Στιούαρτ

Κρίστεν Στιούαρτ και Λεά Σεϊντού, πρωταγωνίστριες στην ταινία του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα

Σίγουρα δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο μεγαλειώδης επιστροφή για το Φεστιβάλ των Καννών, ειδικά μετά την πανδημία, από τη μαζική απόβαση των Χολιγουντιανών αστέρων στο χαλί, τα πάρτυ που τελειώνουν λίγο πριν από τα ξημερώματα και τον κόσμο να συνωστίζεται στην Κρουαζέτ για να ζήσει τις δικές του εφήμερες στιγμές δόξας. Το τεράστιο πλήθος από τις ατελείωτες στάρλετ που έρχονται στις Κάννες μπορεί να κάνει δύσκολη τη ζωή των δημοσιογράφων, αφού εκείνες ποζάρουν παντού, σε κάθε γωνία, αποκλείοντας καθε δυνατό πέρασμα, αλλά δίνοντας, ωστόσο, το απαραίτητο αλατοπίπερο που χρειάζεται ένα φεστιβάλ με τέτοια αίγλη.Μπορεί λοιπόν οι γυμνόστηθες που κατέκλυζαν την παραλία να είναι πια παρελθόν στην εποχή του #metoo, αλλά δεν λείπουν τα διάφορα μοντέλα και οι άπειρες influencers, οι οποίες ποζάρουν σέρνοντας πίσω τους μια κουστωδία από μακιγιέρ, φωτογράφους και στυλίστες, έτοιμους να συνδράμουν ώστε να βγει άλλη μια εντυπωσιακή φωτογραφία.Στην εποχή του Instagram, εξάλλου, όλα φαίνονται να είναι διαφορετικά, αφού ακόμα και οι αστέρες του Χόλιγουντ που προσέρχονται στο χαλί, εκτός από τις απαραίτητες πόζες για τους φωτογράφους, σπεύδουν να εξασφαλίσουν τις selfies που χρειάζονται για τον δικό τους λογαριασμό - το έκανε ο Τομ Χανκς και ακολούθησαν και άλλοι. Ακόμα και οι εταιρείες που προμοτάρουν τις μεγάλες τους παραγωγές, όπως την πολυσυζητημένη και άκρως πετυχημένη εδώ στις Κάννες συνέχεια του «Top Gun», τo «Τop Gun: Maverick», και το «Elvis», φρόντισαν τις ημέρες που προηγήθηκαν των προβολών να διοργανώσουν επιτόπιες εκδηλώσεις στους δρόμους των Καννών ώστε να ικανοποιήσουν τα ατελείωτα πλήθη των περίεργων που θα ανέβαζαν εσταντανέ στο κινητό τους.Ο ίδιος ο Τομ Κρουζ, γνωρίζοντας ότι η υπόθεση «Maverick» είναι αποκλειστικά δική του, δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με το κοινό δίπλα στο τεράστιο άγαλμα-κράνος που έχει στηθεί στην Κρουαζέτ, να μιλήσει αυτοπροσώπως στον κόσμο στις αίθουσες και να δώσει στη συνέντευξη Τύπου τη σφραγίδα ενός σταρ που δικαιώνει τη μακροχρόνια φήμη του και την αντοχή του στον χρόνο. Παρότι εκεί αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις για τη σαϊεντολογία ή τους έρωτές του, μίλησε για διάφορα σκοτεινά σημεία, όπως για το ότι ο αείμνηστος Στάνλεϊ Κιούμπρικ βασάνισε αρκετά τον ίδιο και την τότε σύζυγό του Νικόλ Κίντμαν, βάζοντάς τους να γυρίσουν πολλές φορές την ίδια σκηνή ενώ αποστόμωσε, όπως έπρεπε, έναν δημοσιογράφο όταν τον ρώτησε πώς τολμάει, ως οικογενειάρχης, να γυρίζει τόσο επικίνδυνες στιγμές, φτάνοντας να πιλοτάρει ακόμα και αεροπλάνο. «Θα ρωτούσες ποτέ τον Τζιν Κέλι αν θα χόρευε;» του απάντησε.Σε αυτή την τεράστια βιομηχανία που λέγεται Χόλιγουντ κάποια ονόματα που αντέχουν στον χρόνο μόνο τυχαία δεν είναι. Οπως τυχαίος δεν είναι ο δημιουργός της ταινίας-αναφοράς εδώ στις Κάννες, «Εlvis», Μπαζ Λούρμαν, που τον μάθαμε από την επιτυχία του «Μουλέν Ρουζ», ο οποίος έδωσε άπειρες συνεντεύξεις και συνένωσε όλο το καστ των ηθοποιών και των μουσικών αστέρων που προσκλήθηκαν με αφορμή την εντυπωσιακή πρεμιέρα.Μάλιστα ένας άλλος «Ελβις» και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της ταινίας φρόντισαν να πάρουν κυριολεκτικά τους δρόμους τραγουδώντας επιτυχίες και φωτογραφιζόμενοι με τον κόσμο σε μια προσπάθεια όχι τόσο να αναστήσουν τον αιώνιο ροκ σταρ, αλλά να δείξουν πως ο βασιλιάς της ροκ δεν ειναι μια απαρχαιωμένη υπόθεση, αντιθέτως, ζει, κατά κάποιον τρόπο, ανάμεσά μας. Εντυπωσιακές και οι παρουσίες όλων στο κόκκινο χαλί, οι οποίες συνοδεύτηκαν από τις γνωστές επιτυχίες του Ελβις. Μόνο και μόνο η παρουσία του Οστιν Μπάτλερ, του Τομ Χανκς αλλά και της Σάρον Στόουν, η οποία προσήλθε με εντελώς ροκ λουκ, που ήταν και το θέμα της βραδιάς, έκανε το τεράστιο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί απέξω κυριολεκτικά να παραληρεί. Εννοείται ότι τις εντυπώσεις έκλεψαν και οι Ρίκι Μάρτιν, η Σακίρα και η σύζυγος του ποδοσφαιριστή Ρονάλντο, Χεορχίνα Ροντρίγκεζ. Παρούσες, επίσης, οι Κάιλι Μινόγκ και Κάια Γκέρμπερ, κόρη της Σίντι Κρόφορντ. Ντυμένος με ένα πολύ ωραίο σμόκιν, ο Οστιν Μπάτλερ προσήλθε μαζί με τον δημιουργό της ταινίας Μπαζ Λούρμαν. Και οι δύο φρόντισαν φυσικά να παραχωρήσουν τον δέοντα χώρο στην Πρισίλα Πρίσλεϊ που είχε την τιμητική της.Μετά το «Maverick», το «Elvis» ήταν η επόμενη ταινία που έδωσε χολιγουντιανό γκλάμουρ στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών και ένας λόγος για τον κόσμο να περιμένει ώρες έξω από το ξενοδοχείο μήπως τους συναντήσει. Εξ ου και οι τεράστιες ουρές έξω από το «JW Marriott Cannes» και το «Barriere Majestic» -το «Carlton» είναι κλειστό για επισκευές- όπου έδιναν το «παρών» οι διάσημοι και λάμβαναν χώρα διάφορα πάρτυ και συγκεντρώσεις: από το πάρτυ της Victoria’s Secret, το οποίο μας έδωσε την αφορμή να καταλάβουμε ότι οι Κάννες δεν τελειώνουν ποτέ στις αίθουσες του σινεμά, έως του Campari, πρέσβειρα του οποίου είναι η Ελληνίδα Τόνια Σωτηροπούλου, και της BMW, που ήταν και χορηγός των αυτοκινήτων του φεστιβάλ. Εννοείται ότι αυτό που συζητήθηκε και πάλι ήταν το περίφημο δείπνο του «Vanity Fair», που φέτος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Louis Vuitton στο εστιατόριο «Fred l’Ecailler» με την παρουσία αστέρων όπως η Λεά Σεϊντού και ο Μάικλ Φασμπέντερ με τη σύζυγό του Αλίσια Βικάντερ.Πάντως από τα περιφερειακά πάρτυ, δηλαδή... τα πραγματικά, εκεί όπου ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι και οι ηθοποιοί ξεδίνουν και συζητούν για το μέλλον του κινηματογράφου στα διάφορα περίπτερα και στην παραλία, το πιο πετυχημένο, όπως λέγεται, ήταν αυτό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, που δόθηκε στο ελληνικό περίπτερο, πάνω στην άμμο, και κράτησε μέχρι πρωίας, με το κέφι να μην εξαντλείται μόνο στον χορό και τα τραγούδια.Ειδικά φέτος η χώρα μας συζητήθηκε με κάθε τρόπο στις Κάννες όχι μόνο λόγω του βραβείου που απέσπασε η ταινία μικρού μήκους της Εύης Καλογηροπούλου «Στον θρόνο του Ξέρξη» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και του «Dodo» του Πάνου Κούτρα, το οποίο τελευταία στιγμή δεν εντάχθηκε στο διαγωνιστικό. «Θα το άξιζε με το παραπάνω», όπως παραδέχτηκε από τη σκηνή του θεάτρου Ντεμπισί ο ίδιος ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 75ου Φεστιβάλ των Καννών, Τιερί Φρεμό, υποδεχόμενος με τα θερμότερα λόγια τον Ελληνα δημιουργό, έναν παλιό γνώριμο των Φεστιβάλ και αγαπημένο των Γάλλων.Η Ελλάδα συζητήθηκε και λόγω των ταινιών που γυρίστηκαν στη χώρα μας: δεν είναι τυχαίο ότι το «Screen», το περιοδικό που διανέμεται παντού στις Κάννες και το οποίο συμβουλεύονται όλοι για να δουν ποιες ταινίες έχουν ελπίδες για τα βραβεία και ποιες όχι, είχε εξώφυλλο την Ελλάδα γράφοντας στα ελληνικά τη λέξη «Κινηματογράφος». Οι ταινίες που γυρίστηκαν στη χώρα μας ήταν αρκετές. Μία από τις πιο γνωστές, που έκαναν μάλιστα πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, είναι το πολυσυζητημένο «Crimes of the Future» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ με τον Βίγκο Μόρτενσεν, τη Λεά Σεϊντού και την Κρίστεν Στιούαρτ, καθώς γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στα μέρη μας και μάλιστα με Ελληνα συμπαραγωγό τον Πάνο Παπαχατζή - εξαρχής ήταν ένα από τα επικρατέστερα για τον Χρυσό Φοίνικα.Εκτός, όμως, από το φουτουριστικό δράμα του Κρόνεμπεργκ, τις εντυπώσεις απέσπασε και η κωμωδία «Triangle of Sadness» του Σουηδού Ρούμπεν Εστλουντ, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στη Χιλιαδού της Εύβοιας και μάλιστα να διακόπτονται αρκετές φορές εξαιτίας του κορωνοϊού. Πάντως η χώρα μας είναι αυτή που βγήκε νικήτρια, αφού οι ταινίες κατάφεραν να ολοκληρωθούν παρά τις δύσκολες συνθήκες και με τους ίδιους τους δημιουργούς -ακόμα και τον Κρόνενμπεργκ- να λένε τα καλύτερα εδώ στις Κάννες.Ειδικά το ελληνικό περίπτερο φάνηκε απολύτως ενισχυμένο, αφού ένωσαν τις δυνάμεις τους το ΕΚΟΜΕ, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με σκοπό να προβάλουν την Ελλάδα, το ελληνικό σινεμά αλλά και τη χώρα μας ως τόπο έλξης για τους μεγάλους κινηματογραφιστές που θα θελήσουν να γυρίσουν ταινίες. Για δεύτερη φορά, μάλιστα, μιλάμε για Εθνικό Περίπτερο, κάτι σπάνιο, ειδικά στον χώρο του σινεμά. Σημαντικό είναι ότι το περίπτερο ενισχύθηκε και με τα τέσσερα Film Offices (Ελλάδας, Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων), με στόχο την προσέλκυση ξένων παραγωγών για την πραγματοποίηση γυρισμάτων στη χώρα μας. Είναι ήδη γνωστό οτι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα πρωτοστατεί στον τομέα αυτό, καθώς αυτές τις μέρες καταφθάνει, για παράδειγμα, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.Το ελληνικό γεγονός, ωστόσο, ήταν η βράβευση της ταινίας της Εύης Καλογηροπούλου «Στον θρόνο του Ξέρξη», σε παραγωγή του Onassis Culture με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος φάνηκε να απολαμβάνει με την ψυχή του την παρουσία του στις Κάννες. Συγκινημένος ο ίδιος στο άκουσμα του βραβείου, αγκάλιασε τη σκηνοθέτιδά του Εύη Καλογηροπούλου και την υπεύθυνη για την εκτέλεση της ταινίας Αφροδίτη Παναγιωτάκου, ενώ φρόντισε να ανεβάσει και σχετικό βίντεο όπου ευχαριστούσε τους συντελεστές και δήλωνε εξαιρετικά χαρούμενος για την παρουσία του στις Κάννες.Δεν είναι τυχαίο ότι στα διάφορα δείπνα όπου παραβρεθήκαμε μετά την προβολή της ταινίας και την απονομή του βραβείου, οι Γάλλοι ρωτούσαν να μάθουν ποιος είναι αυτός ο Ελληνας σταρ. Η αύρα του Μαζωνάκη δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Πάντως, όσον αφορά την ταινία για την οποία ο ίδιος φόρεσε φόρμα εργάτη και ανέλαβε και την αφήγηση με ένα εκφραστικό voice over, είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακή, με συμβολικό, πρωτότυπο σενάριο και νεορεαλιστική σφραγίδα. Μια πρώτη γεύση είχαμε πάρει πέρυσι κατά την προβολή του έργου «Ανήκω σε Μένα», ένα έργο σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Αφροδίτης Παναγιωτάκου, διευθύντριας Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, σε μια πολύ ιδιαίτερη προβολή στο Πεδίον του Αρεως. Παραγωγός της ταινίας, εκτός από το Onassis Culture, είναι επίσης η εξαιρετικά δραστήρια Αμάντα Λιβανού, η οποία συνόδευσε και τη δημιουργό σε σχετικό master class με μορφή Q&A, που δόθηκε στους χώρους του Palais des Festivals, μετά την ανακοίνωση του βραβείου του Canal+ και των κριτικών. Επίσημη συμμετοχή στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών είχαμε και με το «Dam» του Αλι Τσέρι, του Λιβανέζου καλλιτέχνη και κινηματογραφιστή που συνδυάζει ταινίες, βίντεο, γλυπτά και εγκαταστάσεις, πάλι με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση.Οταν βλέπεις τον ίδιο τον καλλιτεχνικό διευθυντή των Καννών να υποδέχεται έναν Ελληνα δημιουργό σαν να είναι ο νικητής, παρότι δεν πρόλαβε τις προθεσμίες για το διαγωνιστικό, καταλαβαίνεις ότι η Ελλάδα ήρθε για να αφήσει τη σφραγίδα της στο Φεστιβάλ. Τα μηνύματα του «Dodo», άλλωστε, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο τμήμα Cannes Premiere του φετινού 75ου Φεστιβάλ, είναι καθολικά, ακόμα και αν αναφέρονται στην Ελλάδα της κρίσης και στα όνειρα όλων που βγήκαν πλάνες.Σε μεγάλα κέφια και με τα χρώματα των ενδυμάτων τους να ακολουθούν αυτά του παράξενου πουλιού «Dodo», ο Ακης Σακελλαρίου, η Σμαράγδα Καρύδη, η Νατάσα Εξηνταβελώνη, ο Νίκος Γκέλια, η Μαριέλλα Σαββίδου, η Τζεφ Μοντάνα, η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, ο Πολύδωρος Βογιατζής και ο Αγγελος Παπαδημητρίου πόζαραν στο κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί στα σκαλιά της αίθουσας όπου έγινε η προβολή, ενώ καταχειροκροτήθηκαν μετά την προβολή της ταινίας. Ο παλιός γνώριμος των Φεστιβάλ Πάνος Κούτρας, τον οποίο οι Γάλλοι γνωρίζουν για την αλλόκοτη ματιά του πάνω στην ελληνική πραγματικότητα, επέστρεψε με μια ακόμα ανθρώπινη ταινία για τις πιο απελπισμένες αλλά και τρυφερές εκδοχές της ανθρώπινης φύσης, με την έντονη γαλλοβελγική σφραγίδα στην ταινία που φαίνεται να ενθουσίασε το κοινό των Καννών.Εντονα επίσης ήταν και τα στοιχεία της γαλλικής κομεντί. Σε άπταιστα γαλλικά, ο δημιουργός απηύθυνε χαιρετισμό προς το Φεστιβάλ πριν από την προβολή της ταινίας του που, απ’ ό,τι παραδέχτηκε, δεν ήταν τόσο εύκολο να γυριστεί σε συνθήκες καραντίνας και πανδημίας. Φρόντισε μάλιστα να ευχαριστήσει θερμά τους ηθοποιούς του λέγοντας χαρακτηριστικά πως «σε εσάς ανήκει η ταινία», ένας μεγάλος φόρος τιμής, αλλά και τους φίλους του που τον στήριξαν κι εκείνους που έφυγαν από τη ζωή κατά την περίοδο της πανδημίας.Μετά τη «Στρέλλα», που άλλαξε τα δεδομένα στο ελληνικό σινεμά μιλώντας για ένα θέμα-ταμπού και επαναπροσδιορίζοντας τον όρο «ελληνική οικογένεια», φαίνεται να ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι για «Dodo». Ηδη φαίνεται να ανοίγει έναν μεγάλο κύκλο για ταινίες που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα -ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνει την τριλογία των ταινιών του Πάνου Κούτρα- καθώς ενώνει διαφορετικές πτυχές της ελληνικής πραγματικότητας: τον νεόπλουτο Ελληνα με τον πρόσφυγα από το Αφγανιστάν, την ασφυχτικά κλεισμένη στα στερεότυπα των γονιών της νέα που κάνει την επανάστασή της με τη Γεωργιανή οικονόμο του σπιτιού, αλλά και μια Ουκρανή με μια Ρωσίδα-Γεωργιανή, τις οποίες φέρνει μαζί στην οθόνη ο δημιουργός, σύμφωνα με τις αρχές του σεναρίου που γράφτηκε από τον ίδιο πολύ πριν από το ξέσπασμα του ουκρανικού πολέμου.Η υπόθεση και όλη η δράση της ταινίας περιστρέφεται γύρω από την ξαφνική... εισβολή ενός πολύχρωμου εξωτικού πουλιού, του Dodo, που είχε χαθεί για 300 χρόνια και εισβάλλει ξαφνικά στο σπίτι όπου συνευρίσκονται άνθρωποι από διαφορετικές τάξεις και με διαφορετικές ιστορίες, με αφορμή τον επικείμενο γάμο της κόρης του άλλοτε νεόπλουτου οικογενειάρχη που βρίσκεται, όπως τόσοι Ελληνες σήμερα, σε οικονομική δυσπραγία. Αλήθειες που έμεναν κρυμμένες για χρόνια, εσωτερικές ανάγκες που δεν εκφράζονταν ποτέ και έντονα συναισθήματα βγαίνουν στην επιφάνεια όταν το πολύχρωμο, εξωτικό πουλί κάνει άνω κάτω τον ασπρόμαυρο κόσμο των ηρώων. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του vr -κάτι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο για όλους όσοι γνωρίζουν- ο σκηνοθέτης κατάφερε να αναπαραστήσει στ’ αλήθεια ένα μυθικό πουλί ώστε να μοιάζει αληθινό και υπαρκτό, στην πραγματικότητα κατευθείαν βγαλμένο από τις πιο καίριες σελίδες της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων».Το Dodo, λοιπόν, παίζοντας τον ρόλο του διαιτητή σε έναν ανήκουστα παράλογο αγώνα, δηλώνει πως ο καλύτερος τρόπος για να λύσουμε τη διαφορά και σε τελική ανάλυση για να εξηγήσουμε τη ζωή «δεν είναι να το εξηγήσουμε, αλλά να το κάνουμε». Και ίσως τελικά ο καλύτερος τρόπος για να δεις το «Dodo» είναι να δεις την ταινία και να αφήσεις να σε παρασύρουν οι εξαιρετικές ερμηνείες της Σμαράγδας Καρύδη -προφανώς στον ρόλο της ζωής της- και του Ακη Σακελλαρίου, αλλά και του Νίκου Γκέλια, τον οποίο είχαμε επίσης δει και στο «Xenia», αλλά και του Αγγελου Παπαδημητρίου, που δίνει την εύθυμη και άκρως θεατρική πινελιά. Σε ρόλο-έκπληξη και η ακτιβίστρια Τζεφ Μοντάνα. Οσο για την απαιτητική παραγωγή, αυτή φέρει τη σφραγίδα της δυναμικής Ελένης Κοσσυφίδου με τη σύμπραξη του Onassis Culture.Σίγουρα το «Dodo» ήταν ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέψει η Ελλάδα στις Κάννες και με μια ταινία πλήρους φεστιβαλικής αντίληψης αλλά με απεύθυνση στο ευρύ κοινό. Μπορεί, λοιπόν, ο Πάνος Κούτρας να έφυγε χωρίς βραβείο αφού δεν συμμετείχε στο διαγωνιστικό, αλλά σίγουρα κέρδισε τις εντυπώσεις. Στην ελληνική παρουσία στις Κάννες και στο βραβείο που απέσπασε η Εύη Καλογηροπούλου αναφέρθηκε και ο γαλλικός Τύπος, όπως η κορυφαία εφημερίδα «Le Monde».







ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AFP / VISUALHELLAS.GR

