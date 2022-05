Avatar 2: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τοεπιστρέφει. 13 χρόνια μετά το ντεμπούτο του, ο Τζέιμς Κάμερον ολοκλήρωσε το σίκουελ της οσκαρικής ταινίας με τις πρώτες φωτογραφίες να κάνουν ήδη, τον γύρο του διαδικτύου.Αν και αρχικά, ο σκηνοθέτης θεωρούσε ότι η ταινία θα ολοκληρωθεί το 2024, τελικά τα κατάφερε νωρίτερα και το κοινό του Avatar έχει την ευκαιρία να απολαύσει ήδη, το τρέιλερ.Κυκλοφόρησε το μεσημέρι της Δευτέρας και δίνει μια πρώτη γεύση της ταινίας «Avatar: The Way of Water». Η πρεμιέρα προγραμματίζεται για τις 16 Δεκεμβρίου. Ακολουθώντας την πλοκή της πρώτης, στην δεύτερη ταινία παρακολουθούμε τον Σάλι και την Νεϊτίρι να χτίζουν την οικογένειά τους στον πλανήτη Pandora, πολεμώντας τις νέες απειλές.Πιο αναλυτικά, το καστ περιλαμβάνει ξανά τουςκαιστους ίδιους ρόλους, αλλά και τη Σιγκούρνι Γουίβερ με νέο χαρακτήρα. Από την άλλη, στην ταινία προστίθενται και νέα πρόσωπα, όπως η Κέιτ Γουίνσλετ, η Μισέλ Γιο και η Ούνα Τσάπλιν.«Απλά προσπαθούμε να είμαστε αληθινοί σε αυτό που αγάπησαν οι άνθρωποι στην πρώτη ταινία και να τους οδηγήσουμε σε ολοκαίνουργιες περιοχές, καθώς πολλές σκηνές μας είναι στον ωκεανό. Και έτσι συνδυάζω πράγματα που μου αρέσουν, να κάνω τα γυρίσματα του «Avatar» και να πηγαίνω στον ωκεανό. Λατρεύω όλα αυτά τα πράγματα», είχε δηλώσει για την ταινία ο Τζέιμς Κάμερον.Όπως είχε αναφέρει στοτον Δεκέμβριο, έκανε έναν συνδυασμό της διαδικασίας που ακολούθησε για τα γυρίσματα των δύο πρώτων σίκουελ, μαζί με ένα μέρος από το τέταρτο.«Κάναμε μια ανάμειξη των προγραμμάτων για τη δεύτερη και την τρίτη ταινία μαζί, με βάση τις σκηνές και τα περιβάλλοντα τριγύρω. Σκέφτηκα να συμπεριφερθούμε σαν να ήταν μια μίνι σειρά έξι ωρών και έτσι, θα πηγαίναμε μόνο μια φορά στη Φρανκφούρτη. Θα γυρίσουμε όλες τις σκηνές από το “2” και “3” την ίδια χρονική περίοδο», δήλωσε.