Τα «Φιλαράκια»: Πέθανε ο... επιστάτης της πολυκατοικίας που έμεναν οι Friends

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών από αδιευκρίνιστα αίτια ο ηθοποιός Mike Hagerty. Πρόκειται για τον κύριο Treeger ο οποίος πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή αμερικανική σειρά «τα Φιλαράκια», έχοντας τον ρόλο του κ. Treeger ο οποίος ήταν ο επιστάτης της πολυκατοικίας που ήθελε να κάνει έξωση στηνκαι στηνΕπίσης είχε εμφανιστεί σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές όπως ήταν οι εξής: «Boston Legal,» «Brooklyn Nine-Nine,» «Cheers,» «Community,» «CSI,» «Curb Your Enthusiasm,» «Entourage,» «ER,» «Ghost Whisperer,» «Glee,». Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η Bridget Everett, συμπρωταγωνίστριά του στην σειρά Somebody, Somewhere.