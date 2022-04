Η Σίσσυ ξανά στο στόχαστρο, η Πισπιρίγκου πάντα στο επίκεντρο

Η υπόθεση της Πάτρας έχει ανάψει φωτιές. Εντός και εκτός πλατό. Πρόκειται σίγουρα για μία υπόθεση με τρομακτικές διαστάσεις, η οποία έχει δημιουργήσει μία κατάσταση δίχως τηλεοπτικό προηγούμενο τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια.

Η θέση μου γνωστή, εξ ου και η τηλεοπτική σιωπή μου επί του θέματος. Ωστόσο, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στην εκπομπή του και σίγουρα κρίνεται εκ του αποτελέσματος.

Η ενημέρωση πρωτοστατεί και η ψυχαγωγία προσπαθεί και απολογείται συχνά πυκνά. Υπάρχουν εκπομπές που κάνουν φιλότιμες προσπάθειες οι οποίες οδήγησαν σε αποκαλύψεις. Κάποιες προσπάθειες ωστόσο ατύχησαν.

Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε σε θέση κατηγορούμενης. Γιατί πήρε συνέντευξη από την Ρούλα Πισπιρίγκου, πώς και τι ρώτησε, πως έκλεισε την συνέντευξη και πολλά άλλα. Δεν θα μπω σε καμία διαδικασία κρίσης, υπεράσπισης ή κάτι παρόμοιου. Πρόκειται για αξιόλογη γυναίκα, δημοσιογράφο, η οποία μπορεί και βάζει πρόσωπα και πράγματα στη θέση τους από μόνη της. Μου προκαλεί ωστόσο εντύπωση το μένος όπως και η ένταση αλλά και οι χαρακτηρισμοί από μερίδα χρηστών των κοινωνικών δικτύων που μάλλον νιώθουν «εξουσία στην τοποθεσία twitter». Ναι στην κριτική, ναι στην άποψη, αλλά, όποιος χρησιμοποιεί χυδαίους χαρακτηρισμούς, θα πρέπει αυτόματα να τίθεται εκτός. Το μπλοκ δεν φτάνει.



Τάκης Χρυσικάκος και Νίκος Βερλέκης έδωσαν σήμερα δύο από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις της ημέρας. Και κάπως έτσι, διαπιστώνεις πως οι αληθινοί ζεν πρεμιέ δεν γερνάνε, μεγαλώνουν όμορφα και μοιράζουν απλόχερα εμπειρία και ωραίες ιστορίες.

Εξαιρετική η στάση της Μαρίας Αντωνά απέναντι σε όσα προκύπτουν στο «Survivor» και αφορούν την προσωπική ζωή της. Silence is an answer too. Ενίοτε η καλύτερη.

Οι δύο ερωτήσεις της ημέρας που θα έπαιρναν βραβείο αν υπήρχε είναι οι εξής:

Σπύρο Μπιμπίλα: «Δηλαδή εσένα, Σπύρο, σου άρεσε η εικόνα των γκέι, όπως παρουσιάστηκε από τον Σεφερλή;»



Γιάννης Πουλόπουλος στην «Σούπερ Κατερίνα» προς: «Δηλαδή εσένα, Σπύρο, σου άρεσε η εικόνα των γκέι, όπως παρουσιάστηκε από τον Σεφερλή;»

Μαρία Μπεκατώρου στο «Chase» προς παίκτη: «Εσύ έχεις μετοχές στο Facebook και πήρες τελικά τα 600 ευρώ για να πας στον τελικό;»

Ολισθαίνει επικίνδυνα η μικρή οθόνη για χάρη της τηλεθέασης σε βάρος του περιεχομένου. Αυτό όμως είναι κάτι που το βρίσκεις μπροστά σου. Αργά ή γρήγορα. Ειδικά αν ανήκεις στην κατηγορία «το παιδί που κάνει την βρώμικη δουλειά» εδώ και χρόνια».

Καμία έκπληξη για τα ζευγάρια του «Asia Express» στο Star. Η λογική της ανακύκλωσης και φυσικά της αξιοποίησης προσώπων από την Μεγάλη του Ριάλιτι σχολή.

Ενδιαφέρον το παρουσιαστικό δίδυμο: Πολυχρονίδης – Μαζαρί.

