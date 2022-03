Chart Show: Η Δέσποινα Βανδή με απολαυστικούς καλεσμένους Κοκλώνη-Σταυροπούλου και κορυφαίους ερμηνευτές του έρωτα κέρδισε το κοινό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Mε ένα μεγάλο αφιέρωμα σε 30 αξεπέραστα τραγούδια χωρισμού, αυτά που αγαπήθηκαν περισσότερο τα τελευταία 40 χρόνια, το Chart Show στον Alpha, έβαλε για μια ακόμα φορά φωτιά στο Σαββατόβραδο με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που ξεχώρισε και καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό.Από τη σκηνή του Chart Show, του θρυλικού τηλεοπτικού μουσικού σόου που φέτος επέστρεψε σε παραγωγή της Barking Well, πέρασαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, των οποίων τα τραγούδια έχουν γράψει ιστορία, αφού είναι οι πιο πολυτραγουδισμένοι «ύμνοι χωρισμού» στην χώρα μας.Η οικο-Δέσποινα Βανδή υποδέχτηκε στο Chart Show τον Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος επέστρεψε στο Σαββατόβραδο μετά την ολοκλήρωση του Just The 2 Of Us, παίρνοντας για μια ακόμα φορά το μικρόφωνο και ερμηνεύοντας με τον δικό του τρόπο μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Κατερίνας Στανίση, το «Σ’ έχω κάνει Θεό», ένα διαχρονικό τραγούδι «χωρισμού», με το twitter να παίρνει φωτιά.Μαζί του στο Chart Show βρέθηκε και το «γυναικάκι» του, όπως ο ίδιος αποκαλεί χαϊδευτικά τη Βίκυ Σταυροπούλου, και μαζί έδωσαν τη δική τους ξεχωριστή νότα χαράς και fun στη βραδιά. Το #chartshow ήταν και χθες το νούμερο 1 trend στο twitter με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν όσα διαδραματίζονταν στη σκηνή και ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους της Δέσποινας.Καλεσμένοι της Δέσποινας Βανδή ήταν και πολλοί ακόμα σπουδαίοι καλλιτέχνες που μέσα από μεγάλες επιτυχίες τους έχουν υμνήσει τον έρωτα και τον πόνο του χωρισμού. Ο Βασίλης Καρράς όχι μόνο τραγούδησε καθηλώνοντας τους τηλεθεατές, αλλά και μοιράστηκε ιστορίες από τα τραγούδια του ενώ δήλωσε περήφανος για την πορεία της Δέσποινας, την οποία γνωρίζει από τα πρώτα της βήματα στον χώρο, λέγοντας συγκινημένος «Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτό το “μωρό” που είχα δίπλα να με φιλοξενεί στην εκπομπή του και να μιλώ για αυτή. Είμαι περήφανος γι΄ αυτό το “μωρό”».Υπέρλαμπρη, με σύνολο με παγιέτες, έκανε την εμφάνισή της και η Λαίδη του λαϊκού τραγουδιού, Άντζελα Δημητρίου, ερμηνεύοντας στο Chart Show τραγούδια της που έχουν αγαπηθεί πολύ, αποτελώντας ύμνους χωρισμού και έρωτα. Οι φαν της την αποθέωσαν στα social media ως την απόλυτη σταρ της πίστας. Στο Chart Show τραγούδησε και ο Θέμης Αδαμαντίδης μεγάλες επιτυχίες του, μεταξύ άλλων και το Μα Που Να Πάω, για το οποίο διηγήθηκε και μια ιστορία. «Το “Μα πού να πάω” με δυσκόλεψε λιγάκι με το διπλό κουπλέ και τις χαμηλές νότες, αλλά είχε ένα τέτοιο ρεφρέν που έλεγα και μόνο αυτό να λέω…», είπε, ενώ αποκάλυψε πως πριν το πει ο ίδιος «το είχε ακούσει ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Ζαφείρης Μελάς. Δεν ξέρω πώς τους ξέφυγε».Τη μουσική σκηνή του Chart Show απογείωσαν με τις ερμηνείες τους και άλλοι αγαπημένοι τραγουδιστές όπως ο Λάκης Παπαδόπουλος, η Λένα Αλκαίου, ο Βαλάντης, ο Γιώργος Κακοσαίος, ο Γιώργος Λιβάνης, ο Μέμος Μπεγνής, ο Χριστίνα Σάλτη και ο Χρήστος Σαντικάι.Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Ηλία Μπενέτου ενώ στο πλατό όπως πάντα ήταν ο music expert, Γιώργος Αρσενάκος και ο Chart Expert, Πέτρος Δραγουμάνος.Το Chart Show πέρασε πρώτο στη ζώνη του μεταξύ των μουσικών εκπομπών της βραδιάς με τις γυναίκες του γκρουπ 15-44 να στηρίζουν ιδιαίτερα το συγκεκριμένο επεισόδιο. Η εκπομπή κατέγραψε το δεύτερο καλύτερο ποσοστό της βραδιάς στην prime time κλείνοντας με 10,8% στο δυναμικό κοινό και ψηλότερο τέταρτο στο 14,8%.