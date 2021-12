«Παραλίγο σταρ» ο αρραβωνιαστικός της Μπρίτνεϊ Σπίαρς - Πέρασε από οντισιόν για το «And Just Like That»

»

Britney Spears' Fiancé Sam Asghari to Star Alongside Mel Gibson in Action Thriller Hot Seat https://t.co/juksaskSFD — People (@people) October 27, 2021





Άτυχος στάθηκε ο αρραβωνιαστικός της αφού όπως αποκάλυψε, έχασε μέσα από τα χέρια του τον ρόλο για το reboot της σειράς Σαμ Ασγκάρι ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα story, στο οποίο αποκαλύπτει πως πέρασε από οντισιόν για το«Φίλε, ανυπομονούσα για αυτό το ρόλο στο reboot του "Sex and the City", And Just Like That», έγραψε πάνω στη φωτογραφία του.Ο ηθοποιός, personal trainer και σύζυγος της διάσημης τραγουδίστριας πέρασε από κάστινγκ για τον ρόλο του Τράβις, του φυσικοθεραπευτή της(Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), όμως δυστυχώς, δεν τα κατάφερε.Ο ρόλος τελικά δόθηκε στον συνάδελφό του,Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να κατακτήσει την καρδιά μίας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας showbiz, οδεν είχε την ίδια τύχη με το Χόλιγουντ.Βέβαια, στο παρελθόν έκανε το πέρασμά του από μερικές διάσημες παραγωγές, όπως τοκαι τοτου HBO. Μελλοντικά, θα τον απολαύσουμε στο πλευρό τουστην ταινία δράσηςστο ρόλο ενός πρώην χάκερ, ο οποίος αναγκάζεται να επιστρέψει στο επάγγελμά του, αφού ένας άγνωστος τοποθετεί μία βόμβα κάτω από την καρέκλα του γραφείου του.