Κρούσματα παντού και η τηλεόραση σε… έξαψη

Κάποτε αναζητούσαμε τους ασθενείς. Πλέον αναζητούμε τους υγιείς. Δύσκολη πολύ η κατάσταση και φυσικά δεν μένει τίποτα που να μην το αγγίξει το πρόβλημα.Η τηλεόραση μετρά κι εκείνη κρούσματα και σε κάποιες περιπτώσεις καταγράφονται αναβολές και ματαιώσεις. Στην ΕΡΤ οι «Συνδέσεις» «ασθενούν» καθώς αμφότεροι οι παρουσιαστές,, έχουν κορωνοϊό ενώ κρούσματα έχει και η «Κυψέλη» η οποία πριν καλά καλά αρχίσει αναγκάστηκε να διακόψει.Δυστυχώς και στο «Just the two of us» καταγράφονται κάποια κρούσματα και ο Χάρης Βαρθακούρης δεν θα είναι παρών στον τελικό του Σαββάτου. Θα τον αντικαταστήσει ο Σταν. Με κορωνοϊό και ηη οποία δεν θα είναι παρούσα.Θετικός και ο συνεργάτης της Δανάης Μπάρκα, Τίμος Ζαχαράτος. Και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και η Αποστολία Ζώη και η Κόνι Μεταξά για δεύτερη φορά.Να ελπίσουμε πως όλα θα πάνε καλά για όλους και με προσοχή θα συνεχιστούν γυρίσματα και διαδικασίες. Τελικά φτάσαμε στο σημείο όπου οι πιο ασφαλείς είναι οι εσώκλειστοι παίκτες των ριάλιτι. Ποιος να μας το ‘λεγε. Περαστικά και σιδερένιοι όλοι.Συνεχίζεται το σίριαλ Χαϊκάλη στα πρωινά και πλέον θυμίζει φαρσοκωμωδία παλαιάς και κακής κοπής. Φρένο κάπου όμως, χρονιάρες μέρες…Συνεχίζεται και το σίριαλ Χαλκιά – Μαλέσκου και όπως όλα δείχνουν ο κύριος Χαλκιάς σχολιάζει περισσότερο τα όσα συνέβησαν και λιγότερο τα θεατρικά νέα του. Για δες. Είναι πάντως άκομψο να βγαίνεις να εξαπολύεις επίθεση με τέτοιους χαρακτηρισμούς για μία γυναίκα αλλά και για κανάλια τσουβαλιάζοντας τα πάντα. Και δεν αναφέρομαι στο ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο στην περίφημη συνέντευξη. Στο μετά αναφέρομαι και πώς το άδραξε ο καθένας.Την τρίχα τριχιά πάντως θα την κάνει η τηλεόραση όσα χρόνια κι αν περάσουν. Αρέσει σε πολλούς, νιώθουν σπουδαίοι. Όπως μπορεί ο καθένας, παιδιά.Ο «Σασμός» στέκεται αγέρωχος στο ύψος του. Δεν κουνιέται με τίποτα από την κορυφή. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Η σειρά είναι συνήθεια. Και άντε να την νικήσεις.Εχω μία περιέργεια να δω τα ταλέντα στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο»… Μα μία περιέργεια. Κοντοζυγώνει…Ελαμψε για μία ακόμη φορά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Αυτή την φορά ως καλεσμένος στην, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ εξομολογήθηκε πως την είχε είδωλο. Ε, δεν είσαι και ο μόνος, Ιορδάνη.Η στήλη θα απουσιάσει για την αλλαγή του χρόνου την οποία θα περάσει εντός του οίκου της. Ευχές από καρδιάς για μία νέα χρονιά γεμάτη υγεία και διαδρομές σε ελεύθερα από πανδημίες μονοπάτια. Με συναίσθημα και λογική. Με καλές προθέσεις και θετική διάθεση. Θα περάσει κι αυτό.Ραντεβού του χρόνου.Να είμαστε όλοι καλύτερα.