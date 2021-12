Ο Κριστιάνο, τα δίδυμα, η Μέγκαν, ο Μπάλντουιν: Αυτοί ήταν οι «πρωταθλητές» των social media το 2021

H φωτογραφία του Κριστιάνο Ρονάλντο και της συντρόφου του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ με το υπερηχογράφημα των διδύμων που περιμένουν ήταν η φωτογραφία που απέσπασε τα περισσότερα like το 2021

Ο γάμος της Αριάνα Γκράντε με τον Ντάλτον Γκόμεζ συγκέντρωσε 27 εκατομμύρια like

Η Μέγκαν Μαρκλ, σχεδόν δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση του Megxit, παρέμεινε το πιο επιδραστικό -έστω και εξ αγχιστείας- μέλος των Γουίνδσορ

Τα περισσότερα retweets ανήκουν στο κορεάτικο γκρουπ BTS

Η νέα ξανθή κόμη της Μπίλι Αϊλις στην πρώτη πεντάδα των πιο δημοφιλών εικόνων του 2021

Ο Αλεκ Μπάλντουιν ήταν στις κορυφαίες αναζητήσεις της χρονιάς





Το 2012 ένας μέσος πολίτης του Δυτικού κόσμου δαπανούσε 90 λεπτά από τον ημερήσιο χρόνο του σκρολάροντας στα κοινωνικά δίκτυα. Ο αντίστοιχος χρόνος για τη χρονιά που ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα έχει φτάσει αισίως τα 142 λεπτά. Είμαστε δικτυωμένοι. Παντού, πάντοτε και δυνητικά με όλους. Το 2000 ελάχιστοι πολίτες ξεπερνούσαν τον παγκόσμιο μέσο όρο των 9 ωρών παραμονής στο Διαδίκτυο εβδομαδιαίως, το 2017 οι 23,6 ώρες ήταν ο κανόνας, πέρσι η αύξηση αποδείχτηκε γεωμετρική.Περάσαμε 59 ώρες την εβδομάδα σκρολάροντας, σερφάροντας, δουλεύοντας, επικοινωνώντας ή απλώς χαζολογώντας, χρόνος που αθροίζεται σε 128 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή σε παρ’ ολίγον μισή χρονιά. Βοηθούσης της πανδημίας, ο virtual κόσμος ανταγωνίζεται πλέον στα ίσα τον απτό και ο απολογισμός που ανακοινώνουν κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες οι κολοσσοί της τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων, εκτός από πρώτης τάξεως υλικό για ψιλή κουβέντα, υπόμνηση όσων συνέβησαν ή έστω αναμνηστικό, καταλαμβάνει πια θέση κοινωνιολογικού δεδομένου.Δεν θα περίμενε κανείς τίποτα λιγότερο σε μια εποχή που το ρήμα «ποστάρω» έχει υποκαταστήσει το «σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Μόνο στο Instagram, που αν και παιδί του meta-σύμπαντος του Μαρκ Ζούκερμπεργκ κρατά ακόμα μια υπόνοια αίγλης, ανεβαίνουν καθημερινά 500 εκατομμύρια stories και 1.074 φωτογραφίες το λεπτό.Ο αγώνας για να ξεχωρίσει κανείς σαν την ήρα απ’ το στάρι είναι σκληρός, αδυσώπητος και τελικά άγονος στο πιο λουστραρισμένο από τα κοινωνικά δίκτυα. Εκτός κι αν μιλάμε για τον, ο οποίος δεν χρειάστηκε παρά την υπερτροφική διασημότητά του, τον εαυτό του, τη σύντροφό του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ και το υπερηχογράφημα των δίδυμων παιδιών που περιμένουν -εντάξει, και τα καντάρια του ναρκισσισμού του-, για να τραβήξει τη φωτογραφία που απέσπασε τα περισσότερα like για το 2021. Τριάντα δύο εκατομμύρια χρήστες έδωσαν την ευχή και την καρδούλα τους στον CR7, δηλαδή περίπου το 10% των συνολικών followers του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κοινωνικού ενδιαφέροντος ήταν και το δεύτερο πιο αγαπημένο ινσταγκραμικό στιγμιότυπο της χρονιάς.Ο γάμος της ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε με τον Ντάλτον Γκόμεζ, που τελέστηκε υπό άκρα μυστικότητα, θα γινόταν εύκολα ορυζώνας της νοτιοανατολικής Ασίας αν οι νεόνυμφοι μετέτρεπαν τα 27 εκατομμύρια like τους σε κόκκους ρυζιού. Ατιμωτική ήταν η παρουσία της οικογένειας Καρντάσιαν/Τζένερ στη φετινή κατάταξη του Instagram. Κάτι το οικογενειακό reality show που έριξε τίτλους τέλους, κάτι το διαζύγιο της ναυαρχίδας της φαμίλιας Κιμ από τον Κάνιε Γουέστ, το σοσιαλμιντιακά αναθρεμμένο γένος κατέλαβε μόλις την τρίτη θέση και αυτό χάρη στην ανακοίνωση της δεύτερης εγκυμοσύνης της Κάιλι Τζένερ - ναι, εκείνης που μοσχοπούλησε την εταιρεία καλλυντικών της παρουσιάζοντας χαλκευμένα οικονομικά στοιχεία.Την πρώτη πεντάδα των πιο δημοφιλών εικόνων του 2021 συμπληρώνει η Μπίλι Αϊλις που δεν χρειάστηκε παρά να κάνει τα αποκαλυπτήρια της νέας ξανθής κόμης της για να το πετύχει, και ο Λιονέλ Μέσι που με τη selfie επιστροφής του στην Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε ένα εκατομμύριο like παραπάνω απ’ όσα είχε λάβει με την ανακοίνωση της αποχώρησής του από την Μπαρτσελόνα, φωτογραφία που παρεμπιπτόντως κατετάγη όγδοη παγκοσμίως σε απήχηση.Στο επιδραστικόμετρο μπήκαν για μία ακόμα χρονιά και οι γαλαζοαίματοι - και μάλιστα οι πιο φωτογενείς εξ αυτών, δηλαδή η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας. Το αποτέλεσμα που εξάγεται δυστυχώς δεν δικαιώνει την υπέργηρη μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία, παρότι απασχόλησε την επικαιρότητα τόσο εξαιτίας του θανάτου του συζύγου της πρίγκιπα Φίλιππου όσο και λόγω της κλονισμένης υγείας της, ήρθε δεύτερη και καταϊδρωμένη σε επιδραστικότητα. Και μάλιστα δεν βλέπει την πλάτη όποιου κι όποιου, αλλά την προβιά του μαύρου πρόβατου της φαμίλιας. Η Μέγκαν Μαρκλ, σχεδόν δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση του Megxit, παρέμεινε, σύμφωνα με τις μετρήσεις των κοινωνικών δικτύων, το πιο επιδραστικό -έστω και εξ αγχιστείας- μέλος των Γουίνδσορ.Η Αμερικανίδα ηθοποιός, που έζησε για δεύτερη φορά το θαύμα της μητρότητας και προκάλεσε τριγμούς στη βρετανική μοναρχία με την περίφημη δήλωσή της για τον «μαύρο πρίγκιπα», παρότι βάλλεται πανταχόθεν (από τη γραφειοκρατία του Μπάκιγχαμ μέχρι τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ), κράτησε στιβαρά τα σκήπτρα της επιδραστικότητας με αναφορές του ονόματός της σε συνολικά 10,4 εκατομμύρια hashtags του Instagram, 11.200 δημοσιευμένα διαδικτυακά άρθρα για εκείνη και κατά μέσο όρο 7,4 εκατομμύρια αναζητήσεις του ονόματός της στο Google ανά μήνα. Είναι αυτό που λένε, δεν έχει σημασία αν google-άρουν το όνομά σου, αρκεί να το google-άρουν σωστά.Αν τοείναι ο παραμορφωτικός καθρέφτης των καιρών μας, όπου καθένας μπορεί να φαίνεται ό,τι δεν είναι, το Twitter -κάποτε εικονική ολομέλεια μιας μετα-Εκκλησίας του Δήμου- έχει κατακτήσει τον τίτλο της σύγχρονης ρωμαϊκής αρένας. Βέβαια, παρά το ιδιαίτερα προσφιλές στις εσχατιές της νοτιοβαλκανικής συνήθειο που κωδικοποιείται στη φράση «πέστε να με φάτε», το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε, γιγάντωσε και πριν από λίγες ημέρες ξεφορτώθηκε ο Τζακ Ντόρσεϊ είχε και τις πιο ενσυναίσθητες στιγμές του το 2021.Παρότι η κατάταξη των λογαριασμών με τους περισσότερους followers δεν άλλαξε δραματικά από την περσινή (εξακολουθεί να ηγείται ο Μπαράκ Ομπάμα, ακολουθούμενος από τον Τζάστιν Μπίμπερ, την Κέιτι Πέρι, τη Ριάνα, τον Κριστιάνο και τη Lady Gaga), στην κορυφή των tweets του γέρου χρόνου που φεύγει οσονούπω βρέθηκε εκείνο του Τζο Μπάιντεν από την ορκωμοσία του ως 46ου προέδρου των ΗΠΑ. «Είναι μια νέα ημέρα για την Αμερική», έγραψε στις 20 Ιανουαρίου ο πλανητάρχης συγκεντρώνοντας 4 εκατομμύρια like. Αντιθέτως, ο Jungkook, σάρκα από τη σάρκα του K-pop κορεατικού συγκροτήματος BTS, δεν χρειάστηκε να γράψει ούτε λέξη, παρά να ποστάρει ένα emoji για να βρεθεί δεύτερος στη λίστα με 3,2 εκατομμύρια like.Τρίτο σε δημοτικότητα ήρθε ένα tweet από τον επίσημο λογαριασμό του κοινωνικού δικτύου που καλωσόριζε -με περίσσευμα ειρωνείας- όλους τους δικτυωμένους πολίτες πίσω στο Twitter στις 4 Οκτωβρίου - ή αλλιώς την ημέρα που σφραγίστηκε από το μεγάλο blackout στα μέσα του ομίλου του Facebook. Οσο για τα περισσότερα retweets, αυτά ανήκουν και πάλι στο γκρουπ BTS και στο κάλεσμά τους για τον τερματισμό του μίσους και των διακρίσεων κατά των Ασιατών. Οσο για την άναρθρη επικοινωνία, εκείνη δηλαδή που γίνεται μέσω συμβόλων, στην προκειμένη περίπτωση emojis, την πρωτοκαθεδρία του Twitter κατέλαβε το κίτρινο φατσάκι που κλαίει από τα γέλια. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει ότι το 2021, το οποίο όλοι προσμέναμε παρασάγγας καλύτερο από το 2020, αποδείχτηκε ένας κλαυσίγελος με τα όλα του;Αν η χρονιά είχε πρόσωπο, θα ήταν εκείνο το emoji που γελά μέχρι δακρύων. Αν είχε μουσική υπόκρουση, θα ήταν η νοσταλγική 90s ποπ της Dua Lipa. Η κοσοβαρικής καταγωγής αλλά πολιτογραφημένη Βρετανίδα ποπ σταρ βρέθηκε στον κολοφώνα της δόξας της βραχείας καριέρας της, αφού τόσο στο Billboard όσο και στο iHeart το τραγούδι της «Levitating» μετρήθηκε ως το πιο πολυακουσμένο με 1,2 δισεκατομμύρια ακροάσεις μόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο, στην περίπτωση της μουσικής υπήρξε διάσταση απόψεων ανάμεσα στις πλατφόρμες streaming. Το Spotify έχει τη δική του αγαπημένη που είναι η Ολίβια Ροντρίγκο, ενώ ο αλγόριθμος του Apple Music κατέληξε ότι οι δικοί του χρήστες άκουσαν περισσότερο από κάθε άλλο το τραγούδι «Dynamite» των BTS.Ισως μόνο ένα Μέσο τόσο αλλοπρόσαλλο σε σύλληψη, ετερόκλητο σε περιεχόμενο και σχεδόν ανεξήγητα διαδεδομένο όπως το TikTok θα μπορούσε να αποκρυσταλλώσει περίφημα την αμηχανία της χρονιάς που φεύγει. Με σχεδόν 700 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες η κινέζικη πλατφόρμα, που εξαπλώθηκε και στη Δύση κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι πλέον ένας υπολογίσιμος παίκτης στις μπίζνες των κοινωνικών δικτύων.Η Ελληνοαυστραλή CEO του Βανέσα Πάπας προκρίθηκε από το Bloomberg ως πιο η πιο επιδραστική γυναίκα στον κόσμο των εταιρειών τεχνολογίας, ενώ οι χρήστες του μέσου συνέχισαν να ανεβάζουν με διαρροϊκό ρυθμό υλικό ως επί το πλείστον χωρίς κανένα χειροπιαστό λόγο ύπαρξης. Το κορυφαίο βίντεο του TikTok συγκέντρωσε 314 εκατομμύρια προβολές, απλώς και μόνο επειδή ένας τύπος αποφάσισε να σηκώνει το drone του στον αέρα και να αυτοαποδομηθεί δοκιμάζοντας τις δυνάμεις των γλουτών του στο twerking. Προφανώς και ο σκίουρος που κυνηγά φουντούκια αδικήθηκε με τη δεύτερη θέση και τα μόλις 270 εκατομμύρια προβολές, που σε κάθε περίπτωση φαντάζουν υπερβολικές για το οιονεί ανδραγάθημά του - ποιος σκίουρος δεν θα γινόταν Γιουσέιν Μπολτ για μια χούφτα ξηρούς καρπούς;Ας μη γελιόμαστε. Κάτι η πανδημία και τα lockdown, κάτι ο νέος κανόνας του social distancing και η τηλεργασία, ο κόσμος είχε άφθονο χρόνο για σκότωμα το 2021. Και το κινέζικο TikTok, το οποίο υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρούσε υπερόπλο κατασκοπείας εξ Ανατολών, τον απορρόφησε λαίμαργα. Τα ίδια, ίσως και λίγο χειρότερα, συνέβησαν και στον αενάως διαστελλόμενο κόσμο του YouTube, όπου κορυφαίο βίντεο της χρονιάς είναι εκείνο του Αμερικανού Mr Beast, κατά κόσμον Τζίμι Ντόναλντσον. Ο 23χρονος αποφάσισε να θάψει τον εαυτό του σε φέρετρο για 50 ώρες, κινηματογραφώντας την εμπειρία του και συγκεντρώνοντας πάνω από 154 εκατομμύρια προβολές. Η αλήθεια είναι βέβαια πως έχει κάνει και πιο απεγνωσμένα πράγματα, όπως λόγου χάρη όταν το 2017 βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να μετρά από το 1 έως το 100.000. Του πήρε περίπου 24 ώρες.Εάν υπάρχει μια αξιόπιστη πηγή για να μας υπενθυμίσει τι κάναμε, τι μας απασχόλησε και πού ξοδέψαμε χρόνο, ίσως και σκέψη, τη χρονιά που φεύγει, αυτή δεν είναι άλλη από το Google. Η δημοφιλής μηχανή αναζήτησης μπορεί να μην ξέρει γιατί ψάχνουμε κάτι, αλλά γνωρίζει τι ψάχνουμε, με ποιον τρόπο, πότε και πόσο επισταμένως. Και η αλήθεια είναι ότι στην κορυφαία δεκάδα των προσώπων που αναζητήσαμε στην Ελλάδα μάλλον πέφτει μέσα. Την πρώτη θέση των αναζητήσεων κατέκτησε -για όλους τους λάθος λόγους- ο Δημήτρης Λιγνάδης, ενώ στην κατάταξη ακολουθεί ο επίσης κατηγορούμενος για σεξουαλικά εγκλήματα Πέτρος Φιλιππίδης.Το ξέσπασμα του ελληνικού #MeToo αποκρυσταλλώνεται στα πρόσωπα που ψάξαμε στο Google, ανάμεσα στα οποία ο Γιώργος Κιμούλης, η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου που άναψε τη θρυαλλίδα των αποκαλύψεων, η Ηλιάνα Αραβή, φερόμενη ως θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από γνωστό κωμικό ηθοποιό, αλλά και ο τράπερ Lamanif που πρωταγωνίστησε σε μια ιστορία εκδικητικού πορνό.Στις παγκόσμιες αναζητήσεις ταβάνι έπιασαν ο Κρίστιαν Ερικσεν, ο Δανός ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε στη διάρκεια αγώνα του Euro, ο, το νέο αγόρι της Κιμ Καρντάσιαν και μέλος του «Saturday Night Live» Πιτ Ντέιβιντσον, η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης Σιμόν Μπάιλς, που αποχώρησε για λόγους ψυχολογικής πίεσης από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, η αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν και το εμβόλιο κατά της COVID-19, που φαίνεται πως εξήψε λιγότερο το ενδιαφέρον απ’ όσο, ας πούμε, το «Squid Game» που και για την Google είναι η κορυφαία σε αναζητήσεις σειρά της χρονιάς - έπεται το «Bridgerton».