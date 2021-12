Mεγάλη Βρεταννία: Μαγική ατμόσφαιρα με χριστουγεννιάτικες νότες στην «καρδιά» της Αθήνας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι χριστουγεννιάτικες νότες ηχούν τώρα στο Winter Garden City Lounge του ξενοδοχείου, όπου κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή η εμπειρία είναι μοναδική με τις συναρπαστικές μουσικές βραδιές, με live νότες jazz, όπερας, πιάνου και άρπας, ανάλογα με τη μέρα.Για όλη την εορταστική περίοδο, το ξενοδοχείο στη γωνία της πιο κεντρικής πλατείας της Αθήνας έχει βάλει τα καλά του, προσδίδοντας μια νότα μαγείας και λάμψης στην ‘’καρδιά’’ της πόλης.Ετσι, στο GB Corner Gifts & Flavors του ξενοδοχείου οι ιδέες χριστουγεννιάτικων δώρων και συνθέσεων είναι μοναδικές με τη σειρά αυθεντικών GB προϊόντων, μια αποκλειστική ποικιλία εγχώριων εδεσμάτων καθώς και τα διάσημα γλυκά που επιμελείται ο βραβευμένος Γάλλος pastry chef Arnaud Larher και η ομάδα του ζαχαροπλαστείου του ξενοδοχείου. Αυθεντικά macaron, χριστουγεννιάτικο κέικ, απολαυστικά μπισκότα καθώς και μια ποικιλία από κορμούς και γιορτινά γλυκά είναι διαθέσιμα για να τα απολαύσει κανείς στο σπίτι ή να τα χαρίσει στους αγαπημένους του.Αντίστοιχα και η ‘KG Perfumery’ στην είσοδο του διπλανού ξενοδοχείου King George διαθέτει αρώματα υψηλής ποιότητας.Στο πιο κοσμοπολίτικο lounge της πόλης, το Winter Garden, έχει στηθεί, όπως κάθε χρόνο, ο πλούσιος εορταστικός μπουφές γλυκών με τίτλο Christmas Flavors, που επιμελήθηκε και ετοίμασε για τους επισκέπτες η ταλαντούχα ομάδα ζαχαροπλαστικής του ιστορικού ξενοδοχείου. Επιπλέον, μέσα σε μία κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, το Winter Garden City Lounge διοργανώνει συναρπαστικές μουσικές βραδιές με live νότες jazz, όπερας, πιάνου και άρπας. Κάθε Τετάρτη, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει ζωντανή μουσική και να αφεθεί στους ήχους της Jazz, κάθε Πέμπτη πραγματοποιούνται οι βραδιές όπερας με τον πιανίστα Πέτρο Καρπαθάκη και ένα ντουέτο αποτελούμενο από μια σοπράνο και ένα τενόρο, ενώ η Παρασκευή είναι αφιερωμένη στους ήχους του Harp Tunes με αιθέριες μελωδίες για μουσικά ταξίδια σε εποχές μυθικές μέσα από τους αέρινους ήχους της άρπας με συνοδεία πιάνου.To μενού: Christmas Flavors Το περίφημο Afternoon Tea, που εγκαταστάθηκε στο Winter Garden της Μεγάλης Βρεταννίας από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα φοράει τη γιορτινή ενδυμασία του και καλωσορίζει τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι γεύσεων και αρωμάτων μέσα στο ζεστό περιβάλλον του Winter Garden.Το Christmas Afternoon Tea του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, διατηρώντας τις αγγλικές παραδόσεις, εμπλουτίζεται με μια πλούσια ποικιλία από γιορτινά συνοδευτικά εδέσματα, όπως σπιτικά αρτοποιήματα με τυρί brie-βύσσινο, αυγό-νεροκάρδαμο, τάρτα μανιταριών με τρούφα, καπνιστό σολομό με λεμονοπίπερο καθώς και χριστουγεννιάτικα γλυκά όπως τάρτα ‘Mont Blanc’, μους αμυγδάλου με κάστανο, ‘dacquoise’ φουντουκιού με κάστανο, κέικ κάστανο με βατόμουρο, ginger cookies και ‘cannelés bordelais’ με βανίλια και ρούμι, που επιμελούνται ο Executive Chef Αστέριος Κουστούδης και η ταλαντούχα ομάδα του ζαχαροπλαστείου. Από το μενού φυσικά δεν λείπουν τα κλασικά φρεσκοψημένα σκονς αμυγδάλου με Κορινθιακή σταφίδα, clotted cream και χειροποίητες εποχιακές μαρμελάδες.Μέσω της υπηρεσίας Tea Me Away υπάρχει πλέον η δυνατότητα να απολαύσει κανείς το πολυτελές απογευματινό τσάι και στη θαλπωρή του σπιτιού του, με παραγγελία, καθημερινά από τις 11.00 έως τις 19.00 στο GB Corner Gifts & Flavors ή τηλεφωνικά στο 210 3330748 και θα είναι έτοιμο για να το παραλάβει μέσα σε 1 ώρα. Η εξαιρετική ομάδα και τα αυθεντικά αρώματα τσαγιών της συλλογής του ξενοδοχείου, υπόσχονται να φέρουν λίγη από τη μοναδική αίσθηση της Μεγάλης Βρεταννίας στο σπίτι σας.Την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς τα εστιατόρια GB Roof Garden και Tudor Hall υποδέχονται τους επισκέπτες με μοναδική τη θέα της γιορτινής Αθήνας και τις ξεχωριστές γεύσεις των μενού που έχει επιμεληθεί ο Executive Chef Αστέριος Κουστούδης μαζί με την ομάδα των σεφ.Περισσότερα: Christmas Festivities at Hotel Grande Bretagne & King George Για κρατήσεις στο Xmas Desk στο 2103330748 ή στο Grandebretagne.xmas@luxurycollection.comΕορταστικά πακέτα διαμονήςΤέλος, τα δύο κεντρικά ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George προσφέρουν μοναδικά εορταστικά πακέτα διαμονής με εξαιρετικές υπηρεσίες.Οι φετινές προσφορές: Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία