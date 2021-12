Η καινοτομία της Under Armour νικά και τις πιο έντονες καιρικές συνθήκες!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι μια ημέρα με έντονα καιρικά φαινόμενα, μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην προπόνηση ενός δρομέα. Ηόμως είναι εδώ, για να δώσει τη λύση! Να απομακρύνει κάθε ενδοιασμό που μπορεί να έχει ένας αθλητής για την προπόνησή του, ακόμα και στις πιο δύσκολες και αντίξοες συνθήκες.Το πιο καινοτόμο αθλητικό brand παγκοσμίως, η Under Armour, μόλις έκανε τη νέα της κίνηση στη βιομηχανία του αθλητικού υποδήματος ταρακουνώντας για ακόμη μία φορά τα δεδομένα της αθλητικής αγοράς. Τα νέα μοντέλα, χάρη στη μοναδική κατασκευή στο επάνω μέρος τους με την τεχνολογία Storm, απομακρύνουν το νερό χωρίς να θυσιάζεται στο ελάχιστο η διαπερατότητα του αέρα στο πόδι, διατηρώντας τους αθλητές ζεστούς και στεγνούς μέχρι το τέλος της κάθε διαδρομής.Η δημιουργία τους αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την Under Armour, η οποία εργάστηκε έχοντας ως μοναδικό στόχο να προσφέρει την απόλυτη αίσθηση σταθερότητας σε όλη τη διάρκεια του run, ακόμη και στις πιο βροχερές μακρινές διαδρομές χωρίς κάποιο επιπλέον βάρος ή κάποιον περιορισμό στο σημαντικό χαρακτηριστικό της ευκαμψίας.Η τεχνολογίαστοόπως και στοεπεκτείνεται σε όλη την επιφάνεια του πέλματος, από τη φτέρνα μέχρι το μπροστινό μέρος του ποδιού, παρέχοντας απόλυτη προστασία και δίνοντας μια αίσθηση άνεσης, mile after mile.Εν αντιθέσει, με τα παραπάνω μοντέλα, στο, η τεχνολογίαεξελίσσεται στα 3/4 της επιφάνειας του πέλματος, προσφέροντας την μέγιστη απορρόφηση κραδασμών που μπορεί να αποδώσει ένα καθημερινό προπονητικό παπούτσι.Τα 3 απίθανα νέα μοντέλα της Under Armour, απευθύνονται σε καθημερινούς δρομείς,, που επιζητούν άνεση και υψηλή απορροφητικότητα κραδασμών και υπόσχονται την πιο απαλή και στεγνή δρομική εμπειρία.Tα νέα δρομικά μοντέλα της Under Armour,με τεχνολογία UAStorm™ είναι διαθέσιμα σε όλα τα, στο επίσημοκαι σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.#UARunning #UnderArmourGreece #TheOnlyWayIsThrough