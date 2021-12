Ένα υπέροχο φιλί πάνω στην «Τούρτα» και η προσγείωση της «Φάρμας»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δόξα τω Θεώ η τηλεοπτική δεξαμενή είναι αστείρευτη. Γεμάτη πληροφορία, ίντριγκα και φυσικά ψευδαισθήσεις. Ειδικά το τελευταίο αποτυπώνεται και σε δελτία Τύπου, όπου η στιγμιαία υψηλή τηλεθέαση αποτυπώνεται ως θρίαμβος παγκοσμίων διαστάσεων. Φετος μάλιστα, που η μία κατραπακιά ακολουθεί την άλλη, έχουμε όλοι πει πως καλό είναι να κρατάμε χαμηλά τον πήχη, γιατί από τη μία ημέρα στην άλλη, από τα ουράνια βρίσκεσαι στο χώμα.Κάπως έτσι και η, η οποία όπως είναι λογικό λόγω πρεμιέρας και όχι τόσο δυνατού ανταγωνισμού σημείωσε καλή τηλεθέαση, μόλις βρέθηκε απέναντι από «Σασμούς» και «Ελιές» προσγειώθηκε σε ένα μεγαλοπρεπές 10% και μπήκε και αυτή στο κλαμπ των «πονεμένων ριάλιτι», που αυτή την σεζόν δεν βλέπουν άσπρη μέρα, μηδενός εξαιρουμένου.Πάντως λογικά θα έπρεπε να μας προβληματίσει το ότι μας σκανδαλίζει το γεγονός ότιέκαναν το μπάνιο τους, το οποίο προβλήθηκε ως οφθαλμόλουτρο… Πήγε περίπατο. Αλλα μέτρα και άλλα σταθμά από ζώνη σε ζώνη… Ολο αυτό πάντως, με τις «θερμοκρασίες να ανεβαίνουν» και τα «κοινωνικά δίκτυα να πέφτουν» είναι τόσο παλιό και passé. Τόσο, όμως…Για να μην σχολιάσουμε πως το θέαμα από τον καμπινέ της «Φάρμας»,το συνέκρινε με τον Τρωικό Πόλεμο. Αστο καλύτερα, να μας μείνει άκαυτο και κανένα εγκεφαλικό κύτταρο…Το κλου της ημέρας ήταν φυσικά η τραγουδίστρια Νάγια, η οποία ρωτήθηκε για το metoo και απάντησε πως δεν ξέρει τι είναι. Λογικά δεν έχει ρεύμα στο σπίτι, οπότε δεν μπαίνει στο διαδίκτυο και δεν διαβάζει ιστοσελίδες αλλά δεν παρακολουθεί και εκπομπές. Όπως μπορεί ο καθένας, παιδιά.Πολύ έντιμο το «breakfast@Star». Κάθε φορά που το βλέπω, διαπιστώνω πως υπάρχει καλοδουλεμένο περιεχόμενο και ωραία αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων. Καμία κιτρινίλα, καλή διάθεση, μία Ελίνα Παπίλα, που θα το πω και θα το ξαναπώ, αποκάλυψη. Ούτε πόζες, ούτε νιαουρίσματα αλλά μία ωραία γυναίκα με άποψη και χαμόγελο. Και η παρέα της ωραία είναι και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Χρειάζεται χρόνος.Ενα υπέροχο φιλί στηνευτυχώς συνέβη. Στην δημόσια τηλεόραση. Για μένα δεν υπάρχει gay φιλί, ούτε straight φιλί. Υπάρχει φιλί. Τελεία και παύλα. Και όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιλέγουν ποιον θα φιλήσουν. Είναι δυστυχία να χρειαζόμαστε μία τηλεόραση, για να «νομιμοποιήσει» ή να «κάνει θέμα» το αυτονόητο.Σύμφωνα με την, το Star δεν ενδιαφέρεται για τις τηλεθεάσεις. Γι αυτό και η μετακίνηση του «Dancing with the Stars» τις Παρασκευές γίνεται για να αλλάξει ο αέρας και όχι λόγω μονοψήφιας επίδοσης στους πίνακες τηλεθέασης. Ας πούμε πως δεν υπάρχει κανάλι που να μην το ενδιαφέρουν τα νούμερα τηλεθέασης. Κανένα όμως. Στη συνέχεια ας δεχτούμε και κάποια δεδομένα. Ότι το να γίνονται διορθωτικές κινήσεις, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του «Dancing with the Stars», που είναι ακριβή παραγωγή αλλά ατύχησε, μόνο κακό δεν είναι. Μπράβο στον σταθμό και στην παραγωγή που το παλεύουν. Και ειλικρινά πρόκειται για μία αξιοπρεπή και παραγωγικά άψογη προσπάθεια.Πάμε και για το κουίζ: Ποια παρουσιάστρια ζήτησε ραντεβού από ανταγωνιστικό κανάλι, προκειμένου να λυτρωθεί από αυτό που ζει στο κανάλι της;