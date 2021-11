J2US: Όλα όσα έγιναν στο 9ο live του φαντασμαγορικού υπέρ-show!

Ένα ασταμάτητο, ξέφρενο πάρτι στήθηκε και αυτό το Σάββατο στο Just the two of us στον ALPHA με εμφανίσεις που εντυπωσίασαν, συζητήθηκανκαι κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, χαρίζοντας του τη πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό.



Συγκεκριμένα το J2US και ο Alpha κατέκτησαν και αυτή την εβδομάδα την πρωτιά στη ζώνη προβολής του σόου (20.00-01.40) στο δυναμικό τηλεοπτικό κοινό 18-54 με ποσοστό 13,5% έναντι 12,4% που ήταν το αντίπαλο πρόγραμμα του ανταγωνισμού.



Μάλιστα, ο Νίκος Κοκλώνης ήταν σαρωτικός και στο νεανικό κοινό 15-44, που σταθερά δείχνει την προτίμησή του στο σόου. Για αυτό το Σάββατο, η ψαλίδα άνοιξε διάπλατα υπέρ του J2US αφού το ποσοστό του έφτασε στο 15,2% έναντι 10,6%, ενώ στις γυναίκες 25-44 το ποσοστό του σκαρφάλωσε στο 20,2% έναντι 11,7% του επόμενου σε τηλεθέαση προγράμματος.





Στο 9ο live του απόλυτου show:





Ο Νίκος Κοκλώνης εμφανίστηκε στη σκηνή του J2us ως Σάκης Ρουβάς διασκευάζοντας το τραγούδι του «Μην Αντιστέκεσαι» και ανέβασε το κέφι στα ύψη.

Απολαύσαμε Ιδιαίτερες εμφανίσεις από όλα τα ζευγάρια, με σκηνοθετική ατμόσφαιρα και αποτυπώνοντας κάθε φορά μία ιδιαίτερη ιστορία.





Τον Βασίλη Πορφυράκη, στη στήλη παρουσίασης νέων καλλιτεχνών που ανέβασε το κέφι με μεγάλες επιτυχίες αλλά και με το ολοκαίνουριο τραγούδι του με τίτλο «Ακούω τη φωνή σου». Αξίζει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι είναι στρατηγική απόφαση και κατεύθυνση, το J2US να δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε αξιόλογους νέους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό.





Την Χαρά Βέρρα, η οποία μαζί με την Γωγώ Τσαμπά ξεσήκωσαν τους τηλεθεατές και το πλατό με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες.



Απολαύσαμε τον Νικηφόρο που ανέβηκε στη σκηνή του Just και ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια.



Συναρπαστική ήταν και η Εβελίνα Νίκολιζα η οποία ερμήνευσε ένα από τα τραγούδια της Adele.



Είχαμε την επιστροφή στο σόου, μετά από ψηφοφορία του κοινού, του αγαπημένου ζευγαριού Super Κική και Γιώργος Βελισσαρης που χάρισαν στιγμές συγκίνησης.



Live τηλεφωνική επικοινωνία με την Άννα Βίσση και την Ματίνα Νικόλαου.





Για ακόμα ένα Σάββατο το J2US ήταν πρώτο trend στο Twitter, με τους χρήστες να σχολιάζουν και σε επιμέρους hashtags τα ζευγάρια που τους έκαναν περισσότερο εντύπωση.



Το ζευγάρι που αποχώρησε από τον διαγωνισμό ήταν η Πηγή Δεβετζή με τον Θάνο Πετρέλη.



Λίγο πριν την ολοκλήρωση της βραδιάς, ο Νίκος Κοκλώνης επιφύλαξε άλλη μία έκπληξη, ανακοίνωσε ότι το επόμενο Σάββατο αλλάζουν όλα τα ζευγάρια και με κλήρωση αναδείχτηκαν τα νέα σε ένα J2US που δεν θα είναι διαγωνιστικό. Έτσι λοιπόν Tα νέα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση και θα απολαύσουμε στη σκηνή του Just το άλλο Σάββατο 27/11 είναι τα εξής:



1. Νίκος Μπάρκουλης – Νικηφόρος



2. Αλεξάνδρα Παναγιώταρου – Χάρης Βαρθακούρης



3. Μαρίνος Κόνσολος – Stan



4. Πηγή Δεβετζή – Ελένη Δήμου



5. Λάουρα Νάργες – Κατερίνα Λιόλιου



6. Μαρίνα Πατούλη – Θάνος Πετρέλης



7. Τζέιμς Καφετζής – Στέλιος Διονυσίου



8. Άννα-Μαρία Ψυχαράκη – Γιώργος Βελισσάρης



9. Μάρα Μεϊμαρίδη – Ειρήνη Παπαδοπούλου



10. Super Kikή – Εβελίνα Νικόλιζα



Με περισσότερες εκπλήξεις και ανατρεπτικές εμφανίσεις, το «J2us», ανανεώνει το ραντεβού του για το επόμενο Σάββατο, 27 Νοεμβρίου, στις 20:00.

