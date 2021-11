Γιατί όλοι μιλούν για την Adele και την εμφάνισή της στον ALPHA;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Adele Laurie Blue Adkins αποτελεί ένα πραγματικό φαινόμενο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.Έχει καταφέρει να κερδίσει 15 βραβεία Grammy με μόλις 3 δίσκους στο ενεργητικό της. «19», «21», «25» τιτλοφορούνται τα τρία πρώτα της άλμπουμ, αριθμοί που παραπέμπουν στην ηλικία της, και έχουν σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά τους. Το «19» έγινε 4 φορές πλατινένιο στη Βρετανία, το «21» έγινε 14 φορές πλατινένιο στη Βρετανία, και είναι η μοναδική καλλιτέχνις στη Βρετανία με πωλήσεις πάνω από 3 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο.Είναι και η μόνη εν ζωή καλλιτέχνις που έχει σπάσει το ρεκόρ των Beatles από το 1964, με ταυτόχρονη πρωτιά στα άλμπουμ με το «21» και τις δυο πρώτες θέσεις στα single με τα υπέροχα «Rolling in the Deep» και «Someone Like You».Η κάθε της εμφάνιση γίνεται “talk of the town”, καθώς ο Τύπος ασχολείται τόσο με την απίστευτη επαγγελματική της πορεία όσο και με την προσωπική της ζωή. Τα ταυτόχρονα εξώφυλλά της στη Βρετανική και την Αμερικάνικη Vogue για τον ίδιο μήνα (Νοέμβριο), προκάλεσαν πραγματικό «σεισμό» καθώς συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία του πιο ισχυρού «τίτλου» στο χώρο της μόδας.Παιδί χωρισμένων γονιών, με δύσκολα παιδικά χρόνια και αρκετά αγκάθια στις διαπροσωπικές της σχέσεις, τα άλμπουμ της είναι αυτοβιογραφικά και λειτουργούν λυτρωτικά για την ψυχοσύνθεσή της, όπως δηλώνει η ίδια.Το τελευταίο της άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2015 και τα εκατομμύρια των θαυμαστών της περίμεναν, κυριολεκτικά, με κομμένη την ανάσα την κυκλοφορία του άλμπουμ «30. Το «30» κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή και περιλαμβάνει 12 τραγούδια. Σύμφωνα με τους θαυμαστές της, το “My little love” στο οποίο μιλά στο γιο της, είναι το πιο συγκινητικό τραγούδι. Το πρώτο single του άλμπουμ, “Easy on Me”, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο, ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια views στο You Tube μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.Την προηγούμενη Κυριακή, το αμερικάνικο δίκτυο CBS παρουσίασε ένα special αφιέρωμα στην πολυβραβευμένη τραγουδίστρια και τραγουδοποιό. Για πρώτη φορά η Adele ερμήνευσε τραγούδια από το νέα της δίσκο σε μια ανεπανάληπτη εμφάνιση στο πανέμορφο Griffith Observatory του Los Angeles μπροστά σε ξεχωριστούς καλεσμένους. Ένα φαντασμαγορικό show που τα είχε όλα, μέχρι και πρόταση γάμου!Στο αφιέρωμα περιλαμβάνεται και μια αποκλειστική συνέντευξη στη μοναδική Oprah Winfrey. Η Adele, πιο σίγουρη από ποτέ για τον εαυτό της, μίλησε για όλα: το διαζύγιό της, το νέο της άλμπουμ, την ανατροφή του μονάκριβου γιού της και φυσικά για την μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της.Το αφιέρωμα χτύπησε κόκκινο αγγίζοντας τα 10 εκατομμύρια τηλεθεατές ξεπερνώντας ακόμη και την απονομή των βραβείων Oscar του προηγούμενου Απριλίου.Ο Alpha εξασφάλισε αποκλειστικά για τους τηλεθεατές του τα δικαιώματα του εξαιρετικού αφιερώματος Adele One Night Only και το προβάλλει απόψε στις 20:00.