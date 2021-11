Η τηλεόραση στα χαρακώματα και οι παρουσιαστές στα κάγκελα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δυστυχώς ελάχιστοι εντόπισαν την ουσία των λεγομένων του Γιώργου Καπουτζίδη. Φυσικά, η αρχική διατύπωση δημιουργεί αίσθηση αντιπαλότητας αλλά ας μείνουμε στη διαφωνία. Στο ότι δηλαδή οδιαφώνησε με το περιεχόμενο μιας ενότητας του Νίκου Μουτσινά, για την ακρίβεια της εκπομπής του. Βολεύει να μεταφράζουμε όλο αυτό σε κόντρα, σε μονομαχία, σε πολλά. Όμως όταν φύγουν οι τίτλοι μένει η ουσία.Διανύουμε μία εποχή όπου το σχόλιο που κάποτε συνιστούσε χωρατό, αστείο, επιθεωρησιακό νούμερο και πολλά άλλα πλέον συνιστά προσβολή. Ο χοντρός δεν είναι ρόλος ούτε άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να σχολιάζεται δημόσια για το σώμα του. Το ίδιο και το γυναικείο σώμα. Και ένα βήμα παραπέρα, ακόμη και τα ρούχα, ειδικά όταν η διάθεση είναι περιπαικτική ή συνοδεύεται από σχόλια, τα οποία έχουν επιθετικούς προσδιορισμούς. Αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο τον Νίκο. Εδώ πανελίστες κάθονται τα βράδια, παρακολουθούν τηλεόραση φωτογραφίζουν συναδέλφους και τους χαρακτηρίζουν για τις ενδυματολογικές επιλογές τους στα κοινωνικά δίκτυα και το πρωί κουνάνε δάχτυλο ως μαικήνες τουτρομάρα τους. Αυτά, όταν έρθει η ώρα όμως…Η πρόθεση τουδεν θέλω να πιστεύω ότι είναι κακή. Θέλει να βγάλει γέλιο, θέλει να κάνει χιούμορ και η προσέγγισή του είναι, αν όχι σατιρική, σίγουρα παιχνιδιάρικη. Όμως ναι, οι καιροί άλλαξαν. Και ίσως όλο αυτό που κάποτε ίσως προκαλούσε γέλιο, γιατί νιώθαμε ότι είναι ανώδυνο, ανακαλύψαμε ότι για κάποιους είναι επώδυνο. Δεν στάθηκαν όλοι τυχεροί να αδράξουν την σάτιρα όπως η Μαρία Μπεκατώρου, την οποία τόσο ο Λάκης Λαζόπουλος όσο και οι Ράδιο Αρβύλα είχαν ως μούσα τους. Κάποιοι ενοχλούνται, κάποιοι στεναχωριούνται. Όμως ο Μουτσινάς δεν έχει τέτοιες προθέσεις.Θέλει να δώσει χαρά, θέλει να διασκεδάσει. Ο Μουτσινάς έχει ευαισθησίες και έχει μπει μπροστά να υπερασπιστεί ανθρώπους, είναι δίκαιος και δεν πάτησε επί πτωμάτων για να κάνει καριέρα. Λάθη έκανε όπως κάναμε και κάνουμε όλοι.Απλά κι εκείνος ίσως πρέπει πλέον να αναμετρηθεί με ένα διαφορετικό σήμερα το οποίο ενδεχομένως δεν σηκώνει όσα γίνονταν χθες. Ολοι το κάνουμε, όλοι προσαρμοζόμαστε και μάλλον είναι για καλό φτάνει να μην γίνεται για τους τύπους και αλλά επί της ουσίας.Μπαλάκι ο «Εκατομμυριούχος» για τα κανάλια. Ο ΑΝΤ1, το Star, η εταιρεία παραγωγής που το έχει, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Σπύρος Παπαδόπουλος… Όλα και όλοι ακούγονται, όλα ανατρέπονται και σίγουρα η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει γιατί το παιχνίδι έχει αποδείξει πως είναι πολύ δυνατό χαρτί.Είπε κάτι σημαντικό οσήμερα στονμε αφορμή το me too στο θέατρο. «Παλιά όταν τα λέγαμε, γελούσαν». Κατάλαβες; Κατάλαβα.Πώς να ανέβει σε τηλεθέαση κι αυτό το έρμο το «Breakfast@Star», όταν πρέπει να σχολιάζει τρεις ώρες το «Dancing with the stars; Μα είναι δυνατόν να εγκλωβίζονται οι εκπομπές από τα προϊόντα των σταθμών; Αφήστε τις να ανοίξουν την σκαλέτα. Μπορούν.Το κουίζ για σήμερα… Ας αρχίσουμε λέγοντας ότι ήδη τα περισσότερα της προηγούμενης εβδομάδας απλά επιβεβαιώθηκαν. Και ας συνεχίσουμε λέγοντας ή μάλλον ρωτώντας. Ποια εκρηκτική παρουσιάστρια έφαγε χυλόπιτα σε προφορική συμφωνία που είχε γίνει το καλοκαίρι;