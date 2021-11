J2US: Όλα όσα έγιναν στο 8ο live του φαντασμαγορικού show!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σαββατόβραδα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες κεφιού, λάμψης και θεάματος στο πάρτι του J2US με τον Νίκο Κοκλώνη στον Alpha, που και αυτή την εβδομάδα ενθουσίασε το νεανικό τηλεοπτικό κοινό, ξεσηκώνοντας με τις ονειρικές κυριολεκτικά εικόνες, τις εκπλήξεις των νέων ζευγαριών και τους καλεσμένους του.Φωτιά πήρε και το «βαρόμετρο» των social media, με το twitter να δίνει τον παλμό της βραδιάς βήμα βήμα.Το J2US και ο Alpha κατέκτησαν και αυτή την εβδομάδα στο δυναμικό τηλεοπτικό κοινό 18-54 με πρωτιά στη ζώνη προβολής του σόου (20:00 - 01:44) με ποσοστό 14,1% έναντι του ανταγωνισμού.Μάλιστα, ο Νίκος Κοκλώνης ήταν σαρωτικός και στο νεανικό και γυναικείο κοινό καθώς το κοινό 25-44 έδειξε την αγάπη του με μέσο όρο 16,2 ενώ όπως κάθε φορά το γυναικείο κοινό 25-44 του χάρισε ένα 19% έναντι 13,6% του ανταγωνισμού.Και το 8ο live:Είχε την πολυαναμενόμενη πλέον έναρξη του εντυπωσιακού Νίκου Κοκλώνη σε ρυθμούς «Livin’ La Vida», λίγο διαφορετικά.Ένα ολοκαίνουριο ζευγάρι που ήρθε να αλλάξει αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα, με την εκρηκτική πληθωρικότητά του. Η πολυσυζητημένη Μαρίνα Πατούλη με παρτενέρ τον μοναδικό Στέλιο Διονυσίου, ήταν η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς και αναμένεται να ξεσηκώνει το κοινό κάθε εβδομάδα!Και ένα νέο ζευγάρι, την Λάουρα Ναργες με τον Νικηφόρο.Διαγωνιστικές εμφανίσεις από τα ζευγάρια, με σκηνοθετική ατμόσφαιρα και εικόνες – πλαίσιο που εναλλάσσονταν στο πλατό, αποτυπώνοντας κάθε φορά μία ιδιαίτερη ιστορία, αλλά και τη διάθεση των συμμετεχόντων που μεταλλάσσεται καθώς περνούν οι εβδομάδες.Τον νεοεμφανιζόμενο Γιάννη Ξανθόπουλο με την εντυπωσιακή φωνή που μάγεψε, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στο μουσικό στερέωμα. Αξίζει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι είναι στρατηγική απόφαση και κατεύθυνση, το J2US να δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε αξιόλογους νέους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό.Τον Θοδωρή Φέρρη, ο οποίος αφού ερμήνευσε μερικά αγαπημένα τραγούδια τον περίμενε η έκπληξη που του είχε ετοιμάσει ο Νίκος Κοκλώνης. Εμφανίστηκε ξαφνικά στη σκηνή η μητέρα του Αθηνά Ζαχαροπούλου και τραγούδησε μαζί του στη σκηνή το αγαπημένο της τραγούδι «Πόσο σ’ αγαπώ», προκαλώντας συγκίνηση σε όλους.Την εκρηκτική εμφάνιση της περσινής νικήτριας του J2us, Josephine η οποία ξεσήκωσε τους τηλεθεατές και το πλατό με όλες τις μεγάλες της επιτυχίες και μας συγκίνησε όταν ανάμεσα στα κομμάτια που τραγούδησε ήταν και αυτό που είχε ερμηνεύσει σε συνεργασία με τον Mad Clip.Για ακόμα ένα Σάββατο το J2US ήταν πρώτο trend στο Twitter, με τους χρήστες να σχολιάζουν και σε επιμέρους hashtags τα ζευγάρια που τους έκαναν περισσότερο εντύπωση.Το ζευγάρι που αποχώρησε από τον διαγωνισμό ήταν η Σούπερ Κική με τον Γιώργο Βελισσάρη.Λίγο πριν την ολοκλήρωση της βραδιάς, ο Νίκος Κοκλώνης επιφύλαξε άλλη μία έκπληξη, ανοίγοντας τις γραμμές για να επιλέξει το κοινό εκείνο το ζευγάρι από αυτά που έχουν αποχωρήσει, που θα επιστρέψει στο παιχνίδι το επόμενο Σάββατο!Με περισσότερες εκπλήξεις και ανατρεπτικές εμφανίσεις, το «J2us», ανανεώνει το ραντεβού του για το επόμενο Σάββατο, 20 Νοεμβρίου, στις 20:00.Η σταθερή αξία του «J2US», Νίκος Κοκλώνης, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής και φυσικά τα 9 ζευγάρια μας ήδη ετοιμάζονται πυρετωδώς. Άλλωστε, ο απρόβλεπτος Νίκος Κοκλώνης τους ανέθεσε για ακόμη μια φορά τα τραγούδια τους.1. Θάνος Πετρέλης - Πηγή ΔεβετζήΣ’ έχω κάνει Θεό - Κατερίνα Στανίση2. Εβελίνα Νικόλιζα - Νίκος ΜπάρκουληςΠαράνοια - Νίνο3. Ειρήνη Παπαδόπουλου - James ΚαφετζήςLet Me Entertain You - Robbie Williams4. Ελένη Δήμου - Μαρίνος ΚόνσολοςΕγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο - Γιώργος Μουφλουζέλης5. Κατερίνα Λιόλιου - Αλεξάνδρα ΠαναγιώταρουIt's Raining Men -The Weather Girls6. Σταν - Μάρα ΜεϊμαρίδηΑμάρτησε Μαζί μου Κι έλα – Λένα Ζευγαρά7. Χάρης Βαρθακούρης - Άννα Μαρία ΨυχαράκηΕίσαι μια Συνήθεια – Λίτσα Διαμάντη8. Μαρίνα Πατούλη – Στέλιος ΔιονυσίουΤου αγοριού απέναντι – Μαίρη Χρονοπούλου9. Νικηφόρος – ΛάουραΌταν σου Χορεύω – Ρένα ΜόρφηΤο «J2us» ανανεώνει το ραντεβού του για το ερχόμενο Σάββατο και υπόσχεται έντονα συναισθήματα, αξεπέραστη λάμψη και μοναδικές εκπλήξεις, που θα «χαράξουν» ανεπανάληπτες τηλεοπτικές στιγμές!Ραντεβού στον ALPHA τo ερχόμενο Σάββατο στις 20:00 για το 9ο live στο οποίο τα 9 ζευγάρια μας καλούν σε ένα υπέροχο πάρτιΜείνετε συντονισμένοι στον ALPHA, γιατί τα καλύτερα ...έρχονται!Τwitter Account #J2usInstragram: @J2us