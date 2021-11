Ενα denim που δεν μοιάζει με κανένα άλλο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το πιο hot ανδρικό όνομα στη μόδα, ο coach του τηλεοπτικού GNTM και μοντέλο Γιώργος Καράβας, έχει περπατήσει σε μερικές από τις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου. Τώρα, για ακόμη μια φορά γίνεται το πρόσωπο της καμπάνιας τηςσε μια συλλογή που ανατρέχει στα archive κομμάτια του brand και τα εκσυγχρονίζει μέσω του sustainability.H G-star RAW γνωστή ως το brand "luxury denim for the streets" με εμβληματικούς άνδρες ambassadors στην ιστορία της, είναι από τις πρώτες στον χώρο της μόδας που επενδύει στην αειφόρο ανάπτυξη και την βιωσιμότητα. Στο sustainability η G-Star RAW ακολουθεί μια σφαιρική προσέγγιση που ξεκινά από το δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, συνεχίζει με την υπεύθυνη χρήση υλικών και την ελαχιστοποίηση σπατάλης φυσικών πόρων και ολοκληρώνεται με το φιλανθρωπικό έργο του GSDR Foundation που ιδρύθηκε το 2007 από την G-Star RAW. Έτσι η εταιρεία δεσμεύεται στην αποκλειστική χρήση βιώσιμων λύσεων για το μέλλον της μόδας και του περιβάλλοντος.Από το 1980, η G-star RAW παραμένει πιστή στο μότο της "Just the Product". Με αυτή την αφοσίωση στην ποιότητα και την εξέλιξη, το brand αντιπροσωπεύει την πρωτοπορία στη denim βιομηχανία, παράγοντας πρωτοποριακά στυλ για τα standards της βιομηχανίας. Η καινοτομία και η βιωσιμότητα αποτελούν τον πυρήνα του DNA της G-star του brand που έχει ως φιλοσοφία ότι οι βιώσιμες λύσεις είναι το μέλλον της μόδας.Τα key pieces για την σεζόν FW'21 είναι denim πιστοποιημένα από τον οργανισμό Cradle to Cradle, που χρησιμοποιούν φυσικούς τρόπους βαφής, μη χημικούς για τον πλανήτη και sustainable βαμβάκι.Η ανδρική σειρά περιλαμβάνει ανανεωμένα διαχρονικά denim styles όπως το Grip 3D Relaxed Tapered, το 3301 3D Slim και το all time classic A-Staq. Στην γυναικεία σειρά πρωταγωνιστούν τα loose fits όπως το Janeh Ultra High Mom, το Kate Boyfriend και το C-Staq 3D Boyfriend Crop.Για άλλη μια φορά ο Γιώργος Καράβας πρωταγωνιστεί στην καμπάνια της G-star RAW και διδάσκει στιλ και κομψότητα με την ανδρική σειρά του brand, που περιλαμβάνει καθαρές γραμμές και vintage αναφορές.Το πεντάτσεπο 3301 3D Slim είναι το πιο κλασσικό στυλ της σειράς και σε αυτή την σεζόν παρουσιάζεται με ένα πιο clean cut κόψιμο και από sustainable βαμβάκι. Οι γραμμές του βασίζονται στα western εργατικά παντελόνια και αποτελεί ένα wardrobe staple piece. Το όνομα και το χρώμα του 3301 είναι αντλημένα από το πρώτο raw denim που δημιούργησε η G-Star το 1996.Μια νέα προσθήκη στα G-Star classics είναι το A-Staq, ένα μοντέλο που συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία, αντλώντας στοιχεία από δύο iconic μοντέλα του brand, το D-Staq και το Triple A. Οι ευρύχωρες τσέπες το καθιστούν άμεσα αναγνωρίσιμο, το πάνω μέρος του jean είναι πιο φαρδύ και σταδιακά στενεύει στον αστράγαλο, προσφέροντας το τέλειο κόψιμο.Το Grip 3D Relaxed Tapered, υιοθετεί λεπτομέρειες από τα γαλλικά workwear παντελόνια με το χαρακτηριστικό chino κόψιμό, που κυριαρχούσαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι οι εξωτερικές μπροστινές τσέπες και η ενισχυμένη τριπλή ραφή. Το στυλ όμως του Grip 3D Tapered είναι εμπνευσμένο από την 90s skate κουλτούρα, έχει loose fit και εργονομικό σχεδιασμό. Το Grip 3D Relaxed Tapered είναι η 3η έκδοση του πρώτου Cradle to Cradle Certified® που κατασκευάζεται από το Gold G-Star Denim Fabric, όπως και το αρχικό μοντέλο είναι unisex, αλλά έχει ανανεωθεί αποκτώντας δυναμικό denim χαρακτήρα.Στην γυναικεία σειρά επιστρέφει για την σεζόν FW'21 το Kate Boyfriend, ένα jean με χαλαρή γραμμή, χαμηλό καβάλο και wide leg άνοιγμα. Το Kate Boyfriend είναι φτιαγμένο από stretch denim, για να προσφέρει άνεση, και είναι ειδικά βαμμένο με sustainable coloring σε μαύρο χρώμα.Μία ακόμη προσθήκη στην Boyfriend σειρά είναι το C-Staq 3D Boyfriend Crop, ένα versatile jean που φοριέται με δύο τρόπους, χαμηλόμεσο αλλά και ψηλόμεσο. Έχει επίσης την χαρακτηριστική G-Star ραφή στα γόνατα, συνδυάζοντας το D-Staq κόψιμο με την chino γραμμή. Το C-Staq έχει pure indigo χρώμα, που ακολουθεί μια μη χημική διαδικασία βαφής. Τα '80s εμπνέουν το fit του Janeh denim, με επιρροές από τα American mom jeans έχουν ένα πιο φαρδύ κόψιμο και είναι ψηλόμεσο. Σε αυτή την version έχει ίσια γραμμή και αγκαλιάζει το σώμα.Ο καινούργιος jean κόσμος της G-Star RAW είναι εδώ!